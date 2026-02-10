Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
10. 2. 2026,
17.04

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nogomet 1. SNL NK Radomlje Divine Igwe Ikenna

Torek, 10. 2. 2026, 17.04

1 ura, 1 minuta

Okrepili napad

Divine Igwe Ikenna je novi član Radomelj

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Radomlje | Foto Instagram

Foto: Instagram

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je tudi uradno predstavil novo okrepitev. To je postal Divine Igwe Ikenna, so sporočili Radomljani.

NK Olimpija : Kairat Almaty Green Dragons
Sportal Olimpija zaradi navijačev ob 2.300 evrov

Enaindvajsetletni Nigerijec se najbolje znajde na desnem krilu, v Radomlje pa prihaja iz drugoligaša Beltincev. Za slednjega je na 15 tekmah jesenskega dela dosegel dva gola in šest podaj.

Radomljani so pozimi ostali brez dveh pomembnih igralcev, Ivan Ćalušić je prestopil k Celju, Nino Kukovec pa na Slovaško k Dunajski Stredi.

Med okrepitvami pa velja izpostaviti predvsem Borno Graonića, Dejana Kantužerja, Mihaela Žaperja in Aljaža Zabukovnika.

Sedmouvrščeni izbranci Jugoslava Trenčovskega so v spomladanskem delu Prve lige Telemach vpisali eno zmago in en poraz, v nedeljo jih čaka gostovanje v Kopru.

Aluminij : Olimpija, Prva liga Telemach 2025/26
Sportal Olimpija do težko prigarane zmage v Kidričevem
Aluminij - Celje
Sportal Aluminij pripeljal še peto zimsko okrepitev
Mura Aluminij
Sportal Pretres v Fazaneriji, odšel je športni direktor
nogomet 1. SNL NK Radomlje Divine Igwe Ikenna
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.