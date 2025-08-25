Ganljive besede selektorja mladih Slovenk, ki pišejo košarkarsko zgodovino #video

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let, ki je na evropskem prvenstvu osvojila zgodovinsko srebrno odličje, je sinoči pripotovala v Slovenijo. Mlade košarkarice so na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pričakali njihovi najbližji, selektor Robert Stojković pa jih je nagovoril z izbranimi besedami.

Zahvalil se je reprezentantkam, strokovnemu štabu in staršem. "Osvojena medalja je res velika stvar, velik privilegij in čast, ampak še pomembnejše je to, da so ta vrhunska dekleta postala družina, prijateljice, da so z vrednotami rasle iz cikla v cikel, da smo kot ekipa in družina rasli skupaj in da smo v skladu z našimi vrednotami dosegli naš cilj. To je, da smo postali najboljša različica samih sebe takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Slovenijo smo res prestavljali s ponosom," je povedal selektor Robert Stojković

Izbranke Roberta Stojkovića so se v sklepnem dejanju EuroBasketa v romunskem Pitestiju junaško upirale Špankam, ki so pred tem v polfinalu nadigrale Latvijke za kar 57 točk (81:24).

Slovenke so jim povzročale bistveno več težav. Še osem minut pred koncem so zaostajale le za štiri točke, na koncu pa po festivalu trojk Špank v zadnjih minutah izgubile s 47:62. Mlade Slovenke so s tem poskrbele za zgodovinski dosežek, prvo kolajno na evropskem prvenstvu.

Za Slovenijo je to prva medalja na evropskih prvenstvih v kategoriji deklet do 16 let in tretja v mlajših starostnih kategorijah to poletje. Bron na svetovnem prvenstvu so osvojili fantje do 19 let, tretji pa so bili tudi reprezentanti do 16 let.

