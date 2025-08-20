Sreda, 20. 8. 2025, 23.12
Po dodatnih kvalifikacijah
Znani vsi udeleženci kvalifikacij za košarkarsko SP 2027
Znani so vsi evropski udeleženci kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki leta 2027, je sporočila krovna mednarodna zveza Fiba. Po dodatnih kvalifikacijah si je mesta v kvalifikacijah zagotovilo še osem ekip. Slovenija si je kvalifikacije zagotovila že prej, igrala bo v skupini H s Češko, Estonijo in Švedsko.
Avstrija, Hrvaška, Danska, Madžarska, Nizozemska, Romunija, Švica in Ukrajina so se kot uspešne ekipe v dodatnih kvalifikacijah pridružile 24 reprezentancam, ki so se kvalifikacije zagotovile z uvrstitvijo na letošnji Eurobasket.
Svetovno prvenstvo 2027 bo prvič potekalo na Bližnjem vzhodu, hkrati pa bo vseh 32 reprezentanc igralo v glavnem mestu Katarja.
Sistem kvalifikacij je že uveljavljen. Od novembra 2025 do marca 2027 bo šest terminov. V prvih treh bo vsaka reprezentanca odigrala šest tekem v danes izžrebanih skupinah, v naslednja tri kvalifikacijska okna pa bodo napredovale po tri najboljše ekipe iz vsake od osmih evropskih skupin, ki bodo oblikovale nove skupine. Rezultati iz prvega dela se prenašajo v nadaljevanje.
V prvem delu kvalifikacij bodo reprezentance nastopile novembra 2025, februarja 2026 in junija 2026, v drugem pa avgusta 2026, novembra 2026 ter februarja 2027.
Na svetovnem prvenstvu v Dohi od 27. avgusta do 12. septembra 2027 bo iz Evrope nastopilo 12 reprezentanc, po tri najboljše iz vsake od štirih skupin drugega dela. Slovenska skupina se bo v drugem delu križala s skupino G, v kateri so Francija, Belgija, Finska in Madžarska.
Skupina A:
Danska, Gruzija, Ukrajina, Španija
Skupina B:
Grčija, Črna gora, Portugalska, Romunija
Skupina C:
Srbija, Turčija, BiH, Švica
Skupina D:
Velika Britanija, Italija, Islandija, Litva
Skupina E:
Hrvaška, Nemčija, Izrael, Ciper
Skupina F:
Latvija, Poljska, Avstrija, Nizozemska
Skupina G:
Madžarska, Francija, Belgija, Finska
Skupina H:
Slovenija, Češka, Švedska, Estonija