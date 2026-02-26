Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
26. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 50 minut

oblačila mladostni videz moda barve

Katere barve vas bodo v hipu pomladile?

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Izbira barv pri oblačilih je ključna, če želite, da vaš videz izžareva svežino in ima mladosten pridih. Barve niso le estetska odločitev, ampak lahko vizualno vplivajo na obraz, poudarijo polt in celo spremenijo dojemanje vašega videza. Napačne barve vas lahko postarajo, medtem ko pravi toni ustvarijo občutek pomladne energije in lahkotnosti. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, katere barve vas bodo v hipu pomladile.

Nežno rožnata

Bledo rožnata je nežna in ženstvena barva, ki v trenutku zmehča poteze obraza ter ustvari svež in spočit videz. Deluje zelo prefinjeno, saj poudari naravno lepoto vaše polti. Najlepše pride do izraza na bluzi ali strukturiranem suknjiču, kjer barva poskrbi za še bolj eleganten vtis.

Svetlomodra

Svetlomodra deluje pomirjajoče, čisto in izjemno sveže. Gre za barvo, ki obrazu doda mehkobo in ustvari vtis lahkotnosti. Zelo lepo se poda na obleke, tanke jopice ali lahke jakne, še posebej v prehodnih obdobjih, ko želite osvežiti garderobo. V kombinaciji z belo ali bež barvo ustvari harmoničen in eleganten videz, ki deluje nežno ter urejeno.

Barva mentola

Barva mentola je simbol mladosti, svežine in rahle igrivosti. Njena posebnost je v tem, da deluje opazno, a hkrati dovolj mehko, da ne prevzame celotnega videza. Najlepše se poda na krila, hlače ali tunike, kjer lahko pride do izraza kot osrednji kos stajlinga. Zelo lepo deluje tudi pri modnih dodatkih, kot so torbice ali šali, saj popestri nevtralne kombinacije.

Svetlorumena

Svetlorumena prinaša energijo, toplino in občutek sonca. Gre za barvo, ki lahko obraz dobesedno osvetli in mu doda zdrav sijaj. Lepo se poda na lahke majice, poletne obleke ali bolj sproščene kombinacije, pri katerih želite živahen poudarek. Pomembno pa je, da jo kombinirate premišljeno.

Barva sivke

Barva sivke je nežna, romantična in zelo prefinjena. Deluje umirjeno, vendar kljub temu prinaša svežino, ki jo povezujemo s pomladjo. Lepo se poda na bluze, obleke ali tanke puloverje, še posebej v kombinaciji z mehkejšimi materiali. V povezavi z nevtralnimi odtenki, kot so bež, siva ali bela, ustvari eleganten in uravnotežen videz.

Koralni odtenki

Koralna barva je topla in živahna ter znana po tem, da izjemno lepo poživi polt in obrazu doda toplino. Najlepše pride do izraza pri oblekah, tunikah ali bluzah, kjer lahko zasije kot osrednja barva. Prav tako je odlična izbira za modne dodatke, kot so uhani ali torbice, saj doda karakter in samozavest.

Beli odtenki

Bela barva predstavlja čistost, svežino in preprostost. Pravilno izbran odtenek bele lahko vizualno pomladi in ustvari zelo urejen videz. Odlično deluje pri osnovnih kosih, kot so majice, srajce ali lahkotne obleke, saj je popolna podlaga za nadaljnje kombiniranje. V povezavi s pastelnimi dodatki ustvari svetel ter harmoničen stajling, ki deluje lahkotno in elegantno.

moda
moda
Carolyn Bessette Kennedy
oblačila mladostni videz moda barve
