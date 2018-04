… leta 2016 je kot strela z jasnega udarila novica, da so med slovenskimi kolesarji našli dopinškega grešnika. Z nedovoljenimi substancami si je roke umazal Kristjan Fajt. Kot so zapisali pri novomeškem kolesarskem klubu Adria Mobil, je bil Fajt pozitiven na lanski marčevski dirki Istrska pomlad. V njegovem vzorcu so našli sledi eritropoetina (EPO).

Klub je bil ob novici negativno presenečen in takoj prekinil sodelovanje s primorskim kolesarjem. "Početje Kristijana Fajta strogo obsojamo. Posledice takšnega nedovoljenega in obsojanja vrednega početja bo nosil sam, saj je z uporabo nedovoljenih poživil omadeževal ne samo svoje ime, pač pa tudi ime in ugled kluba, vseh njegovih članov, številnih pokroviteljev in vrste drugih podpornikov. Od Kristijana Fajta se je, kot rečeno, z današnjim dnem Kolesarski klub Adria Mobil dokončno in nepreklicno poslovil," so takrat dejali pri Adrii Mobil.

Fajt je pozneje prejel prepoved treh let in devetih mesecev.

Zgodilo se je še …

Leta 1953 so ustanovili nemški nogometni klub Dynamo Dresden, ki je osvojil osem naslovov nemškega prvaka, sedemkrat pa bil prvak v pokalu. Trenutno igra v 2. bundesligi.

Leta 1965 so nogometaši kluba Penarol v finalu pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) v Montevideu s 3:1 premagali Independiente in s skupnim izidom 3:2 postali prvaki.

Leta 1980 je ameriški olimpijski komite podprl bojkot poletnih olimpijskih iger v Moskvi. Na pobudo ameriškega predsednika Jimmyja Carterja je kar 65 držav bojkotiralo igre. Nekaterih športniki teh držav so kljub temu nastopili pod olimpijsko zastavo.

Leta 1981 je zaradi zastoja srca umrl ameriški boksar in svetovni boksarski prvak v težki kategoriji med letoma 1938 in 1949 Joe Louis, ki je veljal za enega najboljših boksarjev težke kategorije vseh časov.

Leta 1993 se je nekdanji ameriški teniški igralec Pete Sampras povzpel na prvo mesto ATP-lestvice. Tam je skupno prebil kar 286 tednov.

Leta 2008 je nekdanja slovenska judoistka Urška Žolnir na evropskem prvenstvu v Lizboni okoli vratu prejela bronasto kolajno. V polfinalu jo je ustavila Nemka Claudia Malzahn, tako da se je v boju za bron uspešno bojevala z Grkinjo Iouliette Boukouvalovo. Prvakinja je postala Francozinja Lucie Decosse.

Leta 2015 je slovenski namiznoteniški igralec Bojan Tokić s Saarbrücknom v polfinalu nemškega prvenstva poskrbel za prvovrstno presenečenje. Tokić je premagal enega najboljših igralcev Evrope Tima Bolla (3:1), njegovo moštvo pa je 3:0 v zmagah odpravilo zvezdniško ekipo Borussie Düsseldorfa

Leta 2016 sta slovenski jadralki v razredu 470 Veronika Macarol in Tina Mrak na evropskem prvenstvu na Mallorci osvojili bronasto kolajno.

Rodili so se:

1917 – pokojni francoski dirkač Robert Manzon

1934 – nekdanji švicarski nogometaš Heinz Schneiter

1941 – pokojni angleški nogometaš Bobby Moore

1942 – nekdanji argentinski avtomobilistični dirkač Carlos Reutemann

1962 – nekdanji španski voznik relija Carlos Sainz

1968 – nekdanji kanadski hokejist Adam Graves

1974 – nekdanji brazilski nogometaš Sylvinho

1974 – nekdanji češki hokejist Roman Hamrlík

1976 – nekdanji ameriški košarkar Brad Miller

1977 – nekdanji ekvadorski nogometaš Giovanny Espinoza

1979 – nekdanji srbski nogometaš Mateja Kežman

1981 – ruski atlet Jurij Boržakovskij

1981 – argentinski nogometaš Nicolás Burdisso

1983 – nekdanja avstralska teniška igralka srbskih korenin Jelena Dokic

1986 – švicarski nogometaš Blerim Džemaili

1986 – španski teniški igralec Marcel Granollers

1988 – argentinski nogometaš Ricardo Gabriel Álvarez

1991 – ameriški hokejist Torey Krug

1991 – severnoirski nogometaš Oliver Norwood

1991 – švedski hokejist Magnus Pääjärvi

1992 – južnoafriški plavalec Chad le Clos

1993 – kanadski hokejist Ryan Nugent-Hopkins