Kje boste letos okušali najboljša vina: vodič po vinskih dogodkih in praznikih

Vinorodna Štajerska je eno izmed najbolj slikovitih vinskih območij v Evropi in je tudi največji vinorodni okoliš v Sloveniji. Na severovzhodnem delu države združuje šest vinorodnih podokolišev : Ljutomer - Ormož, Maribor, Radgona - Kapela, Haloze, Srednje Slovenske gorice in Šmarje Virštanj, ki so edinstven preplet urbanih in naravnih vinskih zgodb na dostopnih trajnostnih razdaljah. Med njimi so najstarejša vinska trta na svetu, ki se že več kot 450 let ponosno dviga iz mestnih tal prenovljenega mariborskega Lenta ob reki Dravi, pa zibelka slovenskih penin Gornja Radgona, slikovito srce med vinogradi na svečinskem Špičniku, vinske zgodbe najstarejšega slovenskega mesta Ptuj, terasasti vinogradi v čudovitem Jeruzalemu, izjemno strmi haloški vinogradi in nešteto drugih zgodb, ki vas vabijo, da jih raziščete.

Spoznajte Vinorodno Štajersko Foto: Vinorodna Štajerska

Številni vinski dogodki po Sloveniji so dobra priložnost, da vina in vinarje Vinorodne Štajerske spoznate na zbranih mestih, nato pa svoje raziskovanje nadaljujete celoviteje, pri vinarjih doma, na štajerskih dogodkih, izletih in hedonističnih urbanaravnih pohajkovanjih.

Dogodki, ki jih ne smete zamuditi

Foto: Vinorodna Štajerska

V koledarje za prihodnje leto si je vredno umestiti dogodke, ki so se letos že zgodili in jih prihodnje leto ne gre zamuditi. Salon Sauvignon, ki združuje vino, kulinariko in lepe umetnosti se bo ponovno zgodil 18. aprila 2026 v čarobnem Dominikanskem samostanu Ptuj in 29. maja 2026 v ljubljanskih Križankah. Aromatična sorta sauvignon, ki izvira iz Francije, se zelo domače počuti prav na Štajerskem, kjer daje izjemne rezultate, zato ji je vsekakor vredno nameniti posebno pozornost.

Haloze Jesenski pogled na vinograde ter na Zavrč Foto: Vinorodna Štajerska

Septembra letos je Združenje Vinorodna Štajerska, tokrat v sodelovanju z vinsko kletjo Puklavec Family Wines v Jeruzalemu in Ormožu, izvedlo že četrti dogodek »Spoznajte Vinorodno Štajersko«, ki se ga je udeležilo več kot 40 mednarodnih novinarjev, specializiranih za vino in kulinariko; med njimi so bile tudi predstavnice priznane britanske revije Decanter. Namen dogodka je predstavitev posebnosti izbranega podokoliša, letošnja tema pa je bila sorta šipon, katere izjemne razsežnosti je na odlično izvedenem »masterclassu« prikazal Robert Gorjak. Naslednji dogodek je načrtovan za oktober 2026 v Mariboru, kjer bo poleg predstavitve sort mariborskega podokoliša posebne pozornosti deležna tudi najstarejša trta.

Najstarejša trta na svetu Foto: Domen Groegl

Letos so se člani združenja udeležili tudi dogodka Odprta kuhna na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, kjer so obiskovalci vsak petek od marca do oktobra lahko poskušali vina in se družili s štajerskimi vinarji. Del te zgodbe bomo zanesljivo tudi v letu 2026.

V kulturnem objemu Slovenskega narodnega gledališča Maribor je 22. oktobra letos potekal tradicionalni Salon VinDel. Haloze vsako soboto v oktobru in novembru do martinovega vabijo na številne dogodke in odprte kleti v okviru Jeseni v Halozah, salon mladih štajerskih vin Pubec pa se v letošnjem oktobru in novembru odpravlja na turnejo od Maribora prek Celja do Ljubljane.

Martinovo – vrhunec vinskega dogajanja

Trinajstega in štirinajstega novembra bo v slovenski prestolnici potekal najprestižnejši Slovenski festival vin, na katerem bodo v Cankarjevem domu zastopani tudi štajerski vinarji. S ponosom in veseljem bodo predstavili svoje zgodbe ter osebno povabili v svoje kraje.

Priložnosti za pokušine izjemnih štajerskih vin je veliko, a najpristnejša izkušnja vinskih zgodb Vinorodne Štajerske je prav sredi njenih urbanih in naravnih lepot, ki se jeseni obarvajo v impresivne barve. Vrhunski vrhunec vinske kulture nastopi vsako leto 11. novembra, ko se na Štajerskem za nekaj dni skoraj ustavi čas: ljudje stopijo skupaj, si podajo roke, izmenjajo nasmehe in nazdravijo ob velikem prazniku vina – martinovem. V Mariboru bo praznovanje skozi številne vinsko-kulinarične dogodke letos trajalo kar pet dni, pestro dogajanje pa bo tudi na Ptuju, v Ormožu in po vsej Štajerski, ki je prav v tem času še posebej očarljiva.