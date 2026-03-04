Huawei FreeClip 2: slušalke, ki jih Tia Petek noče sneti

Tia Petek je predstavnica generacije, ki je ves čas v gibanju. Ustvarjanje vsebin, kava v mestu, snemanje, telefonski klici, sprehodi in druženje. Glasba je stalnica, a prav tako je stalnica tudi potreba po stiku z realnim svetom.

Prav zato jo je pritegnil koncept, ki ga prinašajo Huawei FreeClip 2. Odprta zasnova, ki ušesa ne zapre popolnoma, temveč omogoča, da ostaneš povezan z okolico. Vsaka slušalka tehta le okoli pet gramov, zasnovane pa so za celodnevno nošenje brez občutka pritiska. Njihov značilni C-bridge dizajn mehko objame uho in poskrbi za stabilnost tudi med gibanjem, hkrati pa ohranja lahkotnost.

Foto: arhiv ponudnika

Ob tem ponujajo do devet ur poslušanja z enim polnjenjem in do 38 ur s polnilnim ohišjem, povezavo z dvema napravama hkrati, združljivost z različnimi operacijskimi sistemi ter intuitivno upravljanje z gestami. Dodana vrednost je tudi odpornost na vodo po standardu IP57, kar pomeni, da brez skrbi sledijo tempu aktivnega dneva.

"So skoraj kot modni kos"

"Prva stvar, ki sem jo opazila, je bila oblika. Niso videti kot klasične slušalke. So res estetske, minimalistične, skoraj kot modni kos. Zame je to pomembno, ker imam rada, da je vse, kar nosim, del celote. Te slušalke niso nekaj, kar bi 'skrila', ampak jih dejansko z veseljem nosim," pove Tia že takoj na začetku.

"Najraje imam to, da mi ni treba ves čas razmišljati o bateriji. Uporabljam jih čez dan in zdržijo. To mi daje mir," je povedala Tia. Foto: arhiv ponudnika Njihova značilna oblika ni le vizualni element. C-bridge konstrukcija poskrbi, da slušalka stabilno ostane na mestu, tudi med gibanjem, obenem pa ohranja občutek lahkotnosti. Teža je skoraj neopazna, kar pomeni, da jih lahko nosite ves dan.

Tia, kako ti odprta zasnova pomaga pri vsakdanjih situacijah, tudi pri sprejemanju klicev?

Zelo mi je všeč, da nisem odrezana od sveta. Lahko poslušam glasbo ali podkast, hkrati pa slišim, kaj se dogaja okoli mene. Če me kdo pokliče, lahko normalno sprejmem klic in še vedno zaznavam okolico. To mi daje občutek varnosti in povezanosti.

Koliko ti pomeni povezljivost z več napravami?

To mi res olajša življenje. Lahko sem povezana s telefonom in hkrati z računalnikom ali tablico. Če dobim klic, ga sprejmem, potem pa nadaljujem poslušanje glasbo ali delo brez zapletov. Odlično je, da delujejo z različnimi telefoni. Ne glede na to, ali uporabljaš iOS ali Android, se povežejo hitro in vse deluje popolno.

Kako se obnesejo pri tvojem tempu dneva?

Iskreno, najraje imam to, da mi ni treba ves čas razmišljati o bateriji. Uporabljam jih čez dan in zdržijo. To mi daje mir. Tudi upravljanje z dotiki je res intuitivno. Tapneš in deluje.

Huawei FreeClip 2 združujejo lahkotnost, stabilnost, odprto zasnovo, odpornost na vodo po standardu IP57, dolgo življenjsko dobo baterije in pametno povezljivost z dvema napravama hkrati v enoten, estetsko dovršen kos. Ob tem omogočajo jasne klice in tekoče delovanje ne glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate. Niso zasnovane za izolacijo, temveč za ravnovesje. Za poslušanje, ki ne izključi sveta, temveč ga dopolni.

Za Tio so postale del vsakdana. Del mestnega ritma. Del ustvarjalnega procesa. Predvsem pa del občutka, da si lahko povezan z zvokom, ne da bi izgubil stik z okolico.

Kaj je najnovejše s podpisom Huawei?

Foto: arhiv ponudnika

Huawei je na sejmu MWC 2026 pod geslom Zdaj je vaš trenutek predstavil vizijo pametnega življenja z vrsto inovativnih naprav. Obiskovalci so si lahko ogledali pametne telefone, tablice, računalnike, nosljive naprave in slušalke ter napredke na področju zložljivih zaslonov, umetne inteligence, zdravja in mobilne fotografije.



Med novostmi izstopajo tablice MatePad z rešitvami za večjo produktivnost in pametni telefoni serije Mate 80 z izboljšanimi AI-funkcijami. Posebno pozornost je pritegnila pametna ura Watch GT Runner 2 z inteligentnim načinom maratona za napredno podporo tekačem.



Foto: arhiv ponudnika

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.