Konec trpljenja Benjamina Šeška, Slovenec pridobil pet milijonov!

Odkar je Manchester United zapustil portugalski trener Ruben Amorim, je v življenje in nogometno kariero Benjamina Šeška posijalo sonce. Mlad slovenski napadalec se je otresel pritiska, začel v elitnem angleškem prvenstvu tresti mreže kot po tekočem traku in pomagal Manchester Unitedu do veličastnega skoka na visoko tretje mesto. Njegovi zadetki so mu zagotovili tudi dvig tržne vrednosti na Transfermarktu, kjer se lahko Slovenija po zaslugi Žana Vipotnika po novem pohvali s kar štirimi nogometaši, vrednimi najmanj 15 milijonov evrov.

Minili so časi, ko sta na vrhu najdražjih slovenskih nogometašev kraljevala vratarja. Po Samirju Handanoviću je sledilo obdobje, ki ga je zaznamoval Jan Oblak. Kapetan slovenske izbrane vrste in dolgoletni prvi vratar madridskega Atletica še vedno vztraja med svetovno elito. Pri 33 letih še podira mejnike in se z rdeče-belimi poteguje za največje lovorike, na lestvici slovenskih nogometašev z največjo tržno vrednostjo pa že nekaj časa gleda v hrbet 11 let mlajšemu rojaku Benjaminu Šešku, ki je v zadnjih tednih s strelskim festivalom v dresu Manchester Uniteda obnorel nogometni Otok.

Jan Oblak je bil leta 2019 po oceni Transfermarkta vreden kar okroglih sto milijonov evrov. Foto: Reuters

Odkar je Old Trafford zapustil portugalski strateg Ruben Amorim, ki je z rdečimi vragi dosegal tako skromne rezultate, da v tej sezoni sploh niso nastopali v Evropi, igra 22-letni Posavec kot prerojen. Sprva je pod taktirko Michaela Carricka blestel kot zlati adut s klopi in večkrat v izdihljajih tekem spektakularno popeljal United do točk, nato pa storil še korak naprej in se ustalil v začetni enajsterici.

Po novem je položaj v središču konice napada rezerviran prav zanj, nov izziv pa ga čaka v nedeljo, ko bo v neposrednem obračunu za tretje mesto v gledališču sanj pričakal Aston Villo. Šeško bo v ta dvoboj vstopil prvič s prenovljeno tržno vrednostjo.

Najvišje trenutne tržne vrednosti slovenskih nogometašev:

Nogometaš Klub, država Vrednost Benjamin Šeško Manchester United, Anglija 65 Jaka Bijol Leeds United, Anglija 18 Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 17 Žan Vipotnik Swansea City, Wales 15 Timi Max Elšnik Crvena zvezda, Srbija 7 Sandi Lovrić Hellas Verona, Italija 6 Tomi Horvat Bristol City, Anglija 5 Adam Gnezda Čerin Panathinaikos, Grčija 4,5 Vanja Drkušić Zenit St. Peterburg, Rusija 4 David Brekalo Orlando City, ZDA 4

* Tržna vrednost je izražena v milijonih evrov.

Odkar ni več Portugalca, je pridobil tudi na vrednosti

Šeško v zadnjem obdobju ne dosega le zadetkov, ampak prejema tudi številne nagrade. Foto: Manchester United Tranfsermarkt v nogometnem svetu uživa velik ugled. Približke tržne vrednosti med nogometaši ocenjuje na podlagi njihovih iger, prestopov, pojavnosti v medijih in na družabnih omrežjih, pa tudi starosti in še marsičesa. Tako je ekspresno nagradil dvig strelske forme Benjamina Šeška.

Ko je osvežil vrednosti nogometašev angleškega prvenstva, se je pri slovenskem rdečem vragu namesto številke 60 pojavila 65. Izražena v milijonih evrov. Ko se je Radečan lani iz Leipziga preselil na Otok, je bil vreden največ v karieri. V poletnem prestopnem roku je poskrbel za enega najbolj odmevnih poslov, United je zanj plačal Nemcem okrog 85 milijonov evrov, Šeško pa je bil vreden 70 milijonov evrov. Ko pa je svojo zgodbo na Otoku začel s skromnimi dosežki, manjkali so tako zadetki kot tudi točke Uniteda, je njegova tržna vrednost padala. Pod taktirko Amorima je padla na 60 milijonov evrov, ko pa je Portugalec zapustil Manchester, se je zgodil preobrat.

Rdeči vragi so na angleškem prvenstvu navkljub zadnjemu porazu na gostovanju v Newcastlu na visokem tretjem mestu, ki vodi v ligo prvakov. Foto: Reuters

Šeško je v sebi prebudil strelski instinkt. Začel je zadevati kot za stavo, zaigral kot prerojen, na njegov obraz se je vrnil prepoznaven nasmešek. Navijači Uniteda so ga vzljubili, številni kritiki, ki so se naslajali ob njegovih slabših številkah in izvedbah v obdobju, ko ga je vodil še Amorim, pa so ne le utihnili, ampak celo spremenili svoj pogled na pomembnost in vlogo Slovenca.

Šeško po novem predstavlja eno osrednjih moči Uniteda, zaradi svoje mladosti in vzornega odnosa do trdega dela pa vlada na Old Traffordu prepričanje, da njegov vrhunec šele prihaja. To je prepoznal tudi Transfermarkt, Šeško pa tako v zadnje mesece sezone 2025/26, v kateri bo z Unitedom lovil dragoceno vstopnico za ligo prvakov, vstopa s povišano tržno vrednostjo. Z njo je le še potrdil status najdražjega slovenskega nogometaša.

Izjemen skok Žana Vipotnika

Žan Vipotnik je v tej sezoni v tekmovanju Championship dosegel kar 17 zadetkov. Konjičan bo prihodnji teden dopolnil šele 24 let. Foto: Guliverimage Od konca leta 2025 je drugi na omenjeni lestvici Jaka Bijol, ki se skuša utrditi v začetni enajsterici Leeds Uniteda, a za zdaj še ni povsem prepričal trenerja Daniela Farkeja. Njegova tržna vrednost že vse od obdobja, ko je izstopal v zadnji vrsti Udineseja, znaša 18 milijonov evrov. Ker je tržna vrednost Jana Oblaka, dolgoletnega slovenskega vodilnega nogometaša, pred leti pa tudi z izjemnimi sto milijoni evrov absolutnega rekorderja, ob koncu leta 2025 še malce padla, sta Šeško in Bijol zdaj najdražja slovenska nogometaša.

Oblaku diha za ovratnik še en Slovenec, ki nastopa na Otoku. To je Žan Vipotnik, v tem trenutku najbolj vroči strelec Championshipa. Imenitno mu gre v dresu Swansea Cityja, kjer je s 17 zadetki prvi strelec tekmovanja, temu primerno pa se je dvignila tudi njegova tržna vrednost.

Medtem ko je bil še ob koncu leta 2025 vreden štiri milijone evrov, pa se je v naslednjih mesecih marsikaj spremenilo. Ko je Transfermarkt prejšnji teden osvežil vrednosti nogometašev v drugi angleški ligi, v kateri nastopa tudi valižanski Swansea, je Vipotnik zabeležil neverjeten skok. Njegova vrednost je zrasla za skoraj 400 odstotkov, zdaj je vreden 15 milijonov evrov.

Večina najdražjih slovenskih nogometašev si služi nogometni kruh na Otoku. Foto: Aleš Fevžer

Na Otoku tako nastopajo trije izmed štirih najdražjih slovenskih nogometašev, majhna, a toliko bolj ponosna država, ki leži na sončni strani Alp, pa z navdušenjem pričakuje nadaljevanje sezone. Posledično se lahko smeji tudi novopečenemu selektorju slovenske reprezentance Boštjanu Cesarju.