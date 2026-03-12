Hudo trčenje v Ljubljani, umrla 40-letna voznica e-skiroja

Okoli 6. ure zjutraj se je Tržaški cesti v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, so sporočili iz Ljubljanske policijske uprave.

Prometna nesreča se je po doslej zbranih informacijah zgodila, ker je 53-letna voznica osebnega vozila zapeljala levo z vozišča na travnato površino, kjer je najprej trčila v drevo, nato pa vožnjo nadaljevala po kolesarski stezi ob Tržaški cesti in trčila v voznico e-skiroja, ki je pravilno pripeljala nasproti.

Udeleženka na e-skiroju se je pri tem tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla.

Kraj prometne nesreče sta si ogledala dežurna preiskovalna sodnica in tožilka.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kraj nesreče. Udeleženka na e-skiroju je obležala na desni strani. Foto: Google maps