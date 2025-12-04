Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

4. 12. 2025
Četrtek, 4. 12. 2025, 10.08

6 minut

Trump z ukazom znižal standarde porabe avtomobilskega goriva

Ameriški predsednik Donald Trump v družbi direktorjev avtomobilskih podjetij v Beli hiši

Ameriški predsednik Donald Trump v družbi direktorjev avtomobilskih podjetij v Beli hiši

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo v prisotnosti direktorjev avtomobilskih podjetij podpisal izvršni ukaz, ki odpravlja povišane standarde glede porabe avtomobilskih goriv, sprejete v času prejšnje vlade Joeja Bidna. Kot je med drugim poudaril, s tem zmanjšujejo drage omejitve.

"Uradno odpravljamo smešno obremenjujoče, pravzaprav grozne standarde, ki jih je uvedel Joe Biden in so nalagali drage omejitve," je Donald Trump povedal v Ovalni pisarni Bele hiše.

"Moja vlada sprejema zgodovinske ukrepe za znižanje stroškov za ameriške potrošnike, zaščito ameriških delovnih mest v avtomobilski industriji in omogočanje nakupa avtomobila za nešteto ameriških družin," je še dejal.

Donald Trump
Novice Resno svarilo Trumpu: Ne počni tega

Standardi povprečne korporativne ekonomičnosti goriv segajo v leto 1975 in so se skozi leta zaostrovali, da bi vozila postala bolj ekonomična, poroča Politico.

Trump močno znižal standarde

Biden je od avtomobilskih proizvajalcev zahteval, da do leta 2031 povečajo učinkovitost porabe goriva osebnih avtomobilov in lahkih tovornjakov na približno 50 milj na galono (21,3 kilometra na liter). Trump standarde znižuje na 14,5 kilometra na liter.

Trump si od prevzema funkcije prizadeva za odpravo predpisov, namenjenih boju proti podnebnim spremembam in zmanjševanju onesnaževanja. Za znižanje standardov porabe goriva je najbolj lobirala ameriška naftna industrija, nekoliko manj pa tudi avtomobilska podjetja, ki kljub vsemu vse bolj prehajajo na električne motorje.

