"V času, ko svet razjedajo vojne, revščina in naraščajoča razdvojenost, potrebujemo osebnosti, ki govorijo z modrostjo, pogumom in globokim čutom za pravičnost. Naj bo poslanstvo novega papeža v znamenju sočutja, trdne zaveze miru in prizadevanju za bolj povezan svet - svet, kjer spoštujemo človeško dostojanstvo, gradimo mostove in nikogar ne pustimo ob strani," so na družbenem omrežju X novemu papežu v slovenskem in angleškem jeziku zapisali v kabinetu predsednice države Nataša Pirc Musar.

Iskreno čestitam novoizvoljenemu papežu Leonu XIV.



Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je papežu Leonu XIV. čestital na svojem družbenem omrežju Truth Social in izrazil veliko navdušenje nad dejstvom, da je svet dobil prvega ameriškega papeža, kar je po njegovih besedah velika čast za ZDA. Zapisal je še, da se veseli prvega srečanja s papežem Leonom XIV.

Čestitko novemu papežu je na družbenem omrežju X objavil tudi nekdanji predsednik ZDA Joe Biden:

Habemus papam - May God bless Pope Leo XIV of Illinois.



Čestitke tudi iz kabineta predsednika vlade Goloba



Premier Robert Golob je danes izrekel "srčne čestitke" novoizvoljenemu papežu Leonu XIV. in sporočil, da "nas njegov nastopni govor utrjuje v veri, da bo nadaljeval pot svojega predhodnika papeža Frančiška". Novoizvoljeni papež je v svojem prvem nagovoru poudaril sporočilo miru.



"Njegov nastopni govor nas utrjuje v veri, da bo nadaljeval pot svojega predhodnika papeža Frančiška - v prizadevanjih za svetovni mir, boju proti revščini in neenakopravnosti, pri gradnji mostov ter spodbujanju razumevanja in spoštovanja med narodi," je ob čestitkah novemu papežu sporočil Golob. (STA)

"Imamo papeža! Novo upanje. Bog naj blagoslovi Leona XIV." pa je na uradnem profilu na platformi X zapisal premier Madžarske Viktor Orban.

Habemus Papam! A new hope.

pa je na uradnem profilu na platformi X zapisal premier Madžarske Viktor Orban.

"Ukrajina globoko ceni trdna stališča Svetega sedeža pri zagovarjanju mednarodnega prava, obsodbi vojaške agresije Ruske federacije proti Ukrajini in zaščiti pravic nedolžnih civilistov," je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in papežu zaželel "modrost, navdih in moč - duhovno in telesno - pri opravljanju njegove plemenite misije".

Congratulations to His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex on his election to the See of Saint Peter and the beginning of his pontificate.



je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in papežu zaželel "modrost, navdih in moč - duhovno in telesno - pri opravljanju njegove plemenite misije".

Novoizvoljenemu papežu Leonu XIV. je na družbenem omrežju X čestitala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in mu ob tem zaželela, da bi njegovo papeževanje vodili modrost in moč.

We sincerely congratulate His Holiness Leo XIV on his election as Pope and head of the Catholic Church.



Saje: Pred novim papežem naloga voditi Cerkev skozi izzive sodobne družbe

Saje: Pred novim papežem naloga voditi Cerkev skozi izzive sodobne družbe



Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je v prvem odzivu ob izvolitvi papeža Leona XIV. izpostavil, da mu je zaupana "odgovorna naloga voditi Cerkev skozi številne izzive sodobne družbe, ki je zaznamovana s težavami pa tudi z upanjem po boljšem in bolj pravičnem svetu". Slovenski škofje so novemu papežu izrekli svojo vdanost.



Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Foto: Matic Prevc/STA



"Papežu Leonu XIV. slovenski katoličani želimo, da bi vodil Kristusovo Cerkev po poti enotnosti in edinosti do 'civilizacije ljubezni', kajti Ljubezen je edina sila, ki lahko spremeni svet in mu prinese trajen mir," je v izjavi, objavljeni na spletni strani Slovenske katoliške cerkve zapisal novomeški škof Saje.



Navedel je še, da so slovenski katoličani Bogu hvaležni, da jim pošilja novega pastirja Cerkve, slovenski škofje pa da novemu papežu izrekajo "svojo vdanost in kličemo na njegovo delo obilen Božji blagoslov ter mu zagotavljamo molitveno podporo". (STA)

"Trenutek upanja za milijone ljudi po svetu"

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je izvolitev papeža Leona XIV. toplo pozdravil in jo označil za trenutek upanja za milijone ljudi po vsem svetu. "V času razdora in negotovosti lahko njegovo duhovno vodstvo pomaga vzbujati enotnost, sočutje in mir," je zapisal na omrežju X in dodal, da se veseli sodelovanja s svetim očetom za skupno dobro.

Novi nemški kancler Merz je papežu čestital in dejal, da v Nemčiji na pontifikat Leona XIV. gledajo z zaupanjem in pozitivnimi pričakovanji, saj da sveti oče s svojo službo milijonom ljudem daje upanje v času velikih izzivov.

Novi papež Leon XIV. oziroma Robert Prevost, 69-letni prelat iz Chicaga, ki zagovarja podobna stališča kot nekdanji papež Frančišek, je velik del življenja preživel kot misijonar v Peruju. Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je izvolitev označil za zgodovinski trenutek in novemu papežu ter katoličanom v Franciji in svetu poslal "bratsko sporočilo" v duhu današnje 80. obletnice zmage nad nacistično Nemčijo.

"Naj bo ta novi pontifikat ob 8. maju nosilec miru in upanja," je zapisal na omrežju X. "Naj njegov pontifikat prispeva h krepitvi dialoga in obrambi človekovih pravic v svetu, ki potrebuje upanje in enotnost," pa je na omrežju X zapisal španski premier Pedro Sanchez.

Britanski premier Keir Starmer je dogodek pozdravil kot trenutek veselja za katoličane na Otoku in po svetu. Ob tem je izpostavil, da je pomembno tudi dejstvo, da gre za prvega papeža iz ZDA.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je ob čestitkah pozdravila po njenih besedah močan poziv k miru, ki ga je v prvem nagovoru vernikom izrazil novi prvi mož Cerkve. "V času, ki ga zaznamujejo konflikti in nemiri, so njegove besede (...) močan poziv k miru, bratstvu in odgovornosti," je sporočila na X.

Čestital tudi Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je papežu zaželel uspešno opravljanje poslanstva in dejal, da je prepričan, da se bosta med Kremljem in Vatikanom še naprej razvijala "konstruktiven dialog in sodelovanje" na podlagi krščanskih vrednot, ki da ju združujejo.