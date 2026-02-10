Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je tudi uradno predstavil novo okrepitev. To je postal Divine Igwe Ikenna, so sporočili Radomljani.

Enaindvajsetletni Nigerijec se najbolje znajde na desnem krilu, v Radomlje pa prihaja iz drugoligaša Beltincev. Za slednjega je na 15 tekmah jesenskega dela dosegel dva gola in šest podaj.

Radomljani so pozimi ostali brez dveh pomembnih igralcev, Ivan Ćalušić je prestopil k Celju, Nino Kukovec pa na Slovaško k Dunajski Stredi.

Med okrepitvami pa velja izpostaviti predvsem Borno Graonića, Dejana Kantužerja, Mihaela Žaperja in Aljaža Zabukovnika.

Sedmouvrščeni izbranci Jugoslava Trenčovskega so v spomladanskem delu Prve lige Telemach vpisali eno zmago in en poraz, v nedeljo jih čaka gostovanje v Kopru.