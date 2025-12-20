Papež Leon XIV. se prek priljubljene aplikacije Duolingo uči nemščine, spoznavanju novega jezika pa se posveča predvsem v nočnih urah, današnje poročanje italijanskega časnika La Repubblica povzemajo tuje tiskovne agencije.

Časnik piše, da so uporabniki račun Roberta Prevosta opazili že lansko jesen. Navado ohranja tudi kot papež, pri čemer naj bi se učenju jezikov, zlasti nemščine, posvečal predvsem v nočnih urah.

Tudi papežev brat John Prevost je za ameriški časnik National Catholic Reporter potrdil, da se Leon XIV. uči nemščine. V izjavah, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA, je potrdil tudi nočne ure učenja.

Igrice igra za sprostitev

Kot je povedal, vedno vstane še pred šesto uro. Če se zbudi sredi noči, pa se zateka tudi k igranju spletnih igric, kot je Words With Friends, ki jo med drugim igra s svojim bratom Robertom.

"Ko ga vprašam: 'Kaj pa počneš ob treh zjutraj?', odgovori le: 'Nisem mogel spati.'" Igrico igra za sprostitev in za ohranjanje stikov z družino, je še povedal njegov brat in razkril tudi, da papež nosi Applovo uro.

Maja izvoljeni papež Leon XIV., ki je prvi Američan na položaju, sicer poleg angleščine kot maternega jezika govori še italijansko, špansko in francosko. Pozna tudi osnove portugalščine.