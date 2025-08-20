Slovenska košarkarska reprezentanca je v torek v petem poskusu prišla do prve zmage v letošnjih pripravah na evropsko prvenstvo. Slovenci so pred približno šest tisoč gledalci v Stožicah s 93:81 brez večjih težav odpravili skromno Veliko Britanijo. "Na žalost na teh prejšnjih tekmah nismo bili uspešni, a igralcem vedno govorim, da morajo vedeti, kakšna je naša pot, in verjeti v to, kar počnemo. Potem bodo stvari prišle na svoje mesto," je po pričakovanem uspehu dejal selektor Aleksander Sekulić.

Čez malce več kot teden dni slovensko izbrano vrsto čaka prva tekma na letošnjem evropskem prvenstvu. A še preden bo napočil trenutek za vnovičen, že 15. nastop na turnirju stare celine, Slovence čakajo še zadnji dnevi priprav. V torek je zasedba Aleksandra Sekulića upravičila vlogo velikega favorita proti Veliki Britaniji in po dveh porazih z Nemčijo ter neuspehih z Litvo in Latvijo prišla do potrebne zmage tudi v gradnji samozavesti. V nekaterih trenutkih je Slovenija v torek že delovala bolje, v napadu je večkrat steklo. Nekaj lukenj se je poznalo predvsem še v obrambi, na kar je po srečanju opozoril tudi selektor Sekulić.

"Tudi na prejšnjih tekmah nismo bili videti slabo, smo pa igrali proti vrhunskim ekipam. Velika Britanija zagotovo ne spada mednje, je pa na evropskem prvenstvu in tudi proti takšnim ekipam bomo igrali. Je pa občutek po zmagi zagotovo lepši in boljši. Imamo začrtano pot, za nami so težki treningi, fantje so odlično delali in vsak se je maksimalno potrudil. Posledica je bila, da so bili utrujeni, a za vse to smo vedeli, da se bo dogajalo. Na žalost na teh prejšnjih tekmah nismo bili uspešni, a igralcem vedno govorim, da morajo vedeti, kakšna je naša pot, in verjeti v to, kar počnemo. Potem bodo stvari prišle na svoje mesto. Mislim, da se to počasi dogaja," je prepričan Sekulić.

Slovenijo v četrtek čaka še srečanje s Srbijo. Foto: Aleš Fevžer

Iskanje najboljše peterke

Ta je priložnost ponudil vsem 14 košarkarjem, drugič v pripravljalnem obdobju je srečanje v prvi peterki odprl tudi Klemen Prepelič, ki je bil sicer na prejšnjih tekmovanjih ponavadi as s klopi. "Za zdaj je to videti dobro, ne smemo pa si dovoliti padcev v igri, ker imamo vzpone in padce. Če bomo te zmanjšali, bomo lahko uspešni tudi proti boljšim ekipam. Dejstvo je, da moramo najti peterko, ki bo na igrišču najbolje delovala. Druga naloga pa je, da najdemo tisto drugo postavo, ko pridejo na parket igralci s klopi in se mora energija dvigniti."

"V nekaterih trenutkih je bilo vse skupaj videti že res na pravi ravni, če izvzamem tisti padec ob koncu tekme, ki je bil nekako pričakovan, čeprav si jih ne želimo. Ne moremo pa biti popolnoma zadovoljni s tekmo, mislim, da imamo še rezerve, in na nas je, da to izboljšamo. Zagotovo se bomo morali prilagoditi tudi na različne obrambe, zato je še toliko pomembneje, da imamo ravnotežje ter da si igralci zaupajo in se zavedajo svoje odgovornosti," je dejal slovenski selektor.

Klemen Prepelič je dosegel 12 točk. Foto: Aleš Fevžer

Ni skrivnost, da je Slovenija najbolj podhranjena na visokih položajih, kjer se na vrnitev v izbrano vrsto še prilagaja Alen Omić. Svojo priložnost je do zdaj več kot solidno unovčil tudi Martin Krampelj, poleg njega minute na igrišču dobiva Robert Jurković, je pa vsaj za zdaj za pričakovanji zaostal Luka Ščuka, ki proti Latviji sploh ni dobil priložnosti.

"To, da ni igral, je bila moja odločitev. Iskreno nisem bil zadovoljen, to sem mu tudi rekel, ni nam dal tistega, kar smo od njega pričakovali. Danes je bilo zaznati pozitiven napredek, je pa tudi res, da se vsak drugače odzove na utrujenost. Za njim je še težje obdobje, ker je bil na poletnem kampu lige NBA, kar moramo vzeti v zakup in ga poskušamo spraviti v formo, v kateri je bil med sezono, oziroma da bi bil zdaj še boljši," je bil še jasen Sekulić.

Atmosfera odlična

Dogajanje v izbrani vrsti je v zadnjih dneh oziroma tednih kazilo tudi dogajanje zunaj košarkarskih parketov, med drugim vihravo slovo Zorana Dragića, ob pripravljalnih porazih pa tudi vse prej kot pozitivni komentarji javnosti in tudi medijev. Kljub temu ekipa, kar zadeva vzdušje, še naprej deluje kot dobro naoljen stroj. "Atmosfera je fantastična, še posebej zadnjih šest ali sedem dni. Ne vidim ničesar slabega ali da bi bili kakšni problemi, ti se ustvarjajo od zunaj. Ne vem, zakaj, niti kakšen je motiv oziroma ideja. Mi ne čutimo nobene živčnosti, delamo v ustaljenem ritmu, ki smo si ga zastavili," je poudaril Sekulić.

"Mi ne čutimo nobene živčnosti, delamo v ustaljenem ritmu, ki smo si ga zastavili," poudarja Sekulić. Foto: Aleš Fevžer

Na pravo raven počasi prihaja tudi Luka Dončić, ki je bil z 28 točkami, šestimi skoki in desetimi asistencami glavni slovenski adut tudi proti Veliki Britaniji. "Vsakič znova nas pušča brez besed. Priprave je začel dokaj pozno, to se je tudi poznalo, a počasi prihaja v optimalno formo. Verjamem, da še ni tam, kjer si želi biti, in samo želim si, da bo na prvenstvu prikazal takšne ali pa še boljše igre, kot od njega pričakujemo. Tudi to, da je Luka z nami, še bolj podžge marsikaterega nasprotnika. Luka postaja pravi vodja, ne samo s svojimi igralskimi kvalitetami, temveč tudi kot vodja zunaj igrišča, kamor med drugim spadata vokalnost na in ob igrišču. Vse to je samo pozitivno in še dodatek njegovemu razkošnemu talentu," je povedal slovenski selektor.

Foto: Aleš Fevžer

Za konec pripravljalnega obdobja Slovenijo v četrtek ob 20.00 v Beogradu čaka še spektakel proti prvim favoritom prvenstva – Srbom. "V prvi vrsti bomo morali gledati nase, čaka nas Srbija, a v mislih bomo že imeli tudi Poljsko. V tem trenutku smo osredotočeni nase in na svoje ideje. Zagotovo bo to velik spektakel, z veliko energije in naboja ob polni dvorani, ki bo vse to še povečala," je o bližajoči se tekmi povedal Sekulić, ki je zatem spregovoril tudi o ciljih izbrane vrste na bližajočem se prvenstvu.

Slovenija se bo za uvod prihodnji četrtek v Katovicah pomerila s Poljsko. "Imamo visoka pričakovanja, a do zdaj je reprezentanca osvojila eno odličje. Čeprav smo imeli v preteklosti odlične reprezentance z NBA in evroligaškimi košarkarji, pa včasih nismo bili niti blizu najboljšim. Na igralce se vrši pritisk, ki je po mojem mnenju nepotreben. Vedno izhajam iz tega, da gremo od tekme do tekme, potem pa bomo videli, kam nas lahko to pripelje. Vsak gre na prvenstvo po dober rezultat, nismo pa v situaciji, da bi imeli presežek talenta in izkušenj. Vemo pa, kje imamo glavne pomanjkljivosti. Poskušali jih bomo zakriti, najti prednosti in biti maksimalno pripravljen," je še sklenil Sekulić.

Na pripravah za EuroBasket ostaja 14 košarkarjev, zadnji rez, po katerem bosta odpadla še dva košarkarja, bo selektor napravil po četrtkovi tekmi s Srbijo.

Preberite še: