Nogometaše Celja v četrtek ob 18.45 na stadionu Z'dežele čaka povratna tekma kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige proti kosovskemu prvaku Driti. Celjani so prvi obračun v Prištini dobili s 3:2, zato so tudi pred povratnim dvobojem odločni, da izkoristijo prednost s prve tekme in se uvrstijo v osmino finala. V primeru napredovanja bi jih v osmini finala čakal AEK Atene oziroma praška Sparta. O tem se bo odločalo na žrebu v petek. Trener Celja Ivan Majevski in njegov varovanec Mario Kvesić sta pred srečanjem polna optimizma.

Trener Celja Ivan Majevski pred odločilnim srečanjem s kosovskim predstavnikom ničesar ne prepušča naključju. "Pričakujem, da bomo še bolj agresivni kot v Prištini. Biti moramo še boljši in to tudi bomo. Spoštujem vsakega nasprotnika. Če v nogometu nisi stoodstoten, boš imel težave," je na novinarski konferenci povedal beloruski strateg na klopi grofov in spomnil na uspeh norveškega predstavnika Bodö/Glimt, ki je v ligi prvakov v torek v isti fazi tekmovanja izločil italijanski Inter.

Na vprašanje enega izmed kosovskih novinarjev, ali je celjsko moštvo treniralo izvajanje enajstmetrovk, je Majevski odgovoril: "Ne, nismo jih trenirali, saj popolnoma zaupam svojim varovancem. Mislim, da smo dovolj dobro pripravljeni in nam tega enostavno ni treba početi."

Odpoved tekme v Kidričevem prišla še kako prav

Ivan Majevski je v krstni evropski tekmi s Celjem vknjižil zmago na Kosovu. Zmagoviti niz želi nadaljevati v četrtek. Foto: Jure Banfi Trener Celja se je ob tem dotaknil tudi predstave grofov v drugem polčasu tekme v Prištini, v katerem so njegovi varovanci zapravili dva zadetka prednosti.

"Pri analizi smo se veliko pogovarjali o obeh polčasih. Če bi vsi igrali zelo dobro, bi se vse tekme končale z 0:0. Vedno se zgodijo določene napake, a jih moraš narediti manj od nasprotnika. Navkljub vsemu menim, da smo tudi v drugem polčasu naredili nekaj dobrih stvari, saj smo rešili tekmo. Pomanjkljivosti se najprej analizirajo in se nato odpravljajo na treningih."

Vodilno moštvo slovenskega državnega prvenstva je zaradi neugodnih vremenskih razmer minuli konec tedna dobilo nenadejan počitek, saj je zaradi prevelike količine snega na igrišču odpadla tekma z Aluminijem v Kidričevem. "To je zagotovo prednost, saj smo ta dan izkoristili za pripravo, kar mora priti do izraza v četrtek," je razmišljal Majevski.

Drita na Kosovu skočila na vrh

Slovenski reprezentant Svit Sešlar je najdragocenejši nogometaš v vrstah Celja. Foto: Reuters Drita je zadnji prvenstveni obračun odigrala v nedeljo, ko je gostovala pri Llapiju in slavila z 2:0, s čimer je prevzela vodstvo na lestvici kosovskega državnega prvenstva.

Moštvo iz mesta Gnjilane je po oceni Transfermarkta vredno 7,58 milijona evrov, kar je slabih pet milijonov manj od Celjanov. Njihov najvrednejši posameznik je napadalec Arb Manaj, in sicer 800.000 evrov, vendar ga zaradi poškodbe aduktorja ne bo v kadru. Manaj je sicer vreden približno trikrat manj od najdragocenejšega Celjana Svita Sešlarja.

"Tekma se začne z rezultatom 0:0. Mi gremo po zmago. Včasih se nam zgodi, da samo en polčas odigramo dobro. To se nam tokrat ne sme ponoviti. Celotno srečanje moramo odigrati na visoki ravni, česar smo vsekakor sposobni. Osredotočeni smo zgolj nase in na naš pristop," je bil pred novim dvobojem z Drito jasen Majevski.

Kvesić: Moramo igrati kot v prvem polčasu

Mario Kvesić verjame v napredovanje Celjanov. Foto: Jure Banfi Svojemu trenerju je pritrdil tudi kapetan grofov Mario Kvesić. "Naš pristop mora biti takšen, kot da se vse začenja znova oziroma je rezultat izenačen. Na gol prednosti s prve tekme se ne smemo ozirati. Prepričan sem, da če bomo delali to, kar znamo, bomo tekmo imeli ves čas pod nadzorom in nasprotniku ne bomo puščali veliko prostora. V kolikor nam to uspe, se lahko nadejamo pozitivnega razpleta."

"Ostati moramo osredotočeni in igrati tako, kot smo igrali v prvem polčasu v Prištini. Vedno so stvari, ki se dajo popraviti, a moramo izničiti nihanja v igri, zaradi katerih trpimo. Na vsakem treningu in tekmi želimo biti še boljši," je sklenil Kvesić.

Celjani na 16. evropski tekmi v letošnji sezoni ne bodo mogli računati na Žana Karničnika, Marka Zabukovnika, Jakova Pranjića in Nina Vukasovića. Vprašljiv je tudi nastop Nigerijca Pape Daniela.

V primeru napredovanja bi se Celjani v osmini finala pomerili z AEK Atene oziroma praško Sparto. Foto: Aleš Fevžer

