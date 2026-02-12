Mura pripeljala Argentinca, v Ljubljano prihaja vratar Domžal

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je predstavil novega napadalca. Kot so sporočili iz kluba, so si Sobočani od drugoligaša Tabora iz Sežane do konca sezone izposodili Federica Roseja. Tega lahko po koncu sezone odkupijo. Benjamin Matičič je okrepil Bravo.

Federico Rose, enaindvajsetletni Argentinec s hrvaškim potnim listom, je v sezoni in pol za sežanski Tabor odigral 44 tekem v vseh tekmovanjih, ob tem pa dosegel 17 zadetkov in prispeval še 13 asistenc. Pred prihodom v Tabor je bil član argentinskega Veleza Sarsfielda in ciprskega Pafosa.

"Po odhodu Daria Vizingerja smo si v klubu prizadevali pripeljati novega nogometaša, ki bo zapolnil nastalo vrzel v konici napada. Federico je v času, ko je igral za sežanski Tabor, pokazal nogometne karakteristike, ki smo jih v klubu iskali. Gre za mladega, a perspektivnega nogometaša, za katerega verjamem, da bo zaostril konkurenco pred vrati nasprotnika," je povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Iz Domžal v Ljubljano

Novega člana pa je že v sredo predstavil tudi Bravo. Pogodbo do konca sezone 2027/28 je podpisal 18-letni vratar Benjamin Matičič. Ta se v Bravo seli iz propadlih Domžal, kjer je branil za starejše dečke, kadete, mladince in nazadnje tudi člane.

V Prvi ligi Telemach je letos zbral 13 nastopov in dvakrat ohranil tudi nedotaknjeno mrežo. Je tudi član slovenske reprezentance do 19 let.