Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

1. SNL Igor Barišić Adam Delius Goran Boromisa Prva liga Telemach NK Olimpija NK Olimpija Necat Aygün

Četrtek, 9. 4. 2026, 14.45

V Ljubljano prispel Necat Aygün

Olimpija ima novega športnega direktorja: Necata Aygüna našli v Münchnu

Necat Aygün, NK Olimpija | Necat Aygün v Ljubljano prinaša bogate izkušnje iz nemškega nogometa. | Foto Guliverimage

Olimpija je izbrala naslednika Gorana Boromise. Vlogo športnega direktorja bo v petek uradno prevzel Necat Aygün, 46-letni Nemec, ki sta ga Adam Delius in Igor Barišić našla na Bavarskem.

Triperesna deteljica odločevalcev pri Olimpiji je z odhodom Gorana Boromise potrebovala novega člana. Predsednik Adam Delius in njegova desna roka Igor Barišić sta zavihala rokave, novega prvega moža športnega sektorja ljubljanskega kluba pa sta našla v njuni Nemčiji.

Novi športni direktor zmajev bo na petkovi novinarski konferenci postal Necat Aygün, ki je po naših informacijah že prispel v Stožice. V sredo je o tem poročal tudi portal Planet nogomet. 46-letnega Nemca v preostanku sezone, predvsem pa v poletnih mesecih, čaka izjemno zahtevna naloga.

Z izjemo ene sezone, ki jo je odigral v vrstah turškega Bešiktaša, je Aygün celotno kariero preživel v Nemčiji. | Foto: Guliverimage Z izjemo ene sezone, ki jo je odigral v vrstah turškega Bešiktaša, je Aygün celotno kariero preživel v Nemčiji. Foto: Guliverimage

Nazadnje direktor Karlsruherja

Aygün ima za seboj dokaj spodobno igralsko kariero. Prve nogometne korake je naredil v rodnem Münchnu, kjer je nosil dres kluba 1860 München. Tam si je priigral prestop v turški Bešiktaš, nato se je vrnil v Nemčijo in zaigral za več domačih klubov (Unterhaching, Duisburg, Ingolstadt, Sandhausen). Kariero je pred 12 leti zaključil v matičnem klubu, takoj zatem pa je tam prevzel tudi svojo prvo pisarniško funkcijo.

Za münchenski klub je najprej opravljal vlogo skavta, za obdobje desetih mesecev je bil nato tudi športni direktor. Vse do leta 2020 nato ni imel vidnejše vloge v nogometu, leta 2020 pa je postal tehnični direktor nemškega drugoligaša Karlsruherja in tam ostal tri leta. To je bila njegova zadnja zaposlitev.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
