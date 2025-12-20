Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
20. 12. 2025,
15.31

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
goljufija

Sobota, 20. 12. 2025, 15.31

6 minut

Na Dunaju razkrili donosen sistem goljufije s kavcijskimi listki

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Avtomat za vračilo embalaže, kavcijski sistem | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na Dunaju so policisti razkrili primer domnevne goljufije s kavcijskimi listki, s katero naj bi par v več supermarketih neupravičeno pridobil več sto evrov.

Po navedbah policije sta 28-letna ženska in njen 35-letni spremljevalec domnevno manipulirala avtomate za vračilo embalaže, tako da so ti neupravičeno izpisovali kavcijske listke. Podrobnosti načina goljufije policija zaradi nevarnosti posnemanja ni želela razkriti, poroča Kurier.

Na sumljivo početje je v eni izmed supermarketov v dunajskem okrožju Favoriten v petek opoldne opozoril trgovinski detektiv, ki je obvestil policijo. Ta je oba osumljenca začasno pridržala.

Potrebovala sta denar za droge

Preiskovalci sumijo, da sta bila osumljenca dejavna v več poslovalnicah supermarketov po mestu. Višina povzročene škode naj bi trenutno znašala trimestni znesek v evrih. Oba sta policiji priznala, da sta dejanja storila zaradi zasvojenosti z drogami.

Po posvetovanju z državnim tožilstvom na Dunaju so osumljenca ovadili na prostosti. Policija preiskavo nadaljuje zaradi suma gospodarsko oziroma poklicno storjene goljufije ter preverja, ali sta povezana še z drugimi podobnimi primeri.

goljufija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.