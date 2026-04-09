Visoki denarni kazni za Maribor in Celje

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po tekmah 28. kroga Prve lige Telemach danes največ kazni določil Mariboru in Celju. Prvi bo moral v blagajno NZS skupno odšteti skoraj 12.000 evrov, Celje pa 7800.

Visoki denarni kazni so svojima kluboma po medsebojnem obračunu, ki so ga v soboto z 1:0 dobili Celjani, pridelali njihovi navijači.

Kot so v obrazložitvi kazni zapisali pri NZS, bo Maribor plačal 11.900 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti, kot olajševalno okoliščino so upoštevali izjavo. Podobno so pri Celjanih, nešportno in neprimerno vedenje navijačev ter predkaznovanost privedli do 7800 evrov globe.

Nekaj manjših kazni zaradi administrativnih prekrškov pa so dobili še pri Muri in Olimpiji.

Preberite še: