Avtor:
STA

Sreda,
20. 8. 2025,
23.12

59 minut

Sreda, 20. 8. 2025, 23.12

Po dodatnih kvalifikacijah

Znani vsi udeleženci kvalifikacij za košarkarsko SP 2027

Avtor:
STA

Fiba EP U18: Slovenija - Turčija polfinale | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Znani so vsi evropski udeleženci kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki leta 2027, je sporočila krovna mednarodna zveza Fiba. Po dodatnih kvalifikacijah si je mesta v kvalifikacijah zagotovilo še osem ekip. Slovenija si je kvalifikacije zagotovila že prej, igrala bo v skupini H s Češko, Estonijo in Švedsko.

Avstrija, Hrvaška, Danska, Madžarska, Nizozemska, Romunija, Švica in Ukrajina so se kot uspešne ekipe v dodatnih kvalifikacijah pridružile 24 reprezentancam, ki so se kvalifikacije zagotovile z uvrstitvijo na letošnji Eurobasket.

Svetovno prvenstvo 2027 bo prvič potekalo na Bližnjem vzhodu, hkrati pa bo vseh 32 reprezentanc igralo v glavnem mestu Katarja.

Sistem kvalifikacij je že uveljavljen. Od novembra 2025 do marca 2027 bo šest terminov. V prvih treh bo vsaka reprezentanca odigrala šest tekem v danes izžrebanih skupinah, v naslednja tri kvalifikacijska okna pa bodo napredovale po tri najboljše ekipe iz vsake od osmih evropskih skupin, ki bodo oblikovale nove skupine. Rezultati iz prvega dela se prenašajo v nadaljevanje.

V prvem delu kvalifikacij bodo reprezentance nastopile novembra 2025, februarja 2026 in junija 2026, v drugem pa avgusta 2026, novembra 2026 ter februarja 2027.

Na svetovnem prvenstvu v Dohi od 27. avgusta do 12. septembra 2027 bo iz Evrope nastopilo 12 reprezentanc, po tri najboljše iz vsake od štirih skupin drugega dela. Slovenska skupina se bo v drugem delu križala s skupino G, v kateri so Francija, Belgija, Finska in Madžarska.

Skupina A:
Danska, Gruzija, Ukrajina, Španija

Skupina B:
Grčija, Črna gora, Portugalska, Romunija

Skupina C:
Srbija, Turčija, BiH, Švica

Skupina D:
Velika Britanija, Italija, Islandija, Litva

Skupina E:
Hrvaška, Nemčija, Izrael, Ciper

Skupina F:
Latvija, Poljska, Avstrija, Nizozemska

Skupina G:
Madžarska, Francija, Belgija, Finska

Skupina H:
Slovenija, Češka, Švedska, Estonija

