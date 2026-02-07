Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 2. 2026,
12.00

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nogometna tržnica NK Aluminij Prva liga Telemach 1. SNL

Sobota, 7. 2. 2026, 12.00

1 ura, 8 minut

Nogometna tržnica, 7. februar

Aluminij pripeljal še peto zimsko okrepitev

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Aluminij - Celje | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Josip Pejić je peta okrepitev nogometašev Aluminij Kidričevo v zimskem prestopnem roku. Štiriindvajsetletni igralec krilni napadalec prihaja v Kidričevo iz sarajevskega Železničarja, so sporočili iz kluba.

Benjamin Šeško
Sportal Zneski, ob katerih boli glava: toliko milijonov so zapravili angleški klub

Triindvajsetletni Josip Pejić je zvestobo rdeče-belim je obljubil do konca maja 2027. Nogometaš s hrvaškim potnim listom se je rodil v Beljaku na avstrijskem Koroškem, kjer je napravil tudi prve nogometne korake. Septembra 2023 se je nato iz Celovca, kjer je za drugo ekipo vknjižil enaintrideset nastopov in dosegel deset zadetkov, preselil v hrvaško Cibalio, kjer je v šestinpetdesetih nastopih vknjižil enajst zadetkov.

Pred sezono je za sarajevskega velikana nastopil na 17 tekmah ter se podpisal pod eno asistenco in en zadetek. "Tukaj so me vsi lepo sprejeli. V Kidričevo sem prišel z jasnim ciljem, da v tem obdobju, v katerem bom tukaj, pomagam ekipi po najboljših močeh. Verjamem, da lahko s svojim odnosom, trudom in željo ekipi dam veliko, tako na igrišču kot izven igrišča," je ob podpisu dejal Pejić.

Haris Vučkić
Sportal Vučkić odšel v Emirate, Zeljković na Madžarsko
nogometna tržnica NK Aluminij Prva liga Telemach 1. SNL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.