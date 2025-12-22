Švedski napadalec in zvezdnik Liverpoola Alexander Isak je danes uspešno prestal operacijo po poškodbi noge, ki jo je utrpel na sobotni tekmi s Tottenhamom. Šved je zadel za vodstvo z 1:0, ob tem pa se ob naletu branilca Tottenhama Mickeyja van de Vena poškodoval in v bolečinah končal srečanje.

Alexander Isak je bil operiran zaradi zloma leve noge in bo odsoten dlje časa. Pri Liverpooolu so se že prej pripravljali na slabe novice po nedeljskem slikanju z magnetno resonanco, s katerim so ugotovili obseg poškodbe, ki jo je Isak utrpel v sobotni zmagi nad Tottenhamom z 2:1. Čeprav so hitro izključili možnost, da si je Isak poškodoval sprednjo križno vez oz. staknil poškodbo, ki bi končala njegovo sezono, pa so se zavedali, da prognoza ne bo dobra.

Pregled je potrdil zlom spodnjega dela noge in v ponedeljek je bil uspešno operiran. "Po diagnozi je bila danes opravljena operacija poškodbe gležnja, ki je vključevala zlom mečnice (fibule). Isakova rehabilitacija se bo zdaj nadaljevala v trening centru AXA, časovnica njegove vrnitve pa za zdaj še ni določena," so po operaciji sporočili iz Liverpoola.

Najkrajša možna dolžina zloma noge je ponavadi 12 tednov. To je hud udarec za 26-letnega Šveda, ki se je Liverpoolu pridružil na zadnji dan poletnega prestopnega roka za rekordnih 125 milijonov funtov. Skupno je v 16 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel tri gole.

