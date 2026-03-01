Kapetan ponosen na ekipo, a zaskrbljen zaradi dogajanja v Dubaju

"Zaslužili smo si zmago, a tudi če bi zmagala Češka, ne bi bilo nezasluženo," je po današnji kvalifikacijski tekmi za SP 2027 in zmagi nad trdoživo reprezentanco Češke (86:84) pošteno povedal kapetan slovenske vrste Klemen Prepelič. Z 20 točkami je bil prvi strelec slovenske reprezentance in ključni mož v odločilnih trenutkih tekme. Na reprezentančno akcijo je priletel v petek neposredno po evroligaški tekmi njegovega kluba Dubaj, zdaj pa ga skrbi izbruh spopadov v Iranu. Od tam namreč rakete letijo tudi na njegov drugi dom .

"Zame osebno v teh okoliščinah, z vsem, kar se dogaja v Dubaju, ni bilo lahko igrati, a sem dal od sebe vse, kar sem lahko. Ponosen sem, da smo zmagali in zapisali drugo zmago v tem oknu in tretjo v teh kvalifikacijah. Vsi vemo, kako pomembne so," je po pomembni zmagi slovenske vrste v Jihlavi na Češkem svoje skrbi razkril kapetan Klemen Prepelič.

Danes je odigral 80. tekmo za izbrano vrsto in presegel mejo tisočih doseženih točk v reprezentančnem dresu. Bil je mož odločitve na za Slovence težavni tekmi. Čehi so namreč v prvem polčasu povsem nadigrali četo Aleksandra Sekulića, med odmorom pa so se njegovi varovanci zbrali in nato v tretji četrtini izenačili, po napeti četrti pa slavili pomembno zmago, s katero so se utrdili na vrhu kvalifikacijske skupine H.

"Čestitke Češki za izjemno borbo, pokazali so značaj in imeli dogovor za prvo tekmo. Vedeli smo, da 40 točk razlike ni realnih. V drugem polčasu smo bili precej bolj agresivni, nadzirali smo tekmo, začeli smo zadevati z zunanjih položajev. Zaslužili smo si zmago, a tudi če bi zmagala Češka, ne bi bilo nezasluženo," je pošteno priznal Prepelič in čestital tudi svojim soigralcem.

"V prvem delu so igrali kot v transu, mi pa ..."

"Tekma je bila tesna, na koncu pa je prevladal značaj ekipe. Nekateri so kljub pritisku odigrali odlično." Foto: Guliverimage Češko so Slovenci v petek v Kopru premagali s 40 točkami razlike (99:59), a tokrat je bila pred domačimi navijači to neka druga reprezentanca. Okrepil jo je namreč prekaljeni kapetan Tomaš Satoransky. Sekulić je že v petek opozarjal, da jih na povratni tekmi čaka veliko zahtevnejši izziv. In imel je prav. "Užival sem na tem prizorišču, polna dvorana je bila izziv in pritisk za nas. Vedeli smo, da bo danes drugače, da bodo Čehi reagirali, da imajo Satoranskega, ki je njihov vodja in jim je prinesel samozavest. V prvem delu so igrali kot v transu, mi pa nismo dobro opravljali svoje naloge, mogoče tudi nisem povsem prepričal svojih igralcev, kaj jih čaka," se je danes ozrl na prvi polčas, v katerem so bili Slovenci le bleda senca ekipe, ki je dominirala pred dvema dnevoma v Kopru.

A v drugem polčasu so se pobrali. "V drugem delu smo naredili nekaj sprememb in pokazali značaj. Odločila pa je obramba, borbenost, ki nas je krasila že na prvi tekmi. Naredili smo razliko 18 točk. Tekma je bila tesna, na koncu pa je prevladal značaj ekipe. Nekateri so kljub pritisku odigrali odlično," je bil vesel Sekulić.

V jesenskem prvem ciklu kvalifikacij za SP 2027 so bili slovenski košarkarji polovično uspešni. Na domačem terenu so izgubili proti Estoniji (93:94), v gosteh pa premagali Švedsko (94:85). Zdaj so s tremi zmagami in enim porazom na vrhu skupine H. Imajo sedem točk, s šestimi jim sledita Češka in Estonija, Švedska je četrta s petimi točkami.

V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bodo Slovenci julija igrali v Estoniji in gostili Švedsko. Iz skupinskega dela bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin.