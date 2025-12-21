Sanjski niz Aston Ville se nadaljuje, Šeškov United potegnil krajšo

Nogometaši Aston Ville nadaljujejo zmagoviti niz. V nedeljski poslastici 17. kroga angleškega prvenstva so z 2:1 ugnali Manchester United. Pri gostiteljih je blestel dvakratni strelec Morgan Rogers, za rdeče vrage, Benjamin Šeško je odigral 73 minut, pa je bil uspešen Matheus Cunha. V tem krogu je imel več razlogov za zadovoljstvo od Posavca njegov rojak Jaka Bijol, ki je z Leedsom ugnal Crystal Palace kar s 4:1. Korošec je odigral vso tekmo in prispeval asistenco za drugi gol Leedsa. Vodilni Arsenal je v gosteh z 1:0 ugnal Everton, najbližji zasledovalec Manchester City pa je s 3:0 nadigral West Ham. Branilec naslova Liverpool je z 2:1 premagal Tottenham, Newcastle in Chelsea sta se razšla brez zmagovalca (2:2).

Prvič po sedmih tednih je dvoboj angleškega prvenstva od prve minute začel Benjamin Šeško. Najdražji slovenski nogometaš je v napadu Manchester Uniteda sodeloval z Masonom Mountom in Matheusom Cunho. Rdeči vragi, ki so na zadnjih sedmih srečanjih slast zmage okusili le dvakrat, so skušali priti do točk na zahtevnem gostovanju v Birminghamu. Imeli so opravka z Aston Villo, ki je v fantastični formi. V vseh tekmovanjih je nanizala devet zmag in v ta krog vstopila kot tretjeuvrščeni klub. Svojo kakovost je pokazala tudi proti Unitedu, ga premagala z 2:1, dosegla sedmo zaporedno zmago v angleškem prvenstvu in ohranila zaostanek treh točk za vodilnim Arsenalom.

Benjamin Šeško in Emiliano Martinez v boju za žogo. Foto: Reuters

V 22. minuti se je ponudila Šešku izjemna priložnost. Po podaji kapetana Bruna Fernandesa je ušel domači obrambi in se znašel sam pred vratarjem Aston Ville Emilianom Martinezom, ki pa se je izkazal in ustavil strel 22-letnega Slovenca.

Prvi polčas je ponudil razburljivo dogajanje zlasti v zadnjih minutah. Najprej je Aston Villo v 45. minuti po fantastičnem strelu popeljal v vodstvo Morgan Rogers, nato pa je globoko v sodnikovem podaljšku napako Mattyja Casha, ki ga je mojstrsko oviral Patrick Dorgu, v izenačenje pretopil Matheus Cunha. Brazilec je zadel v polno še na drugi tekmi zapored.

Morgan Rogers je proti Unitedu dosegel dva izjemna zadetka. Foto: Reuters

23-letni Anglež Morgan Rogers se je izkazal tudi v 57. minuti. Še enkrat je s prefinjenim strelom v daljši vratarjev kot zatresel mrežo Uniteda in postal junak srečanja. V 67. minuti je imel Cunha na "glavi" izenačenje, a je žogo po strelu z glavo, podajo je prispeval Dorgu, z ugodnega položaja poslal mimo vrat.

Šeško je v 73. minuti zapustil igrišče, njegovi soigralci pa do konca srečanja niso znali spraviti žoge izza hrbta vratarja Martineza. Aston Villa je zmagala z 2:1, United pa je po novem porazu na lestvici zdrsnil na sedmo mesto.

City je bil na vrhu le nekaj ur

Viktor Gyokeres je odločil zmagovalca na tekmi v Liverpoolu. Foto: Reuters Arsenal je znal odgovoriti na grožnjo Cityja, ki ga je za nekaj ur prehitel na prvem mestu premier lige. Topničarji so se z zmago 1:0 na neugodnem gostovanju pri Evertonu vrnili na vrh, pred Cityjem imajo dve točki prednosti.

Pred obračunom v Liverpoolu Arsenal na treh zadnjih gostovanjih ni zmagal, dodaten strah pa mu je povzročala tudi dobra forma Evertona. A na vse to se je odzval na najboljši možni način, z dobro predstavo in zmago. Edini gol je sicer dosegel z enajstmetrovke, ki jo je po nepotrebnem igranju z roko v kazenskem prostoru zakrivil Jake O'Brien. Strelec z bele pike je bil Viktor Gyökeres, ki je za svojo ekipo dosegel peti gol v sezoni, a prvega po 1. novembru.

Topničarji so bili tudi sicer precej boljši tekmec. Pripravili so si še nekaj lepih priložnosti, dvakrat zadeli vratnico, tako da bi bila lahko njihova zmaga še višja.

Jaka Bijol. Celo tekmo je odigral odlično, bil nevaren ob prekinitvah, v eni izmed njih je z glavo asistiral Dominicu Calvert-Lewinu za vodstvo 2:0. Foto: Reuters

Pomembno in prepričljivo zmago je vknjižil Leeds, 4:1 je bil doma boljši od Crstal Palacea, pomembno vlogo pri tem je odigral slovenski reprezentant Jaka Bijol. Celo tekmo je odigral odlično, bil nevaren ob prekinitvah, v eni izmed njih je z glavo asistiral Dominicu Calvert-Lewinu za vodstvo 2:0. Calvert-Lewin je dosegel tudi prvi gol za Leeds, preostala dva sta bila delo Ethan Ampaduja ter Antona Stacha.

Manchester City rutinsko

Erling Haaland je zadel že v peti minuti. To je bil njegov 18. gol sezone in 103. v premier ligi, s čimer je ujel Cristiana Ronalda. Foto: Reuters Manchester City je pred svojimi navijači proti West Hamu do zmage prišel rutinsko. Že v prvem polčasu je unovčil terensko premoč in prišel do vodstva z 2:0. Najprej je svoj 18. gol v prvenstvu dosegel Erling Haaland, ki je v peti minuti v drugem poskusu - prvi strel mu je vratar Alphonse Areola ubranil, izkoristil natančno podajo Nica O'Reilleya, nato pa je bil po lepi akciji domačega napada Norvežan še podajalec pri drugem golu, s strelom pod prečko ga je dosegel Tijani Reijnders.

V drugem polčasu so gosti vendarle pokazali zobe, imeli kar nekaj priložnosti, predvsem Jarrod Bowen pa ni bil pri strelu. Za to je sledila kazen, Haaland je dosegel še 19. gol v sezoni, potem ko je po protinapadu izkoristil neodločnost tekmečeve obrambe.

Everton - Arsenal Foto: Reuters

Newcastle je v prvem polčasu zabil dva gola, a je Chelsea vendarle prišel do točke. Foto: Reuters Newcastle in Chelsea sta pokazala zelo lepo predstavo na prvi, zgodnje popoldanski tekmi kroga. Po prvem polčasu je kazalo bolje gostiteljem, ki so vodili z 2:0. Nemški reprezentant Nick Woltemade se je oddolžil za avtogol v prejšnjem krogu, ko jih je z 1:0 premagal Sunderland, tokrat je bil strelec obeh golov za Newcastle. A njegova ekipa je prednost v drugem delu zapravila. V 49. minuti je Reece James mojstrsko izvedel prosti strel in znižal zaostanek, izenačil pa je v 66. minuti Joao Pedro. Podajalec pri golu je bil vratar Robert Sanchez, njegovo dolgo podajo je Pedro lepo ukrotil z glavo, prehitel branilca, prišel sam pred vratarja ter ga tudi zanesljivo premagal. Chelsea, ki je glede na vse lahko zadovoljen s točko, saj so imeli domači več priložnosti, vse bolj izgublja stik z vrhom. Na četrtem mestu za Cityjem zaostaja že osem točk.

Za trenerja Arsenala Mikela Arteto je tekma z Evertonom še posebej pomembna. Zaradi datuma. Mineva natanko šest let, odkar je postal trener londonskega kluba. "En človek ne more spremeniti ničesar, še posebej ne v tako velikem klubu. Potrebuješ veliko dobrih predanih ljudi, ki imajo enako vizijo, enako delovno etiko in enako strast. Imam to srečo, da imam take okoli sebe. Potem potrebuješ še podporo iz pisarn. Najpomembnejši pa so igralci. Ti morajo verjeti, kar jim govoriš. Lahko sem zelo srečen, saj prav vsak dan dajejo sto odstotkov."

"Ni pomembno, ali imaš polletno ali desetletno pogodbo"

Pep Guardiola ima novinarskih vprašanj o prihodnosti vrh glave. Foto: Guliverimage Pepa Guardiolo, trenerja sinjemodrih, so otoški novinarji v petek znova spraševali o njegovi prihodnosti v Manchestru. "Pogodba mi velja še 18 mesecev. To vprašanje dobivam vsako sezono. Karkoli se bo zgodilo, se bo zgodilo. O ničemer se še ne pogovarjamo. Pika. Ne bom tukaj za vedno, trenutno pa se o tem ne pogovarjamo." Ta teden so izbruhnile govorice, da naj bi bil zdajšnji trener Chelseaja Enzo Maresca na radarju vodstva Cityja. A je Maresca to že zavrnil. Guardiola pa je na vprašanje, ali bo naslednjo sezono še na klopi Manchestra, odgovoril: "Na to vprašanje sem že odgovoril. Zdaj sem tukaj. Kaj se bo zgodilo, pa kdo ve. Ni pomembno, ali imaš polletno ali desetletno pogodbo, v nogometu se stvari ves čas spreminjajo."

