Španski kolesarski zvezdnik Juan Ayuso, ki je konec lanske sezone iz ekipe Tadeja Pogačarja po nesoglasjih prestopil k Lidl-Treku, jo je v padcu med četrto etapo dirke Pariz - Nica odnesel brez zlomljenih kosti. Kot je sporočila njegova ekipa, pregled z rentgenom ni pokazal zlomov.

Ayuso je dobro začel sezono in za uvod zmagal na dirki po Algarveju. Odlično je začel tudi dirko Pariz - Nica in po treh etapah nosil rumeno majico vodilnega na dirki.

Nato pa je Ayuso v deževni četrti etapi padel 47 kilometrov pred ciljem, sprva še skušal nadaljevati etapo, a nato odstopil z dirke.

"Na srečo rentgenski posnetki, ki jih je Ayuso opravil v bolnišnici v Franciji, niso pokazali zlomov," so sporočili iz njegove ekipe.

"Nadaljnja klinična ocena, ki jo je opravil moštveni zdravnik na kraju samem v hotelu ekipe, je prav tako izključila morebitne druge resne poškodbe. Juana bo še naprej pozorno spremljalo zdravniško osebje ekipe, nadaljnje informacije o njegovem zdravstvenem stanju bomo posredovali le, če bo to potrebno," je še zapisala njegova ekipa.

Četrto etapo je nato dobil danski zvezdnik Jonas Vingegaard in oblekel tudi rumeno majico vodilnega.

Danes je na sporedu 206,3 km dolga etapa med krajema Cormoranche sur Saone in Colombier le Vieux.

Preberite še: