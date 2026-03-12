Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
9.08

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Pariz - Nica Juan Ayuso

Četrtek, 12. 3. 2026, 9.08

38 minut

Padec

Juan Ayuso jo je odnesel brez zlomljenih kosti

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Juan Ayuso | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Španski kolesarski zvezdnik Juan Ayuso, ki je konec lanske sezone iz ekipe Tadeja Pogačarja po nesoglasjih prestopil k Lidl-Treku, jo je v padcu med četrto etapo dirke Pariz - Nica odnesel brez zlomljenih kosti. Kot je sporočila njegova ekipa, pregled z rentgenom ni pokazal zlomov.

Ayuso je dobro začel sezono in za uvod zmagal na dirki po Algarveju. Odlično je začel tudi dirko Pariz - Nica in po treh etapah nosil rumeno majico vodilnega na dirki.

Nato pa je Ayuso v deževni četrti etapi padel 47 kilometrov pred ciljem, sprva še skušal nadaljevati etapo, a nato odstopil z dirke.

"Na srečo rentgenski posnetki, ki jih je Ayuso opravil v bolnišnici v Franciji, niso pokazali zlomov," so sporočili iz njegove ekipe.

"Nadaljnja klinična ocena, ki jo je opravil moštveni zdravnik na kraju samem v hotelu ekipe, je prav tako izključila morebitne druge resne poškodbe. Juana bo še naprej pozorno spremljalo zdravniško osebje ekipe, nadaljnje informacije o njegovem zdravstvenem stanju bomo posredovali le, če bo to potrebno," je še zapisala njegova ekipa.

Četrto etapo je nato dobil danski zvezdnik Jonas Vingegaard in oblekel tudi rumeno majico vodilnega.

Danes je na sporedu 206,3 km dolga etapa med krajema Cormoranche sur Saone in Colombier le Vieux.

Preberite še:

Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard pokazal vrhunsko formo, Ayuso padel in odstopil
Ineos Grenadiers, Michal Kwiatkowski
Sportal Ineosu moštveni kronometer, Ayusu skupno vodstvo
Max Kanter
Sportal Kanter etapni zmagovalec, Lamperti ostaja v vodstvu
Pariz - Nica Juan Ayuso
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.