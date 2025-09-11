Sekulić še brez odgovora, predsednik KZS s sporočilom razrešil vse dvome #video

Slovenska košarkarska reprezentanca je v sredo s težkim porazom proti Nemčiji (91:99) sklenila nastope na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci so Rigo zapustili s sedmim mestom, a glede na predstave je bilo brez dvoma v zraku še kaj večjega. Po koncu turnirja je svoje videnje predstavil tudi selektor Aleksander Sekulić, ki je ob tem spregovoril tudi o prihodnosti. S pisnim sporočilom iz Košarkarske zveze Slovenije pa se je odzval tudi predsednik KZS, Matej Erjavec.

Jeza, žalost in razočaranje so v sredo zvečer v Xiaomi areni v Rigi prevevale obraze slovenskih košarkarjev in strokovnega štaba na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem. Slovenski selektor je z izbrano vrsto turnir, tako kot pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu, sklenil na sedmem mestu. Gre za rezultat, ki bi ga verjetno pred začetkom prvenstva ob številnih težavah marsikdo označil kot pozitivnega, a ob zadnjih in vse boljših predstavah slovenskih fantov se je težko znebiti občutka, da je bila reprezentanca sposobna poseči še višje.

To so košarkarji dokazali tudi na obračunu z Nemci, na katerem so pokazali svoje kakovosti, a bili na koncu tudi ob nekaterih spornih sodniških odločitvah prekratki. "Lahko bi govoril, kako čudne stvari so se dogajale na parketu od prve minute naprej, a res mi je hudo za igralce. Nočem govoriti o tem, da ne bi zanemarjal truda košarkarjev, pa ne le to tekmo, ampak skozi celotno prvenstvo. Imamo superzvezdnika Luko Dončića, ampak treba pa je tudi poudariti, kaj vse počnejo soigralci okoli njega. To ni lahko. Zaslužili bi si več spoštovanja, kot smo ga bili tokrat deležni," je bil v prvem komentarju po tekmi jasen selektor Aleksander Sekulić.

"Težko mi je, ko sem videl bolečino igralcev v garderobi. Igrali smo dobro košarko in po mojem mnenju smo bili boljši," je dejal Sekulić, nato pa v sarkastičnem tonu nadaljeval: "Moramo se opravičiti Nemcem, da smo predvsem v zadnji četrtini naredili toliko osebnih napak."

"Smo izgubili, a sem zelo ponosen na te fante. Za vse, kar so naredili to poletje, si vseh 12 zasluži stoječe ovacije. Lahko rečem, da smo bili proti najboljši ekipi turnirja boljši. To je velika stvar. Žal mi je, da smo bili na koncu neuspešni, ampak prvenstvo lahko zapustimo z dvignjenimi glavami, česar pa ne morejo storiti vsi udeleženci današnje tekme," je s svojim komentarjem še zbodel Sekulić.

Dvig forme iz tekme v tekmo

Slovenci so na tem prvenstvu turnir začeli z dvema porazoma proti Poljski in Franciji, nato pa nanizali štiri zaporedne zmage, blizu je bila tudi peta. A še bolj kot z rezultati je Slovenija presenetila z vse boljšo in boljšo igro. "Saj je lepo, da turnir končaš z lepim vtisom, toda še bolje je, če ga v boju za medalje. Mislim, da smo pokazali, da bi si to zaslužili, toda preprosto tokrat ni bilo dovolj. Recimo po tekmi s Poljsko sem priznal, da je bila boljša od nas. Če je nekdo boljši, ni vedno katastrofa. Pomemben je način, na katerega izgubiš. Način je bil tokrat pravi, ker so fantje dali od sebe vse in igrali na zelo visoki ravni. Ko tako prevladuješ skozi celo tekmo, kot smo mi, je težko reči, da je bil tokrat tekmec boljši," je še dodal Sekulić.

Izjemne partije so tudi za Luko Dončićem, ki je poleg odličnih predstav na parketu nase opozoril tudi z vse bolj izpostavljeno vodstveno vlogo zunaj parketa. Slovenski as je bil po predstavi z Nemčijo zelo samokritičen.

"Danes je imel on res precej težav z osebnimi napakami, ali so bile upravičene, težko komentiram," je dejal Sekulić, nato pa razkril, da je Luka na začetku tekme proti Italiji ob padcu prejel zelo močan udarec v kolk. "Res se je trudil, ne samo on, ampak ljudje okoli njega, da se je pripravil za to tekmo in se tudi je, že to pove veliko o njegovem karakterju," je bil jasen slovenski selektor.

"Tako kot sem že velikokrat rekel, Luka dozoreva, ne samo kot najboljši igralec na svetu, ampak tudi kot oseba. Osebnostno postaja pravi vodja, ne samo v reprezentanci, temveč tudi v klubu. Luka je velika pomoč in pravi kapetan, to vlogo je vzel zelo resno. Velikokrat sem tudi že rekel, da to, da Luka pride v reprezentanco in daje vse od sebe, jemljemo preveč samoumevno."

Kritike reprezentanci in vodstvu

Reprezentanca je letos poleti prehodila dolgo, predvsem pa v prvi vrsti zelo vihravo pot, ki se je začela z odpovedjo Josha Neba in Vlatka Čančarja, pa nadaljevala z ne preveč prijateljskim slovesom Zorana Dragića, pa prihodom Alena Omića, ob ves čas številnih kritikah in dvomu javnosti.

"Negativizem se je začel pri eni ali dveh osebah. Od prvega dne sem verjel v ekipo ter igralci sami vase in v naš proces. To smo pokazali tudi na prvenstvu, čeprav tokrat žal nismo bili uspešni. Polovica ekipe se je prvič srečala s to ravnjo reprezentančne košarke. Imamo Luko, ki dela ekipo boljšo, in o tem, kako igrajo vsi ob njem, lahko rečem le kapo dol vsem. Ponosen sem, kako so se borili. Bilo je veliko kritik fantov in mene, ampak na koncu so pokazali svojo vrednost na igrišču. Lahko rečem, da smo ponosno zastopali Slovenijo, odgovorno na igrišču in zunaj njega. Ljudje, ki so bili na tem prvenstvu in spremljali od blizu, so nas z velikim presenečenjem hvalili. Nihče od nas ni pričakoval, da bomo tako blizu polfinala," je dejal Sekulić.

Grenak priokus in nova generacija

Letošnja reprezentančna zgodba se je tako končala z grenkim priokusom in občutkom, da je bil polfinale na dosegu roke. "Težko je bilo gledati fante v garderobi. Tudi težko je bilo kaj pametnega povedati. Edina stvar, ki sem jo povedal že na začetku prvi dan priprav je, da ne glede na to, kateri bomo na koncu, je pomembno, da si bomo lahko po koncu pogledali v oči in vsi lahko zdaj brez sramu pogledamo drug drugem v oči. Ker smo bili po mojem mnenju proti Nemčiji boljša ekipa, je košarkarjem še toliko težje," je še dodal Sekulić.

Ogromno se je pred prvenstvom govorilo tudi o pomladitvi ekipe in prihodu nove generacije. "Vidite, da imamo kar nekaj novih imen. Zagotovo je to proces. Treba je najti tisto pravo ravnotežje, da bo Slovenija še naprej kazala take predstave na taki sceni, torej ne le dostojno, ampak da bo trn v peti vsem reprezentancam, kot je bila tokrat. Igralcev, ki so nam na voljo, ni veliko, pomembno je, da mladi fantje nabirajo izkušnje v klubih, kjer se razvijajo in dobivajo pomembne minute. Nekaj jih je odšlo tudi na študij v ZDA, tako da niso bili na voljo. Ne smemo pozabiti, da smo ostali brez dveh zelo pomembnih členov. Kar nekaj fantov je že novih, nekaj jih še bo, tako da bomo videli," je še dodal slovenski selektor.

Kako naprej? Tako kot po vsakem koncu reprezentančne akcije se je tudi tokrat v zraku porajalo vprašanje glede nadaljevanja Sekulićeve zgodbe na slovenski klopi. "Trenutno nisem še nič razmišljal o prihodnosti, tako da nimam odgovora. Usedli se bomo po prvenstvu, analizirali bomo tekme, dal bo svoje mnenje, svoje ideje in potem se bomo skupaj odločili, kako in kaj naprej. Raje kot to bi videl, da se pripravljamo na polfinale. Težko je zdaj po takšni tekmi govoriti o tem, ker je bilo srečanje res naporno, kot tudi prvenstvo, in to je bil zelo boleč poraz," je povedal Sekulić.

Kljub bolečemu porazu so slovenski košarkarji v sredo delili svoje misli po turnirju, ki je z zadnjim dejanjem pustil nekaj grenkega priokusa in vprašanj, kaj če. V dolgem pogovoru s slovensko sedmo silo je vtise strnil tudi selektor Sekulić, medtem ko vodstvo Košarkarske zveze Slovenije ni komentiralo dogajanja in razkrilo načrtov za prihodnost, kot je bila stalnica na nekaj zadnjih velikih tekmovanjih, vključno s svetovnim prvenstvom v Manili leta 2023 in leto pred tem po nepričakovanem izpadu v osmini finala EuroBasketa proti Poljski.

Iz KZS so sicer v četrtek zjutraj nato poslali nekaj misli predsednika KZS Mateja Erjavca. Kot so zapisali pri krovni zvezi, je predsednik ponosen na fante in celoten štab ter "se veseli nadaljevanja po začrtani poti", s čimer je najverjetneje tudi že razrešil vprašanje glede selektorskega položaja v prihodnosti. O tem je spregovoril že pred prvenstvom in zatrdil, da ima selektor Sekulić zaupanje tudi za kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki se bodo začele v kratkem.

Kot so dodali, je Erjavec zadovoljen z odnosom vseh in s predstavami na tem prvenstvu ter z mislimi že pri novem reprezentančnem ciklusu, ki se začne novembra. "V tem bo poleg domačega EuroBasketa 2029 zelo pomembno, da se skušamo ponovno prebiti na svetovno prvenstvo 2027 v Katarju, želimo pa si nastopiti tudi na OI 2028 v LA," so dodali v kratkem zapisu.

