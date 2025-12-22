Svet EU je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji za nadaljnjih šest mesecev oziroma do 31. julija 2026, so danes sporočili iz Bruslja. Ob tem se že pripravljajo nove sankcije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na omrežju X sporočil, da Ukrajina sodeluje z evropskimi institucijami pri pripravi 20. svežnja, dodatne ukrepe pa da bo uvedla tudi sama. Po njegovih besedah bodo sankcionirali tudi tiste, ki sodelujejo z ruskim vojaškoindustrijskim kompleksom in omogočajo rusko agresijo, pri čemer je omenil Kitajsko.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



12.25 Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi z droni

12.16 Članice EU za šest mesecev podaljšale sankcije proti Rusiji

Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade z droni. Tarča ruskih napadov je bila zlasti pristaniška infrastruktura v Odesi na jugu Ukrajine.

"Sovražnik ne preneha napadati regije Odesa. Rusija poskuša uničiti pomorsko logistiko ter izvaja sistematične napade na pristaniško in energetsko infrastrukturo," je sporočil ukrajinski minister za obnovo Oleksij Kuleba.

Po njegovih navedbah so ruske sile v zadnjem tednu izvedle več kot 500 napadov na regijo Odesa. Tarča sta bili večinoma pristaniška in logistična infrastruktura. Brez elektrike je ostalo več deset tisoč gospodinjstev, energetski operater DTEK pa zagotavlja, da si intenzivno prizadeva obnoviti oskrbo.

"Zakaj (ruski predsednik Vladimir Putin) vztrajno napada celoten logistični sistem Odese? Odgovor je jasen: da bi povzročil kaos in med zimo izvajal moralni pritisk na prebivalce Odese in Ukrajince," je v soboto stopnjevanje napadov na Odeso komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Okrepljeni ruski napadi na ukrajinsko pristaniško infrastrukturo sledijo nedavnim ukrajinskim napadom na ruske tankerje.

Lokalne oblasti v ruski regiji Krasnodar so danes sporočile, da so bili ponoči v ukrajinskih napadih z droni v kraju Taman poškodovani pristaniški objekti in dve plovili v Črnem morju. Posadke prizadetih plovil naj bi varno evakuirali, požare, ki so izbruhnili po napadih, pa pogasili.

Po navedbah ukrajinske vojske je zračna obramba ponoči sestrelila 58 od skupno 86 ruskih dronov. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je zračna obramba ponoči sestrelila oziroma prestregla 41 ukrajinskih dronov.

Svet EU je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji za nadaljnjih šest mesecev oziroma do 31. julija 2026, so danes sporočili iz Bruslja.

Ukrepe, ki so jih prvič uvedli leta 2014, je EU od februarja 2022 znatno razširila kot odgovor na rusko agresijo proti Ukrajini.

Sankcije obsegajo širok spekter ukrepov po različnih sektorjih, vključno z omejitvami na področju trgovine, financ, energije, tehnologije in blaga z dvojno rabo, industrije, prometa in luksuznih dobrin, piše v sporočilu Sveta EU.

Zajemajo tudi prepoved uvoza ali prenosa surove nafte in nekaterih naftnih derivatov iz Rusije v EU po morju, izključitev več ruskih bank iz plačilnega sistema SWIFT ter začasno prekinitev dejavnosti in licenc za oddajanje v EU za več medijev, ki širijo dezinformacije in jih podpira Kremelj. Poleg tega posebni ukrepi Uniji omogočajo odziv na izogibanje sankcijam.

"Dokler nezakonita dejanja Rusije še naprej kršijo temeljna pravila mednarodnega prava, zlasti prepoved uporabe sile, je primerno ohranjati vse ukrepe, ki jih je uvedla EU, in po potrebi sprejeti dodatne ukrepe," so še navedli v sporočilu.

EU je doslej uvedla 19 paketov sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. V zadnjem potrjenem svežnju so članice oktobra med drugim potrdile popolno prepoved uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) v Unijo od 1. januarja 2027. Sveženj vključuje še sankcije proti dodatnim ladjam t. i. flote v senci in omejitev gibanja ruskih diplomatov po EU.

Ob tem se že pripravljajo nove sankcije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na omrežju X sporočil, da Ukrajina sodeluje z evropskimi institucijami pri pripravi 20. svežnja, dodatne ukrepe pa da bo uvedla tudi sama.

Po njegovih besedah bodo sankcionirali tudi tiste, ki sodelujejo z ruskim vojaškoindustrijskim kompleksom in omogočajo rusko agresijo, pri čemer je omenil Kitajsko.