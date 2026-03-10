Na kaj biti pozoren pri nakupu piščančjega mesa

"Mami, od kod je to meso?" Vprašanje, ki ga še pred nekaj leti morda ne bi slišali tako pogosto, danes v marsikateri kuhinji ni več redkost. Otroci so radovedni, odrasli pa vse bolj zavedni. Ko režemo piščančji file na kuhinjski deski in pripravljamo kosilo za družino, ne razmišljamo več le o receptu, temveč tudi o poti, ki jo je ta hrana prehodila do našega krožnika.

Je bila žival vzrejena odgovorno? Je imela dovolj prostora, svetlobe, gibanja? Je meso "zraslo" v Sloveniji ali je prepotovalo tisoče kilometrov?

Hrana je postala več kot le obrok. Postala je odločitev. In prav pri vsakdanjih nakupih se pokaže, koliko nam pomenita kakovost in zaupanje. Zato vse več potrošnikov izbira izdelke, pri katerih je izvor jasen, način reje preverljiv in standardi postavljeni visoko. Med njimi je linija Natur Premium, ki jo v Perutnini Ptuj razvijajo v okviru certificirane piščancem prijazne reje – najvišjega standarda reje v Sloveniji.

Odgovori na ta vprašanja danes niso več samoumevni. Prav zato postaja pomembno, da izberemo proizvajalca, ki jih zna jasno in preverljivo pojasniti. Perutnina Ptuj je bila prva v Sloveniji, ki je razmišljanje o dobrobiti živali prenesla v certificiran standard – piščancem prijazno rejo oz. PPR. In še danes ostaja edina v Sloveniji, ki piščancem sistemsko omogoča izhod na prosto v okviru takšnega certificiranega načina reje. Gre za sodoben pristop, ki se naslanja na tradicijo domače reje, kot je nekoč potekala na slovenskih kmečkih dvoriščih. Le da je danes podprt z jasnimi pravili, stalnim nadzorom in popolno sledljivostjo od kmetije do krožnika.

Piščanci, ki imajo svoje terase

Posebnost piščancem prijazne reje so pokrite terase ob hlevih. Te niso le simboličen dodatek, temveč pomemben del standarda. Piščancem omogočajo izhod na svež zrak in stik z naravno svetlobo, hkrati pa so zaščiteni pred vremenskimi vplivi ter plenilci.

Na teh terasah lahko piščanci brskajo po kakovostnem nastilju, raziskujejo igrala in se več gibajo. Živali je manj in imajo več dnevne svetlobe in več prostora. Vse to vpliva na njihovo počutje in zdravje.

Perutnina Ptuj je prva v Sloveniji uveljavila nov standard reje, ki je blizu načinu reje, kot je potekala na kmečkih dvoriščih in edina v Sloveniji, ki živalim omogoča več stika z naravno svetlobo in prostora za gibanje na prostem. Foto: Perutnina Ptuj

In prav tu se začne razlika, ki jo potrošnik občuti tudi na krožniku. Meso piščancev, vzrejenih po standardu PPR, je bolj čvrsto, sočno in polnega, harmoničnega okusa. Natur Premium tako ni le oznaka, temveč zagotovilo, da je bil spoštovan najvišji standard reje v Sloveniji.

Slovenska reja ima tisoče kilometrov prednosti

Vse se začne in konča v Sloveniji. Perutnina Ptuj sodeluje z mrežo 24 domačih rejcev, ki na svojih kmetijah skrbijo za razvoj, zdravje in dobro počutje piščancev. Gre za dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na jasnih standardih, stalnem nadzoru in prenosu znanja.

Mreža domačih rejcev na svojih kmetijah skrbi za razvoj, zdravje in dobro počutje piščancev. Foto: Perutnina Ptuj

Slovenski način reje je drugačen od industrijskih praks velikih evropskih držav. Manjše kmetije, več osebnega nadzora in tesen stik med rejcem in živalmi ustvarjajo pogoje, ki jih v tujini pogosto prepoznavajo kot dragoceno posebnost. Prav zato v Perutnini Ptuj poudarjajo pomen lokalno pridelane hrane; ne le zaradi kakovosti, temveč tudi zaradi trajnosti in krajših transportnih poti.

Izdelki Natur Premium so vključeni tudi v nacionalno shemo "Izbrana kakovost", kar potrošniku daje dodatno zagotovilo, da je bilo meso pridelano in predelano v Sloveniji iz slovenskega mesa.

Sledljivost, ki jo lahko preverite sami Foto: Perutnina Ptuj Zaupanje se danes gradi s transparentnostjo. Na embalaži svežega mesa Natur Premium je naveden rejec. Če ta ni zapisan z imenom, je izvor označen s številko LOT, ki omogoča natančno sledljivost. Perutnina Ptuj je razvila tudi digitalno orodje "Kurji čvek", s katerim lahko potrošniki preverijo izvor mesa, način reje in dodatne informacije o izdelku. Gre za sodoben, interaktiven pristop, ki združuje preverljive podatke in tehnologijo. To pomeni, da je odgovor na vprašanje "Od kod je to meso?" zdaj postal konkreten.

Dobro za živali, dobro za potrošnika

Piščancem prijazna reja ni zgolj trend, temveč dolgoročna zaveza. Več prostora, izhod na prosto, več svetlobe in več gibanja pomenijo boljše zdravje živali. Boljše zdravje pa pomeni tudi kakovostnejši končni izdelek.

Ko izberemo Natur Premium, izberemo meso, ki ni prepotovalo tisoče kilometrov, temveč izvira iz slovenskega okolja, pod nadzorom domačih rejcev in strokovnjakov. Izberemo način reje, ki spoštuje sodobna dognanja o dobrobiti živali in trajnostnem razvoju.

Domača reja zagotavlja, da je piščančje meso okusno in kakovostno. Foto: Perutnina Ptuj

V času, ko postajamo kot potrošniki vse bolj pozorni na to, kaj jemo in kako je bilo to pridelano, Natur Premium ponuja jasen odgovor. Najvišji standard reje Perutnine Ptuj ni le obljuba, pač pa je sistem, ki ga je mogoče preveriti.

In morda je prav to danes največja vrednost: vedeti, da za kosom mesa stoji odgovorna odločitev, domače znanje in piščanci, ki imajo več prostora za življenje.