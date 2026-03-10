Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Torek,
10. 3. 2026,
17.04

Osveženo pred

18 minut

Tonči Žlogar novi trener Primorja

Slovenski prvoligaš ima novega trenerja: vrača se Tonči Žlogar

Tonči Žlogar je bil nazadnje trener Domžal. | Foto Aleš Fevžer

Tonči Žlogar je bil nazadnje trener Domžal.

Foto: Aleš Fevžer

Nekdanji slovenski reprezentant Tonči Žlogar je novi trener nogometašev Primorja, s sporočili iz ajdovskega prvoligaša. Na trenerskem stolčku je zamenjal Milana Anđelkovića, s katerim se je klub zaradi slabših rezultatov v zadnjem obdobju razšel.

Žlogar je bil nekoč tudi igralec Primorja, od domačih klubov pa je igral še za Izolo, Gorico in Olimpijo. Trenersko pot je začel pri Krasu Repen, vodil je tudi slovenski selekciji do 16 in 19 let, bil pa je tudi trener Mure in Domžal.

"Prepričani smo, da bodo njegove izkušnje, znanje in energija pomembna dodana vrednost za našo ekipo," so s pridobitvijo na klopi zadovoljni pri Primorju.

