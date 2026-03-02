Slovenski košarkarji so konec tedna brez praske opravili s ciljem, ki so si ga zadali za drugi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Zasedba Aleksandra Sekulića je po visoki zmagi v Kopru tudi v nedeljo v Jihlavi po sicer visokem zaostanku pripravila preobrat in zmagala tretjič v kvalifikacijah. Pod poseben mejnik se je podpisal kapetan Klemen Prepelič, ki pa mu ob trenutnem dogajanju v Dubaju, kjer je tudi njegova družina, ni bilo lahko.

Dve različni tekmi, več kot samo dva različna obraza slovenskih košarkarjev, a na koncu tisto, kar je najpomembnejše – dve slovenski zmagi. Potem ko so Slovenci v petek močno porazili Češko, zmagali so s kar 40 točkami razlike, je v nedeljo sledila povsem drugačna tekma, z drugačnim scenarijem. Na to sta že po petkovi tekmi opozarjala tako selektor Aleksander Sekulić kot kapetan Klemen Prepelič, a je češki vlak v prvem polčasu povsem odbrzel mimo Slovencev, ki so se znašli v zaostanku kar 18 točk. V drugem delu so s podobno igro kot v Kopru našli odgovor in na koncu tudi recept za pomembno zmago.

"Trenerski štab nas je pripravil na to tekmo, da bo to zelo drugačna tekma, sploh ker so oni lahko računali tudi na Satoranskega, ki je vrhunski igralec. S tem so dobili dodatno moč in so igrali kot v transu. Na celotni prvi tekmi so dali 59 točk, zdaj že v prvem polčasu 54, tako da preprosto nismo mogli dopustiti tega. Tako jaz kot selektor sva med polčasom rekla, da moramo iti obrambo za obrambo in počasi bomo prišli nazaj," je dogajanje orisal kapetan Klemen Prepelič, ki je bil z 20 točkami prvi strelec Slovenije.

Klemen Prepelič je bil na nedeljski tekmi prvi strelec. Foto: FIBA

"Mlajši igralci so bili morda malce v šoku predvsem zaradi neizkušenosti igranja v gosteh, a Kroflič je na obeh straneh odigral še eno vrhunsko tekmo. Ne bi govoril preveč individualno, a dobrih drugih 20 minut smo odigrali zelo in zasluženo zmagali," je dodal slovenski kapetan.

Kot tretji presegel mejo tisočih točk

33-letni Prepelič je ravno na tekmi s Češko presegel mejo tisočih doseženih točk na uradnih tekmah slovenske izbrane vrste. Več od njih sta jih dosegla le Goran Dragić (1095) in Luka Dončić (1181). A za izkušenim Slovencem so vse prej kot lahki dnevi. Šele v petek je iz Dubaja pripotoval v Slovenijo, zdaj pa je tam sama ostala njegova družina. "V prvem polčasu res nisem bil z glavo pri stvari, potem pa sem si rekel, da pomagati zdaj ne morem, lahko pa pomagam ekipi. V drugem polčasu sem res dal svoj maksimum, kolikor sem le lahko dal v danih okoliščinah. Sem pa zagotovo ponosen na ta dosežek, dejstvo pa je, da je 80. nastop moja osebna zasluga, tisoč točk pa ni, tako da sem hvaležen vsem, ki so bili del tega. To je zagotovo nekaj, kar puščamo za naše naslednike," je dodal Prepelič.

Aleksander Sekulić je bil ponosen na svoje varovance. Foto: FIBA

Črto pod februarsko-marčevsko okno je potegnil tudi selektor Sekulić. "Glede na to, da smo bili novembra polovično uspešni, je bila naša največja želja oziroma cilj teh februarskih kvalifikacij dve zmagi. Bili smo uspešni in to je tisto, kar je najpomembneje. Fantje so pokazali kakovost. Napredek je očiten in imamo osnovo, na kateri lahko ta reprezentanca gradi prihodnost. Še posebej me veseli to, da se ni nihče ustrašil, čeprav je bila danes težka tekma. Fantje so se odzvali na pravi način. Glavni protagonist je bil Klemen, sledili pa so tudi vsi drugi. Nadoknaditi takšen zaostanek ni mala stvar in k temu so veliko prispevali našli mladi fantje. Ne smemo jemati za samoumevno, da smo tu in da se fantje kljub napornim klubskim sezonam odzovejo na vpoklic. To je treba ceniti," je povedal Sekulić.

Kvalifikacije se bodo nadaljevale poleti. Foto: Aleš Fevžer

Slovenci so tako po prvem nesrečnem porazu proti Estoniji v podaljšku nanizali tri pomembne zmage. Za konec prvega dela kvalifikacij Slovenijo v začetku julija čakata še gostovanje pri Estoniji in domača tekma s Švedsko, v tistem ciklu pa bi Slovenija lahko nastopila še dodatno okrepljena.

"Ko bomo končali kvalifikacije in potegnili črto, bomo lahko komentirali, kaj je pomenil ta prvi poraz, zaradi katerega smo bili vsi skupaj postavljeni pred dejstvo, da ne sme biti več napak, če se želimo uvrstiti na prvenstvo. Vse skupaj bomo ocenjevali po koncu kvalifikacij, ko bomo videli, ali se bomo uvrstili na prvenstvo," je dodal Sekulić.

Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G – Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.

