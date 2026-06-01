Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
13.19

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
policija nasilje

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 13.19

44 minut

V okolici Kopra partnerko pridržali zaradi nasilnega vedenja

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
policija, slovenska policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Policisti so v noči na ponedeljek posredovali v okolici Kopra, potem ko jih je ob 23.40 poklical 45-letni moški in prijavil nasilje v družini.

Po njegovih besedah je moral zbežati iz hiše, saj ga je 43-letna partnerka, ki je bila pod vplivom alkohola, fizično napadla. Med incidentom naj bi ga udarila in ugriznila.

Policisti so po prihodu na kraj ugotovili, da ženska s kršitvijo javnega reda in miru ni prenehala niti v njihovi prisotnosti. Pri tem ni upoštevala večkratnih ukazov policistov, naj se preneha vesti neprimerno.

Zaradi nadaljnjega kršenja javnega reda so ji policisti odredili pridržanje. Zoper 43-letnico so izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja in ji izdali plačilni nalog.

Okoliščine dogodka policisti še preverjajo.

spletne dražbe avtomobilov, avtomobili
Novice Celjan pri nakupu avtomobila oškodovan za 43 tisoč evrov
Primorska avtocesta, Brezovica
Novice Na primorski avtocesti pri Brezovici trčilo šest vozil
policija, policist motorist
Novice Huda prometna nesreča: 46-letni voznik umrl, sopotnik huje poškodovan
policija nasilje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.