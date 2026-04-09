Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
13.04

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Kazni

Visoki denarni kazni za Maribor in Celje

NK Maribor, navijači, viole | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po tekmah 28. kroga Prve lige Telemach danes največ kazni določil Mariboru in Celju. Prvi bo moral v blagajno NZS skupno odšteti skoraj 12.000 evrov, Celje pa 7800.

Visoki denarni kazni so svojima kluboma po medsebojnem obračunu, ki so ga v soboto z 1:0 dobili Celjani, pridelali njihovi navijači.

Kot so v obrazložitvi kazni zapisali pri NZS, bo Maribor plačal 11.900 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti, kot olajševalno okoliščino so upoštevali izjavo. Podobno so pri Celjanih, nešportno in neprimerno vedenje navijačev ter predkaznovanost privedli do 7800 evrov globe.

Nekaj manjših kazni zaradi administrativnih prekrškov pa so dobili še pri Muri in Olimpiji.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
