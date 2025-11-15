Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Estonija David Gaspar kvalifikacije za evropsko prvenstvo slovenska ženska košarkarska reprezentanca

Sobota, 15. 11. 2025, 7.57

17 ur, 17 minut

Košarka, kvalifikacije za EP 2027 (Ž), 2. krog

Slovenke z jasnim ciljem

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska ženska košarkarska reprezentanca, Slovenija : Latvija | Slovenke čaka obračun z Estonijo. | Foto Filip Barbalić

Slovenke čaka obračun z Estonijo.

Foto: Filip Barbalić

Danes se bodo z drugim krogom nadaljevale kvalifikacije za žensko evropsko košarkarsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo ob 16. uri po slovenskem času gostovale v Estoniji.

Slovenke so lov na šesti zaporedni nastop na EuroBasketu začele zmagovito. Na sredinem dvoboju z zelo čvrsto in neugodno reprezentanco Latvije so se izkazale s kolektivno igro.

Tokratne tekmice se med seboj še niso pomerile. A jasno je, da vloga favoritinj na prvem medsebojnem obračunu pripada Slovenkam. V slovenskem taboru si želijo, da bo tekma že od uvodnega sodniškega meta tekla po njihovih notah in bo selektor Gaspar igralne minute lahko enakomerno razdelil med vse košarkarice.

Košarkarice Estonije so v sredo na domačem parketu s 54:92 premoč morale priznati Nizozemski. Trenutno zasedajo 71. mesto na FIBA svetovni lestvici in niso še nikdar zaigrale na evropskem prvenstvu.

Slovenske košarkarice v prvem kvalifikacijskem ciklu v torek čaka še gostovanje v nizozemskem Almereju. Po novembrskem uvodu bodo Slovenke v drugem ciklu 11. marca prihodnje leto najprej gostovale v Latviji, se 14. marca doma pomerile z Estonijo in za konec prvega kroga kvalifikacij 17. marca prav tako na domačem parketu še z Nizozemsko. Napredovanje v drugi kvalifikacijskih krog si bo priigralo 17 reprezentanc, in sicer prvouvrščeni reprezentanci vsake skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Žensko evropsko prvenstvo v košarki bodo med 16. in 27. junijem 2027 gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska. Že 41. izvedba prvenstva stare celine bo potekala v Vilniusu, Espooju, Antwerpnu in Stockholmu. Vsako mesto bo gostilo eno skupino, sklepni del pa bo potekal v Litvi.

Kvalifikacije za EP 2027, 2. krog:

Sobota, 15. november:

Lestvice: 

