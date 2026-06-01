Policisti so v noči na ponedeljek posredovali v okolici Kopra, potem ko jih je ob 23.40 poklical 45-letni moški in prijavil nasilje v družini.

Po njegovih besedah je moral zbežati iz hiše, saj ga je 43-letna partnerka, ki je bila pod vplivom alkohola, fizično napadla. Med incidentom naj bi ga udarila in ugriznila.

Policisti so po prihodu na kraj ugotovili, da ženska s kršitvijo javnega reda in miru ni prenehala niti v njihovi prisotnosti. Pri tem ni upoštevala večkratnih ukazov policistov, naj se preneha vesti neprimerno.

Zaradi nadaljnjega kršenja javnega reda so ji policisti odredili pridržanje. Zoper 43-letnico so izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja in ji izdali plačilni nalog.

Okoliščine dogodka policisti še preverjajo.