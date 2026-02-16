Ko so Celjani pod taktirko Alberta Riere suvereno osvojili jesenski naslov, zasledovalci pa so si priigrali visok zaostanek, je marsikdo pomislil, da je boj že odločen. Nenaden odhod Španca je resda prebudil optimizem v očeh številnih tekmecev. Poraz Celja v Stožicah (1:3) je navijače Maribora, Kopra in Olimpije navdal z upanjem, da bi lahko pomlad postregla s preobratom na vrhu lestvice, a so jim Celjani pod taktirko Ivana Majevskega poslali odločen odgovor. Muro so v 22. krogu nadigrali s 5:1 in ohranili občutno prednost pred tekmeci. Maribor se je po zmagi nad Primorjem v Ajdovščini (2:0) povzpel na drugo mesto. Tio Cipot je dosegel krstni zadetek v dresu vijolic, v polno je znova zadel 18-letni David Pejičić. Koper in Radomlje sta poskrbel za razburljivo srečanje, polno preobratov. Na koncu so se kanarčki z igralcem manj v izdihljajih srečanja rešili poraza (2:2). Na zadnji tekmi tega kroga je Bravo ugnal Aluminij in prekinil serijo slabih rezultatov.

1. SNL, 22. krog:

Ponedeljek, 16. februar:

Na Bonifiki sta se za prvoligaške točke potegovala Koper in Radomlje. Gostitelji so lahko znova računali na Josipa Iličića, ki so ga pogrešali v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu, Radomljani pa so dokazali, zakaj so v tej sezoni trn v peti Koprčanov. Še tretjič v tej sezoni so ostali neporaženi proti kanarčkom.

Andraž Ruedl je vseh šest zadetkov v trej sezoni v 1. SNL dosegel na Bonifiki. Foto: Aleš Fevžer

Kanarčki so vstopili v dvoboj odlično. Priigrali so si številne priložnosti, v 19. minuti pa je najboljši strelec Kopra v tej sezoni Andraž Ruedl popeljal gostitelje v vodstvo z 1:0. To je bil že njegov šesti zadetek v tej sezoni. 22-letni nogometaš je vse zadetke dosegel na zadnjih petih domačih tekmah Kopra! Gostje so bili najbližje izenačenju v 42. minuti, ko se je izkazal domači vratar Metod Jurhar in ubranil strel ruskega legionarja Stanislava Krapuhina (Radomlje) iz bližine.

Radomlje od zaostanka do vodstva, nato pa ...

Nadaljevanje je ponudilo popoln preobrat, pobudo so prevzeli gostje. Jaša Martinčič in Nikola Jojić sta popeljala mlinarje do vodstva z 2:1, oba pa pri tem dosegla šesti zadetek v tej sezoni. Martinčič se je vpisal med strelce le dve minuti po tem, ko ga je trener Jugoslav Trenčovski poslal v igro, 22-letni Srb pa je zatresel domačo mrežo z močnim strelom pod prečko z roba kazenskega prostora.

Jaša Martinčič je izenačil v Kopru na 1:1. Foto: Grega Valančič

Tako je dolgo dišalo po že drugi zmagi Radomljanov na Bonifiki v tej sezoni. Isaac Matondo je gostitelje spravil v dodatne težave z rdečim kartonom, ki ga je prejel v zadnji minuti, a se Zeljkovićeva četa vseeno ni predala.

Globoko v sodnikovem podaljšku je kapetan Maj Mittendorfer v gneči v kazenskem prostoru z močnim strelom izenačil na 2:2, s tem pa preprečil domači poraz Kopra. Kanarčki in mlinarji so se tako prvič v 1. SNL na dvoboju v Kopru razšli z neodločenim rezultatom, Koper pa je na lestvici zdrsnil na tretje mesto. Za vodilnimi Celjani podobno kot Maribor, ki pa je odigral tekmo manj od kanarčkov, zaostaja 12 točk.

Cipot dosegel prvega, Pejičić že četrtega

Nedeljsko dogajanje v 1. SNL se je začelo v Ajdovščini. To je prizorišče, ki je bilo v prejšnji sezoni usodno za Boštjana Cesarja. Zdajšnji selektor slovenske reprezentance je dvakrat izgubil v prestolnici burje, tam pa je zapravljal dragoceno zaupanje vodstva in tako zapustil Maribor bistveno prej, kot je nameraval.

Tokrat so bili lahko navijači vijolic, ki so pripotovali v Ajdovščino v velikem številu, bolj zadovoljni. Čeprav jim je Primorje povzročal veliko težav, nenazadnje je večkrat streljal proti vratom (14:8, od tega 6:5 v strelih v okvir vrat), razmerje v koti pa je znašalo 6:1 v korist Ajdovcev, je Maribor zmagal z 2:0. Oba gola je dosegel v prvem polčasu.

David Pejičić se je znova vpisal med strelce v 1. SNL. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

V 10. minuti se je pod strelski prvenec v dresu Maribora podpisal Tio Cipot. Zimski novinec Maribor je ob domačem branilcu Tilnu Klemenčiču, ki je želel blokirati strel, a bil neuspešen, zatresel mrežo gostiteljev. Pred tem je nazadnje v 1. SNL zadel v polno 16. oktobra 2022 proti Radomljam v Fazaneriji, ko je zastopal še barve Mure. Nato se je preselil v tujino, se dokazoval pri Spezii in graškem Gaku, zdaj pa je v tretjem nastopu za vijolice dosegel prvi gol.

Vijolice so prevladovale tudi v nadaljevanju srečanja. V 16. minuti se je izkazal vratar Primorja Tony Macan ob nevarnem strelu Sheyija Oja, Mark Španring je v 26. minuti streljal z roba kazenskega prostora, žoga je švignila mimo vratnice, v 32. minuti pa so se številni navijači Maribora, ki so se odpravili v prestolnico burje, razveselili novega zadetka svojih ljubljencev.

Akcijo je začel Dario Vizinger, nato pa je Sheyi Ojo imenitno zaposlil Davida Pejičića. 18-letni up slovenskega nogometa, ki nastopa za vijolice kot posojen igralec Udineseja, je zatresel mrežo Ajdovcev po strelu z glavo. To je bil že njegov četrti zadetek v tej sezoni. Izbranci Feđe Dudića so imeli v prvih 45 minutah vse pod nadzorom.

V Ajdovščino je pripotovalo veliko navijačev Maribora. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Domači strateg Milan Anđelković je na začetku drugega polčasa opravil dve menjavi, Luka Štor pa je imel kmalu zatem novo priložnost, a slabo zadel žogo z glavo. Bolje je meril Čedomir Bumbić na drugi strani v 52. minuti, a je z 20 metrov zadel vratnico, v 55. pa je Jan Repas prišel pred Macana, a žogo poslal precej mimo vrat z neposrečenim strelom.

Štor je neposrečeno poskusil tudi v 62. minuti, v trenutkih, ko so se Ajdovci bolj trudili kaj opraviti v napadu. Pri tem pa puščali več prostora, kar bi lahko Štajerci unovčili v 63. minuti, a se je izkazal Macan po odprtem Cipotovem poskusu. V 69. minuti je moral posredovati tudi mariborski čuvaj mreže Ažbe Jug, ko je Haris Kadrić streljal z desne strani, napadalec Primorja pa je imel takoj zatem precej boljši položaj za strel, a je slabše reagiral.

Ajdovci so proti vratom Maribora sprožili 14 strelov, a je mreža Ažbeta Juga ostala nedotaknjena. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

V 89. minuti so domači izvedli najboljši svoj strel tekme, ko je od daleč poskusil Elian Demirović, z lepo "parado" pa se je znova izkazal Jug. Zadnje bolj razburljivo dejanje tekme je bil prekršek s hrbta Omarja Rekika v 91. minuti, za katerega mu je sodnik Denis Šabanagić pokazal rdeči karton. Svoje odločitve ni spremenil niti po ogledu VAR posnetka, v taboru Mariborčanov pa so bili prepričani, da je delivec pravice pri tej odločitvi pretiraval.

Celjani odpihnili Muro, Sešlar do veličastnega niza s panenko!

Vodilni Celjani so v tej sezoni izgubili le dvakrat. Enkrat je ostal praznih rok Albert Riera, ki je klub vodil na 19 tekmah, enkrat pa je izgubil tudi njegov naslednik Ivan Majevski, ki je za zdaj vodil Celje na treh tekmah. Zanimivo je, da je Riera svoj drzen načrt, kako postati slovenski prvak brez enega samcatega poraza, neslavno opustil po gostovanju v Murski Soboti.

V knežjem mestu sta se v trenerskih vlogah prvič v 1. SNL pomerila Darjan Slavic in Ivan Majevski. Belorus je bil uspešnejši. Foto: Jure Banfi

Sredi jeseni je ostal praznih rok (1:2), a so takrat Celjani tekmovali z bistveno drugačno Muro, pri kateri je v konici napada izstopal nekdanji grof Dario Vizinger. Spomladi je drugače, saj se je Hrvat preselil v Ljudski vrt, tako da je bila obramba Celja deležna manj nevarnosti. Nadaljevala je izjemen niz,in še sedmič zapored doma ugnala Muro.

Kenan Kurtović je v 42. minuti izenačil na 1:1. Foto: Jure Banfi

Dvoboj v Celju je ponudil zelo razburljivo dogajanje zlasti v zadnjih minutah prvega polčasa. Začelo se je z ekspresno menjavo celjskega vratarja. 20-letni Luka Kolar, ki je zaradi mladosti zadostil pravilu o obveznem začetku dvoboja z mladim slovenskim igralcem, kateri bi lahko kandidiral za nastop v izbrani vrsti do 21 let, je že v prvi minuti odstopil mesto tri leta starejšemu prvokategorniku Žanu Luku Lebanu.

Dvoboj je sprva potekal po notah gostiteljev, v 16. minuti je Mario Kvesić popeljal grofe v vodstvo z 1:0, a je nato 19-letni Kenan Kurtović, nekdanji up celjskega kluba, z izjemnim strelom z razdalje izenačil na 1:1 in potrdil zakon bivšega.

Prekmurci pa se niso dolgo veselili izenačenja. Hamza Ljukovac je naivno prejel še drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča, v zadnjih sekundah prvega polčasa pa je Ivica Vidović izkoristil nezbranost gostujoče obrambe. Po akciji, ki jo je začel Svit Sešlar, je z neposredne bližine popeljal Celjane v vodstvo z 2:1.

Sešlar zadel še četrtič zapored

Svit Sešlar je zapravil prvo najstrožjo kazen, v drugo pa je bil natančen. Mrežo Mure je zatresel z drzno panenko. Foto: Reuters

Litovec Armandas Kučys je bil v 52. minuti najvišji v skoku in povišal prednost Celja na 3:1, le nekaj minut pozneje je zadel v polno še njegov rojak Artemijus Tutyškinas, a je bil nato zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaj. Mura je povsem popustila, Celjani pa bi lahko kmalu povišali prednost, ko je Faad Sana igral z roko v svojem kazenskem prostoru. Svit Sešlar je prevzel odgovornost, a je njegovo namero prebral Nejc Dermastja.

Vseeno pa se je povratniku v celjski dres ponudila še ena priložnost. V 75. minuti so Celjani izvedli še en kazenski strel, ko je Sana storil prekršek nad Rudijem Požegom Vancašem, tokrat pa je bil Sešlar suveren. Izkazal se je s panenko, atraktivno zatresel mrežo Mure in tako nadaljeval izjemen niz, saj se je vpisal med strelce še na četrti zaporedni tekmi, odkar se je iz Turčije vrnil v svoje rojstno mesto.

Mura kar brez dveh, Kučys zadel še enkrat

Mura se je v 80. minuti znašla v dodatnih težavah. Nejc Ajhmajer, pred leti tudi nogometaš Celja, si je za grobi prekršek nad Juanjom Nietom prislužil rdeči karton, tako da so imeli gostje kar dva igralca manj. Vodilni klub 1. SNL je to zlahka izkoristil. V sodnikovem podaljšku je Kučys z drugim zadetkom na srečanju postavil končni rezultat 5:1 in poskrbel za zelo uspešno generalko Celja pred evropskim gostovanjem na Kosovu proti Driti. Tudi Litovec je tako kot Sešlar v spomladanskem delu dosegel že štiri zadetke, oba skupaj pa sta na najboljši možen način zamenjala Franka Kovačevića in Danijela Šturma.

Tako Armandas Kučys kot tudi Svit Sešlar sta v spomladanskem delu dosegla že štiri zadetke. Foto: Jure Banfi

Celje in Mura sta pred leti zgradila posebno rivalstvo. Grofje so svoj ambiciozen projekt, ki je vključeval željo po prevladi v slovenskem nogometnem okolju, nadgradili s tem, da so pripeljali dobršen del Murine šampionske generacije. To je takrat razjezilo privržence Mure, ki so na gostovanja v Celje zaradi tega prihajali še toliko bolj motivirani in večkrat prekrižali načrte bogatejšemu tekmecu. A sčasoma se je barka Mure vse bolj potapljala. Nastopilo je obdobje, ko se je klub znašel v finančnih težavah ter si lahko privoščil bistveno manj kot v najbolj zlatih in uspešnih letih delovanja pod taktirko Anteja Šimundže.

V tej sezoni gre Muri tako slabo, da je po izstopu Domžal na repu razpredelnice, tako da ji, vsaj tako gre soditi po položaju na lestvici, ne uide krčevit boj za obstanek s Primorjem. Po zadnjem domačem razočaranju, gladkem porazu z Aluminijem (0:3), je Mursko Soboto zapustil še športni direktor Grega Ciglar, zdaj pa je v mreži črno-belih v Celju odjeknila še petarda (1:5).

Za konec kroga še Bravo in Aluminij

V tem krogu Olimpija počiva, saj bi se morala pomeriti z Domžalami. Vseeno se prvoligaški nogomet igra tudi v Stožicah. Na zadnji tekmi kroga se merita soseda na lestvici Bravo in Aluminij. Ljubljanski klub je v zelo skromnem nizu. V letu 2026 ni osvojil še niti točke. Če bi nadaljeval negativni trend, bi lahko padel v spodnjo polovico razpredelnice, kar se mu ni zgodilo že dolgo. Na drugi strani je Aluminij v uvodnih krogih letošnjega leta odigral nekaj dobrih partij in v Fazaneriji pred dobrim tednom dni prišel tudi do zanesljive zmage.

V prvem polčasu ponedeljkovega obračuna na stoženski zelenici nič ni kazalo na to, da so v boljši formi Kidričani. Bravo je bil konkretnejši, nevarnejši, razigran je bil predvsem Venuste Baboula, ki je v 21. minuti prispeval asistenco za zasluženo vodstvo domačih. Z rutiniranim zaključkom se je izkazal Sandi Nuhanović.

Četa Aleša Arnola je bila boljša tudi v nadaljevanju prvega polčasa, na odmor pa je odnesla 'le' minimalno prednost. Tudi v nadaljevanju ni manjkalo nevarnih situacij pred vrati Matjaža Rozmana, a je izkušeni vratar Aluminija goste držal pri življenju. In Bravo je plačal za zapravljene priložnosti.

Opozorilo je poslal že Rok Schaubach, ki je stresel okvir domačih vrat, nato pa je pot do ljubljanske mreže z glavo našel Josip Pejić in izid poravnal na 1:1. Domači so vseeno pokazali več želje po celotnem kompletu točk; v 87. minuti je za zelo dobrodošlo zmago Šiškarjev zadel Kenan Toibibou.

