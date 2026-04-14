Torek, 14. 4. 2026, 18.22

Poljski poslanec v parlamentu razkazoval izraelsko zastavo s svastiko #video

Konrad Berkowicz | Podpredsednik parlamenta je poslanca opozoril, da njegovo dejanje ni primerno. | Foto Profimedia

Poslanec skrajne desnice Konrad Berkowicz je po poročanju poljskih medijev v parlamentu poskrbel za škandal. Med svojim govorom o dogajanju na Bližnjem vzhodu je poslanskim kolegom pokazal izraelsko zastavo, na kateri je bila svastika, ob tem pa dejal: "Izrael je novi Tretji rajh in njihova zastava bi morala biti natanko takšna!"

Svoj govor v spodnjem domu poljskega parlamenta je Berkowicz, ki je član skrajno desne stranke Konfederacja, začel s podrobnim opisom trpljenja civilistov, poroča portal polskieradio.pl.

"Judje uporabljajo prepovedano fosforno bombo, ki absorbira kisik iz zraka in povzroča, da otroci umirajo zaradi zadušitve. Dim te bombe prodre v pljuča in jih od znotraj zažge. Na tisoče žensk in otrok se duši in hkrati od znotraj gori. Če pa ima kakšen otrok srečo in se ne zaduši, pa se beli fosfor prilepi na lice ali roko ter prežge tkivo vse do kosti. Ni ga mogoče pogasiti, zato je treba lice odrezati, roko pa amputirati," je dejal.

V nadaljevanju svojega govora je dejal, da "Izrael pred našimi očmi izvaja genocid s posebno krutostjo". Dodal je, da je "Izrael novi Tretji rajh in bi njihova zastava morala biti natanko takšna," nato pa pokazal spremenjeno izraelsko zastavo s svastiko.

Poziv k sprožitvi kazenskega postopka

Na njegovo dejanje se je nemudoma odzval podpredsednik parlamenta Włodzimierz Czarzasty, ki je poslanca opozoril, da razkazovanje svastike v poljskem parlamentu nikakor ni primerno ali upravičeno. Takoj za Berkowiczem je spregovoril poslanec vladajoče koalicije Sławomir Ćwik, ki je Czarzastyja pozval, naj prepis poslančevega govora posreduje tožilstvu, da se lahko sproži kazenski postopek.

Razkazovanje nacističnih simbolov je na Poljskem nezakonito. Po njihovi zakonodaji se razkazovanje "z namenom promocije nacističnega državnega reda ali spodbujanja sovraštva na podlagi narodnih, etničnih, rasnih ali verskih razlik" kaznuje z do tremi leti zapora. Tudi brez razkazovanja simbolov je po istem zakonu spodbujanje sovraštva na podlagi takšnih razlik kaznivo dejanje.

Berkowiczevo dejanje je obsodil tudi ameriški veleposlanik na Poljskem Thomas Rose, ki je pomemben podpornik Izraela. "Sramota, sramota, sramota! Morda ste že sami ugotovili, da nas Judov ni več tako enostavno ustrahovati, kajne? Branimo se z vso močjo in brez opravičila – stojimo ob strani svojim prijateljem in znamo, kako se boriti in premagati svoje sovražnike," je dejal.

Incident je obsodilo tudi izraelsko veleposlaništvo na Poljskem.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.