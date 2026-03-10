Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško je postavil nov mejnik. V februarju se je tako izkazal v dresu Manchester Uniteda, da prvič, odkar se je iz Nemčije preselil na Otok, kandidira za prestižno priznanje najboljšega igralca meseca angleškega prvenstva. Zmagovalca bodo razkrili v petek, Šeško pa je na dobri poti, da postane zmagovalec. Vnaprej so razkrili glasove navijačev, ki pomagajo pri izboru. Rdeči vrag iz Slovenije jih je zbral največ, tako da je prvič v karieri prejel navijaško priznanje za igralca meseca Premier League.

Na Otoku vlada neizprosna konkurenca. Pri angleških klubih ne manjka nogometnih zvezdnikov in velemojstrov. O moči angleških klubov dovolj nazorno priča že podatek, da se jih je v osmino finala lige prvakov uvrstilo vseh šest. Benjamin Šeško (Manchester United) in Jaka Bijol (Leeds United) se tako iz tedna v teden družita z elito svetovnega nogometa, pri čemer pa je 22-letni napadalec Manchester Uniteda v zadnjem mesecu tako izstopal, da kandidira za eno najbolj prestižnih nagrad na Otoku.

Vsi zadetki Benjamina Šeška v letu 2026:

Benjamin Sesko is on a roll this year 🛼



🔴 @ManUtd pic.twitter.com/BAp0e5el7A — Premier League (@premierleague) March 2, 2026

Od avgusta 1994, ko je kot prvi priznanje za igralca meseca prejel legendarni nemški napadalec Jürgen Klinsmann (Tottenham), na Otoku vsak mesec nagradijo najboljšega nogometaša. Izbor poteka pod okriljem Združenja angleških profesionalnih nogometašev (PFA). Največkrat, kar sedemkrat, so priznanje za igralca meseca prejeli Argentinec Sergio Agüero, Anglež Harry Kane in Egipčan Mohamed Salah, s šestimi nagradami sta se jim najbolj približala Anglež Steven Gerrard in Portugalec Cristiano Ronaldo, petkrat pa so bili nagrajeni Nizozemec Robin van Persie, Anglež Wayne Rooney in Portugalec Bruno Fernandes.

Zadnji je aktualni kapetan rdečih vragov, v zadnjem mesecu pa je imenitno sodeloval z Benjaminom Šeškom. Radečan je februarja pomagal Unitedu do izjemnih uspehov, dosegal odločilne in zmagovite zadetke na številnih tekmah, največkrat kot zlati adut s klopi, rdeči vragi pa so se z njegovo pomočjo povzpeli na tretje mesto.

Slovenec najbolj prepričal navijače

Benjamin Šeško je februarja pogosto osrečeval navijače Uniteda. Foto: Reuters Fernandes, najboljši podajalec v tej sezoni angleškega prvenstva, lahko kot kapetan premierligaša sodeluje pri izboru najboljšega igralca meseca. Izbor je sestavljen tako, da prevladuje glas nogometašev. Glasujejo torej vsi kapetani prvoligaških klubov, pomemben delež pa ima tudi odbor strokovnjakov, med katerimi ne manjka nekdanjih asov in trenerjev v Premier League.

Svoj delež pa imajo pri glasovanju tudi navijači. Vsak mesec glasujejo za svojega kandidata, njihov rezultat pa ima desetodstotni vpliv na končni rezultat. Najboljši igralec meseca februarja bo uradno razglašen v petek, že danes pa so na Otoku sporočili ime kandidata, ki so mu navijači namenili največ glasov. V posebno čast in ponos slovenskemu nogometu je svet obšla novica, da je prvo mesto osvojil Šeško. Slovenski napadalec najbolj prepričal ljubitelje nogometa, če se dan pozna po jutru, pa ima tudi lepe možnosti, da v petek prejme še (skupno) priznanje za najboljšega igralca februarja.

And another one ✅



Benjamin Šeško has been voted the #PFA Fans' Player of the Month for February 👏🏅 pic.twitter.com/Ry1xXCBCBa — Manchester United (@ManUtd) March 10, 2026

Za prestižno priznanje, ki ga je v tej sezoni dvakrat osvojil le Igor Thiago (Brentford), kandidira šest nogometašev. Poleg Benjamina Šeška so to še Viktor Gyökeres (Arsenal), Nico O'Reilly in Antoine Semenyo (oba Manchester City), Dango Qauttara (Brentford) in Virgil van Dijk (Liverpool), prav vsi pa so v glasovanju navijačev zbrali manj glasov od Slovenca.

Šeško, ki je februarju že prejel nagrado za najboljšega igralca Manchester Uniteda, se tako spogleduje z novim mejnikom. Navijači so ga razglasili za najboljšega v februarju, v petek pa bo jasno, ali so podobnega mnenja tudi njegovi stanovski kolegi, kapetani klubov, in odbor nekdanjih nogometašev. Šeška sicer že v nedeljo čaka nov spektakel na Otoku, saj se bo na polnem Old Traffordu v neposrednem obračunu za tretje mesto na lestvici spopadel z Aston Villo.