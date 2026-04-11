Vse bolj vroča bitka za končnico in čustven večer v Kaliforniji: Kopitar bo odigral zadnjo domačo tekmo rednega dela

V hokejski ligi NHL se nadaljuje hud boj za mesta v končnici. Zadnje, osmo, ki vodi v "play-off", na zahodu zasedajo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, a imajo le točko prednosti pred Nashville Predators, tri pred Winnipeg Jets, štiri pred San Jose Sharks … Do konca rednega dela sezone (LA ima še štiri tekme) bo tako pomembna prav vsaka točka. Nocoj se bodo Kralji doma udarili z aktualnimi podprvaki lige, Edmonton Oilers. To bo zadnja domača tekma rednega dela sezone v bogati NHL karieri slovenskega asa.

Na delu bodo tudi neposredni tekmeci Kraljev v boju za končnico. Nashville na domačem ledu pričakuje Minnesoto, Winnipeg Philadelphio, San Jose Vancouver. Moštvi Anaheim Ducks in Vegas Golden Knights imata 89 točk in teoretično tudi še nista varna udeleženca končnice.

Napeto je tudi na vzhodu, kjer so v srditem boju za "play-off" še Ottawa, Philadelphia. NY Islanders, Detroit, Columbus in Washington.

Kralje do konca sezone tako čakajo še štiri tekme, nocoj z Edmontonom, 14. aprila v gosteh s Seattlom, 15. aprila v Vancouvru in 17. aprila v Calgaryju.

Liga NHL, 11. april:

Lestvice