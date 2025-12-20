Na Dunaju so policisti razkrili primer domnevne goljufije s kavcijskimi listki, s katero naj bi par v več supermarketih neupravičeno pridobil več sto evrov.

Po navedbah policije sta 28-letna ženska in njen 35-letni spremljevalec domnevno manipulirala avtomate za vračilo embalaže, tako da so ti neupravičeno izpisovali kavcijske listke. Podrobnosti načina goljufije policija zaradi nevarnosti posnemanja ni želela razkriti, poroča Kurier.

Na sumljivo početje je v eni izmed supermarketov v dunajskem okrožju Favoriten v petek opoldne opozoril trgovinski detektiv, ki je obvestil policijo. Ta je oba osumljenca začasno pridržala.

Potrebovala sta denar za droge

Preiskovalci sumijo, da sta bila osumljenca dejavna v več poslovalnicah supermarketov po mestu. Višina povzročene škode naj bi trenutno znašala trimestni znesek v evrih. Oba sta policiji priznala, da sta dejanja storila zaradi zasvojenosti z drogami.

Po posvetovanju z državnim tožilstvom na Dunaju so osumljenca ovadili na prostosti. Policija preiskavo nadaljuje zaradi suma gospodarsko oziroma poklicno storjene goljufije ter preverja, ali sta povezana še z drugimi podobnimi primeri.