Sredi Evrope našli Putinovo skrivno hčer: "Tvoj oče je ubil mojega brata" #video

Novinar ukrajinske medijske hiše TSN je sredi Pariza naletel na Luizo Rozovo, bolj znano kot Jelizaveto Krivonogič, ki naj bi bila nezakonska hči ruskega predsednika Vladimirja Putina. Dejal ji je, da je njen oče pred tremi tedni ubil njegovega brata, predlagal pa ji je tudi, da pride v Kijev in postane steber tamkajšnje protizračne obrambe, saj Putin zagotovo ne bi napadel ukrajinske prestolnice, če bi vedel, da je tam njegov otrok.

"Kaj imam jaz opraviti s tem? Ne morem vam pomagati na noben način," je vztrajnemu novinarju TSN dejala domnevna nezakonska hči ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Primerjava Jelizavete Krivonogič in mladega Vladimirja Putina Foto: Profimedia

Njeno identiteto so ruski preiskovalni novinarji portala Proekt razkrili že leta 2021, dodatne dokaze, za gre zelo verjetno za Putinovo potomko, pa so leta 2022 predložili še ukrajinski novinarji, ki so odkrili njen rojstni list in jo na podlagi podatkov o letalskih potnikih izsledili v Parizu. Jelizaveta Krivonogič oziroma Luiza Rozova je tudi izredno podobna svojemu domnevnemu očetu.

"Kupil ti bom letalsko vozovnico do Kijeva, a letala žal ne letijo tja"

"Pred tremi tedni je tvoj oče ubil mojega brata. Kako sploh lahko živiš v Evropi, v sovražni, prekleti Evropi, v tej 'Gejropi'? Ali kako vi že pravite?" je novinar TSN v Parizu z besedami oblegal 22-letnico.

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense”



TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine.



Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Predlagal ji je tudi, da se preseli v Kijev, kjer bi lahko postala boljša protiletalska obramba kot sistemi patriot, in ji ponudil, da ji kupi najboljšo letalsko vozovnico do ukrajinske prestolnice. A tja letala zaradi vojne v Ukrajini že nekaj let žal ne letijo več, jo je opomnil.

Je bila kritična do očeta?

Jelizaveta Krivonogič se je avgusta letos vsaj posredno prvič javno izrekla proti človeku, ki naj bi bil njen oče. V seriji objav v aplikaciji Telegram se je pritoževala nad človekom, ki je "vzel na milijone življenj in uničil tudi njenega".

Takrat je zapisala tudi, da se je osvobajajoče znova javno oglasiti. Rusinja je le nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 z družbenega omrežja Instagram odstranila svoj profil z imenom Luiza Rozova.

Domnevna Putinova hči se v javnosti po navedbah ukrajinskih preiskovalnih novinarjev predstavlja ali kot Luiza Rozova ali kot Jelizaveta Olegovna Rudnova. Foto: Profimedia

Od kod ji denar za luksuz?

V času, ko je imela na družbenem omrežju Instagram še aktiven profil, na katerem ji je sledilo okrog 80 tisoč uporabnikov, je Rozova oziroma Krivonogič objavila precej fotografij in videoposnetkov, zaradi katerih so mnogi sklepali, da živi zelo razkošno življenje. Med drugim se je večkrat pohvalila z dragimi kosi oblačil in nakita ter potovanji na različne evropske in svetovne destinacije.

Vir premoženja, s katerim naj bi financirala drag življenjski slog, je po poročanju ukrajinskih preiskovalcev njena mama Svetlana Krivonogič, vrednost njenega premoženja pa naj bi znašala skoraj sto milijonov evrov.

Od čistilke do bogatašinje

Nekdanja čistilka, s katero naj bi se Putin zapletel že leta 1999, ko je bil poročen s svojo nekdanjo ženo Ljudmilo Putino (nekdaj Škrebnevo, zdaj Očeretno), ima po navedbah ukrajinskih medijev v lasti več nepremičnin v Monaku, jahto in lastniški delež v ruski delniški banki Rossija, kjer je tudi članica uprave.

V ospredju luksuzno stanovanjsko poslopje v Monte Carlu, katerega lastnica naj bi bila Svetlana Krivonogič. Foto: Reuters

Ukrajinski mediji so ob koncu leta 2022 poročali, da so nekateri preiskovalni novinarji Luizo Rozovo oziroma Jelizaveto Krivonogič na podlagi zapisnikov o letalskih potnikih, ki so jih na spletu v zadnjih letih objavili hekerji, izsledili v Parizu, kjer naj bi pod lažnim imenom delala kot didžejka. Prav v Parizu jo je izsledil tudi novinar ukrajinske medijske hiše TSN.