Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
15.15

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
košarka Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Četrtek, 11. 12. 2025, 15.15

1 ura, 28 minut

Vrednost projekta 7.170.000 evrov

Zelena luč ministrstva za EuroBasket 2029 v Ljubljani

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
prijateljska tekma Slovenija Grčija Stožice | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska vlada je v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2025 do leta 2028 uvrstila nov projekt. Zdaj je v njem tudi organizacija evropskega prvenstva v košarki 2029, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 7.170.000 evrov.

Kot so zapisali na ministrstvu, so na podlagi sprejetega zakona o sofinanciranju organizacije EP v košarki 2029 za moške v Ljubljani podpisali pogodbo o sofinanciranju organizacije velike mednarodne športne prireditve v Republiki Sloveniji - ene od skupin rednega dela evropskega prvenstva v košarki 2029.

"V skladu z zakonom je Košarkarska zveza Slovenije za organizacijo prireditve pooblastila EP2029, družbo za organiziranje športnih prireditev, d. o. o., do sofinanciranja po pogodbi je upravičen pooblaščenec, zato je potrebno odpreti nov projekt, saj tovrstno sofinanciranje v okviru obstoječega ukrepa ni mogoče," so pojasnili. Dodali so, da je cilj projekta organizacija EP 2029, v okviru katerega bo v Ljubljani nastopilo šest reprezentanc, ki bodo odigrale 15 tekem. Prireditev bo potekala avgusta oziroma septembra 2029.

Dogodek je v javnem interesu, saj bo pomembno prispeval k promociji športa ter k razvoju gospodarstva in turizma, so še zapisali in nadaljevali, da so za potrebe priprave projekta izdelali študijo izvedljivosti ter podrobno finančno konstrukcijo. Projekt bo zaključen 31. decembra 2029. Organizacijo dogodka bodo financirali ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, EP2029 d. o. o. s prodajo vstopnic in sponzorstvi ter Mestna občina Ljubljana, ki bo sofinancirala najem dvorane.

"Vzpostavitev novega projekta v Načrtu razvojnih programov 2025-2028 je nujna zaradi zagotavljanja zakonite in pravilne izvedbe vseh finančnih obveznosti, saj obstoječi proračunski ukrepi ne omogočajo izplačil gospodarskim družbam, ki vodijo organizacijo," so dodali pri ministrstvu.

košarka Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.