Lestvica Fibe (september 2025)
Nemci prehiteli Srbe in se približali ZDA, Slovenija padla na 14. mesto
Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je objavila novo jakostno lestvico. Na vrhu ostajajo ZDA, na drugo mesto je z naslovom evropskega prvaka skočila Nemčija, Slovenija pa je nazadovala za tri mesta in je zdaj 14. reprezentanca na svetu.
Nemčija je zamenjala mesti s Srbijo, ki je izpadla v osmini finala eurobasketa, četrto pozicijo je zadržala Francija, po eno mesto pa sta pridobila Kanada in Avstralija.
Največji preskok med prvimi petdesetimi reprezentancami je naredila Turčija, ki je s finalom EP s 27. mesta napredovala na dvanajsto.
Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalu po hudem boju izgubila proti poznejšim prvakom Nemcem.
Slovenija, ki je bila na lestvici z datumom 10. avgust 2021 četrta na svetu, zahvaljujoč skoku dvanajstih mest po polfinalu OI v Tokiu, je med evropskimi državami na devetem mestu. Pred njo so poleg Nemčije, Srbije in Francije še Španija, Litva, Latvija, Turčija in Grčija.
Slovenija bo v naslednjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju igrala v skupini s Češko (23.), Estonijo (39.) in Švedsko (40.), v drugem delu pa so lahko njene tekmice Francija (4.), Finska (17.), Belgija (35.) in Madžarska (48.).