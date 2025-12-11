Vlatko Čančar s čustvenim sporočilom prekinil molk

Slovenski košarkar Vlatko Čančar preživlja težke čase. Slovenski košarkar je zaradi težav s poškodbo konec oktobra prekinil pogodbo z milansko Olimpio, zatem pa prestal novo operacijo kolena, po kateri je bil primoran že prečrtati letošnjo sezono. Zatem je izbrisal tudi vse objave na svojih socialnih omrežjih, zdaj pa se je z objavo posebnega videa javil svojim sledilcem.

Veliki načrti za vrnitev na košarkarski parket so se v letošnji sezoni za Vlatka Čančarja končali ekspresno hitro in klavrno. Slovenski košarkar je v tej sezoni za milansko Olimpio odigral le peščico minut na dveh evroligaških tekmah, zatem pa zaradi težav s kolenom obsedel, nato izpadel iz kadra italijanske ekipe, na koncu pa ostal tudi brez nadaljnjega sodelovanja z milanskim klubom, s katerim naj bi slovenski košarkar sporazumno končal pogodbo. Nekdanji član Denver Nuggets je zatem zaradi ponovne poškodbe kolena, na katerem je že prestal operativni poseg, končal sezono.

Po novi težki preizkušnji se je za Čančarja znova začelo obdobje okrevanja, med katerim se je zdaj prvič po dolgem času javil na Instagramu, od koder je pred tem izbrisal vse svoje objave. Ob videu, na katerem si pri hoji pomaga z berglami, je pripisan datum 22. oktober in dan 1. "Novo poglavje, spet na začetku iz ničle. Malce drugače kot ponavadi, ker mi zdaj stojijo ob strani starši in brat, kar je čudno, saj sem bil ponavadi v takšni situaciji daleč stran. Ne glede na to, da sem imel vedno najboljše razmere za rehabilitacijo, pa je jasno, da nihče ne poskrbi zate kot tvoji najbližji."

"Kristalno jasne so ti njihove neprespane noči v upanju, da je s tabo vse v redu in da bi dali vse, da bi bili lahko zravn tebe v najtežjih momentih. Zdaj smo v tem skupaj in občutek ni bil še nikoli lepši. Po glavi se mi podi predvsem hvaležnost za dobre in slabe stvari, ker ima vse svoj pomen in od vsega dozorevaš kot oseba in se učiš o samem sebi," je povedal Čančar.

"Na koncu, ko potegneš črto, vidiš, kaj je najbolj pomembno v življenju. Potrpežljivost, tako kot mi večkrat reče mama. Moj trenutek še prihaja, moram le še malce potrpeti. Usoda je zapisana, tako da vse, kar lahko naredim je, da uživam v trenutku brez obžalovanja, kako se je vse razpletlo. Lahko se pogledam v ogledalo in si rečem, da sem dal vse od sebe in še več samo, da bi lahko stopil na igrišče in se držal obljube, ki sem jo dal sebi in ljudem, ki so računali name. Veselim se vsega, kar me čaka, pripravljen in discipliniran. Vidimo se kmalu," je v čustvenem nagovoru še dodal 28-letni košarkar.

"Veselim se vsega, kar me čaka, pripravljen in discipliniran. Vidimo se kmalu," sporoča Čančar. Foto: Guliverimage

Kariero Primorca so v zadnjem času povsem skazile poškodbe. Potem ko si je poleti 2023 poškodoval kolenske vezi na levi nogi je zaradi tega izpustil celotno sezono. Zatem se je odločil obrniti nov list, po sklenjeni takrat novi pogodbi z Denverjem se zdravstvene težave Primorca niso ustavile. Zatem je novembra 2024 Primorec prestal artroskopsko operacijo levega kolena, po kateri so mu zdravniki odredili osem tednov počitka.

Po naslednji daljši odsotnosti pri Denverju ni več dobil prave priložnosti, v prejšnji sezoni je tako v rednem delu za Denver igral le na 13 tekmah rednega dela in le na eni v končnici. Tako je bilo bolj ali manj jasno, da Čančarja po končani sezoni čaka na novo obrnjen list v njegovi karieri, tudi na tem pa je bilo ekspresno zapisano končno ločilo, veliko prej kot bi si želel sam in tudi slovenski ljubitelji košarke. Navsezadnje je Čančar zaradi priprav na novo klubsko sezono z Milanom izpustil tudi letošnji EuroBasket.

