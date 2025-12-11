Zelena luč ministrstva za EuroBasket 2029 v Ljubljani

Slovenska vlada je v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2025 do leta 2028 uvrstila nov projekt. Zdaj je v njem tudi organizacija evropskega prvenstva v košarki 2029, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 7.170.000 evrov.

Kot so zapisali na ministrstvu, so na podlagi sprejetega zakona o sofinanciranju organizacije EP v košarki 2029 za moške v Ljubljani podpisali pogodbo o sofinanciranju organizacije velike mednarodne športne prireditve v Republiki Sloveniji - ene od skupin rednega dela evropskega prvenstva v košarki 2029.

"V skladu z zakonom je Košarkarska zveza Slovenije za organizacijo prireditve pooblastila EP2029, družbo za organiziranje športnih prireditev, d. o. o., do sofinanciranja po pogodbi je upravičen pooblaščenec, zato je potrebno odpreti nov projekt, saj tovrstno sofinanciranje v okviru obstoječega ukrepa ni mogoče," so pojasnili. Dodali so, da je cilj projekta organizacija EP 2029, v okviru katerega bo v Ljubljani nastopilo šest reprezentanc, ki bodo odigrale 15 tekem. Prireditev bo potekala avgusta oziroma septembra 2029.

Dogodek je v javnem interesu, saj bo pomembno prispeval k promociji športa ter k razvoju gospodarstva in turizma, so še zapisali in nadaljevali, da so za potrebe priprave projekta izdelali študijo izvedljivosti ter podrobno finančno konstrukcijo. Projekt bo zaključen 31. decembra 2029. Organizacijo dogodka bodo financirali ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, EP2029 d. o. o. s prodajo vstopnic in sponzorstvi ter Mestna občina Ljubljana, ki bo sofinancirala najem dvorane.

"Vzpostavitev novega projekta v Načrtu razvojnih programov 2025-2028 je nujna zaradi zagotavljanja zakonite in pravilne izvedbe vseh finančnih obveznosti, saj obstoječi proračunski ukrepi ne omogočajo izplačil gospodarskim družbam, ki vodijo organizacijo," so dodali pri ministrstvu.