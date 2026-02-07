Aluminij pripeljal še peto zimsko okrepitev

Triindvajsetletni Josip Pejić je zvestobo rdeče-belim je obljubil do konca maja 2027. Nogometaš s hrvaškim potnim listom se je rodil v Beljaku na avstrijskem Koroškem, kjer je napravil tudi prve nogometne korake. Septembra 2023 se je nato iz Celovca, kjer je za drugo ekipo vknjižil enaintrideset nastopov in dosegel deset zadetkov, preselil v hrvaško Cibalio, kjer je v šestinpetdesetih nastopih vknjižil enajst zadetkov.

Pred sezono je za sarajevskega velikana nastopil na 17 tekmah ter se podpisal pod eno asistenco in en zadetek. "Tukaj so me vsi lepo sprejeli. V Kidričevo sem prišel z jasnim ciljem, da v tem obdobju, v katerem bom tukaj, pomagam ekipi po najboljših močeh. Verjamem, da lahko s svojim odnosom, trudom in željo ekipi dam veliko, tako na igrišču kot izven igrišča," je ob podpisu dejal Pejić.