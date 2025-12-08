Zaživela novost Fibe, Slovenija ostaja 14. na svetu

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je po koncu uvodnega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo objavila posodobljeno lestvico, ki so jo prvič pripravili po novem sistemu izračuna točk. Še vedno je vodilna reprezentanca ZDA, Slovenija je ostala na 14. mestu.

Na najnovejši lestvici bistvenih sprememb ni, saj je prvih deset reprezentanc zadržalo svoja mesta. Vodilne ZDA po dveh zmagah nad Nikaragvo v ameriških kvalifikacijah ostajajo najboljša reprezentanca, na drugem mestu pa je kot najvišje uvrščena evropska reprezentanca Nemčija. Slednja je v prvem ciklu kvalifikacij za SP ugnala Izrael in Ciper.

Prva sprememba je šele na enajstem mestu, kjer je Turčija z dvema zmagama prehitela Latvijo. Grčija na 13. mestu zaostaja le za 0,3 točke, 14. mesto pa je zadržala Slovenija. Za ZDA in Nemčijo so Srbija, Francija, Kanada, Avstralija, Španija, Argentina, Litva in Brazilija.

Fiba je sicer s podporo podjetja Assist Research in njihovega matematičnega znanja razvila izboljšan model razvrščanja s tremi glavnimi cilji: da je enostavnejši, bolj odraža nedavne rezultate ter bolje nagrajuje ekipe, ki se prebijejo dlje v tekmovanjih, so pojasnili pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Novi model je sešteven

Novi sistem ohranja ključna načela modela iz leta 2017, ki podpira mednarodno tekmovalno strukturo Fibe. Še naprej uporablja pristop, temelječ na posameznih tekmah, pri čemer se lestvica posodobi po vsakem kvalifikacijskem oknu in večjem Fibinem dogodku, kar ekipam omogoča sprotno spremljanje napredka.

Američani so lani postali olimpijski zmagovalci. Foto: Reuters

Reprezentance zbirajo točke za vsako tekmo in jih ne morejo izgubiti. "Obe ekipi prejmeta osnovne točke, zmagovalec pa dodatne bonus-točke iz različnih virov. Tako, denimo, tekme v poznejših fazah turnirjev prinašajo večje število točk, število točk pa se razlikuje tudi glede na tekmovanje oziroma regijo. Regijam so dodeljeni koeficienti, ki jih bodo posodabljali na vsake štiri leta, in so prilagojeni na podlagi rezultatov vseh regionalnih ekip na svetovnih dogodkih," so dodali pri slovenski zvezi.

V prejšnjem sistemu se je 1000 točk razdelilo med zmagovalca in poraženca ter nato vneslo v povprečno oceno ekipe. Novi model je sešteven. V preteklosti so se točke reprezentancam zniževale v osmih letih, in sicer vsaki dve leti. Po novem se pred vsakim večjim Fibinim dogodkom (svetovno prvenstvo, olimpijske igre, celinska prvenstva) enotno uporabi 33-odstotni odbitek na zbrane točke.