Sreda, 8. 4. 2026, 19.51

Na govorice o morebitni prodaji NK Maribor se je odzval Acun Ilicali

Maribor Olimpija Acun Ilicali | "Medijski zapisi, ki namigujejo, da smo v pogajanjih za prodajo kluba, ne odražajo resničnega stanja," pravi Acun Ilicali. | Foto Jure Banfi

"Medijski zapisi, ki namigujejo, da smo v pogajanjih za prodajo kluba, ne odražajo resničnega stanja," pravi Acun Ilicali.

"Medijski zapisi, ki namigujejo, da smo v pogajanjih za prodajo kluba, ne odražajo resničnega stanja. Ostajamo popolnoma osredotočeni na svojo ekipo in misijo v Mariboru," je na govorice o morebiti prodaji NK Maribor odgovoril Turek Acun Ilicali.

Na govorice v slovenskih medijih o tem, da naj bi bil NK Maribor naprodaj za devet milijonov evrov, se je odzval turški mogotec Acun Ilicali, sicer večinski lastnik z NK Maribor povezanega podjetja.

"Medijski zapisi, ki namigujejo, da smo v pogajanjih za prodajo kluba, ne odražajo resničnega stanja. Ostajamo popolnoma osredotočeni na našo ekipo in misijo v Mariboru," je Ilicali zapisal v uvodu sporočila za javnost, objavljenega na uradni spletni strani kluba, in zanikal govorice.

"Ko si največji klub v državi, ta status prinaša veliko medijske pozornosti in tudi kritike"

"Ob vsakodnevnih pripravah na preostale tekme v končnici sezone gradimo tudi temelje za še močnejši Maribor v prihodnjih sezonah. Maribor ni tukaj, da bi se zadovoljil z drugim mestom. Tukaj smo, da osvajamo naslove prvaka in številne lovorike. Ko si največji klub v državi, ta status, razumljivo, prinaša veliko medijske pozornosti in tudi kritike, vendar to preusmerjamo v dodatno motivacijo. Vaša podpora nam pomeni največ in skupaj bomo izzive, ki so pred nami, premagali še močnejši ter bolj povezani kot kadarkoli prej," je sklenil Turek.

