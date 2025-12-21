Plovilo Skipper je poskušalo skriti svoje dejanske premike z metodo, imenovano spoofing, kar pomeni oddajanje lažne lokacije. Gre za manipulacijo AIS podatkov, da se zdi, kot da je plovilo na drugem območju. S tem nihče v bližini ne more ugotoviti njegove prave lokacije. Kljub tem prizadevanjem so ameriške sile prejšnji teden ob obali Venezuele zaplenile tanker, poln nafte.

Na tanker Skipper so se spustili oboroženi pripadniki ameriške obalne straže iz helikopterjev. V zadnjih dveh letih so ga spremljali do držav, ki so pod ameriškimi sankcijami, vključno z Iranom. Po poročanju Sky Newsa je plovilo med tem spreminjalo ime, zastavo in začasno izginjalo s sistemov za sledenje. Ko so ga ameriške sile prestregle, je Skipper oddajal lokacijo, ki je bila več kot 640 kilometrov oddaljena od resničnega položaja plovila.

Ocene kažejo, da je Skipper od leta 2021 prepeljal skoraj 13 milijonov sodov iranske in venezuelske nafte. Ameriški Urad za kontrolu tujih sredstev (OFAC) ga je leta 2022, takrat znanega kot Adisa, uvrstil na seznam sankcij. Kljub temu pa plovilo ni prenehalo z aktivnostmi.

Prikrivanje izvora nafte

V sredini novembra letos je bil Skipper fotografiran v Venezueli, kjer naj bi naložil več kot milijon sodov surove nafte. Med 4. in 5. decembrom je zapustil terminal, nekaj dni pozneje pa izvedel prenos nafte z broda na brod s tankerjem Neptune 6 na Karibih. Takšni prenosi omogočajo sankcioniranim plovilom, da prikrijejo izvor pošiljke nafte.

Med prenosom s tankerjem Neptune 6 je bil Skipperjev sistem za sledenje AIS izključen, kar je dodatno otežilo spremljanje plovila. Približno pet dni po izplutju iz venezuelanske luke so ga zaplenili okoli 112 kilometrov od obale.

Ocene kažejo, da je Skipper od leta 2021 prepeljal skoraj 13 milijonov sodov iranske in venezuelske nafte. Foto: Reuters

Zaplemba plovila Skipper predstavlja pomembno sporočilo o tem, da sankcionirana plovila ne morejo neopaženo prevažati nafte. Po ocenah strokovnjakov gre za enega najbolj sistematičnih primerov prikrivanja izvora nafte, kar še dodatno izpostavlja pomen nadzora in mednarodnega sodelovanja pri preprečevanju nezakonitih trgovinskih tokov.