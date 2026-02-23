Benjamin Šeško spet rešil Rdeče vrage

V Angliji se z obračunom Evertona in Manchester Uniteda zaključil 27. krog premier lige, veliki junak zmage Rdečih vragov pa je bil mladi slovenski as Benjamin Šeško. Temu trener Michael Carrick spet ni namenil mesta v začetni enajsterici, v igro je tako Radečan vstopil v 58. minuti tekme pri izidu 0:0, v 71. minuti pa zadel za zmago z 1:0. Vselej zanimivo dogajanje so sicer odprli nogometaši Aston Ville in Leedsa z Jako Bijolom (1:1). Na zadnji sobotni tekmi je Manchester City z dvema goloma Nica O'Reillyja premagal Newcastle (2:1). Arsenal je na nedeljskem derbiju suvereno ugnal Tottenham in ubranil prednost na vrhu lestvice.

27. krog premier lige se je zaključil v ponedeljek v Liverpoolu, kjer je Everton pričakal Manchester United in Benjamina Šeška. 22-letnega Radečana trener Rdečih vragov Michael Carrick spet ni uvrstil v začetno enajsterico, v igro je slovenski reprezentant tako vstopil v drugem polčasu, v 58. minuti, ko je na zelenici zamenjal Amada Dialloja, 13 minut kasneje pa odlično izkoristil podajo Bryana Mbuema in že zatresel mrežo Jordana Pickforda.

Šeško se je v četrti minuti sodnikovega dodatka po hitrem protinapadu gostov še enkrat znašel sam pred Pickfordom, a mu je zmanjkalo malo zbranosti za še en gol. Tako ostaja pri sedmih v premier ligi, s tokratnim je Unitedu priboril pomembno zmago, s katero zdaj zaseda četrto mesto na lestvici in je s tem v položaju za uvrstitev v ligo prvakov.

"Ko stopim na igrišče, je moj čas. Poskušam izkoristiti svoje minute in pomagati ekipi. Zato sem tukaj, vseeno mi je ali igram pet minut ali 90 minut, pomembno je, da zmagujemo," je v intervjuju po tekmi dejal slovenski zvezdnik.

Tudi Bijol s klopi

Slovenski nogometaš Jaka Bijol je na začetku drugega polčasa vstopil v igro pri Leedsu in v zadnjem delu dvoboja 27. kroga proti Aston Villi ostal brez treh točk (1:1).

V 62. minuti je prejel rumeni karton, dvoboj pa končal z grenkim priokusom, saj je njegov klub brez treh točk ostal v 88. minuti, ko je po zmedi po kotu izenačil Tammy Abraham. Za Leeds je v prvem polčasu zadel Anton Stach (32.), potem ko je sijajno izvedel prosti udarec z okoli 35 metrov.

Točko je Aston Villi priigral Tammy Abraham. Foto: Guliverimage Chelsea je le remiziral proti Burnleyju, čeprav je povedel že v 4. minuti po golu Joaa Pedra. Domači so si težave zakuhali v 72. minuti, ko je moral zaradi drugega rumenega kartona z igrišča Wesley Fofana. Burnley, predzadnja ekipa lige, je številčno prednost unovčila v 93. minuti, ko je za delitev točk zadel Zian Flemming.

V soboto je Brighton v gosteh z 2:0 premagal Brentford, West Ham in Bournemouth sta se razšla brez zadetkov, Manchester City pa je z 2:1 ugnal Newcastle.

Manchester City je z goloma Nica O'Reillyja premagal Newcastle. Foto: Reuters

Redsi do treh točk v 97. minuti

Branilci naslova iz Liverpoola so v Nottinghamu po hudem boju osvojili načrtovane točke. Absolutni junak dvoboja je bil Argentinec Alexis Mac Allister, zmagoviti gol je dosegel v sedmi minuti sodnikovega podaljška.

Fulham je v Sunderlandu slavil s 3:1. Londonska ekipa je vse gole dosegla v drugi polovici tekme, najprej je dvakrat zadel Mehičan Raul Jimenez (54., 61.), enkrat pa Nigerijec Alex Iwobi (85.). Za gostitelje je edini gol prispeval Francoz Enzo Le Fee (76./11-m).

Crystal Palace je na Selhurst Parku v sami končnici zlomil odpor Wolverhampton, edini gol je v 90. minuti dosegel Evann Guessand iz Slonokoščene obale.

Milner postal absolutni rekorder Angleški nogometaš James Milner je novi rekorder elitne angleške lige po številu odigranih tekem. Štiridesetletnik je z nastopom na današnji tekmi v dresu Brightona v gosteh pri Brentfordu vpisal že 654. nastop. Milner je tako dokončno prehitel nekdanjega igralca Aston Ville in Manchester Cityja Garetha Barryja. Milner je kariero v elitni ligi začel pri Leedsu in bil takrat najmlajši strelec s 16 leti. Pozneje je igral še za Newcastle, Aston Villo, Manchester City in Liverpool. S Cityjem je osvojil tri naslove angleškega prvaka, dva pokala FA in ligo prvakov.

Topničarji ubranili prednost pred Cityjem

Londonski Arsenal je v zadnjih dveh tekmah osvojil samo dve točki, v prejšnjem krogu proti Brentfordu (1:1) in sredi tedna na vnaprej odigrani tekmi 31. kroga z zadnjeuvrščenim Wolverhamptonom (2:2).

Eberechi Eze in Viktor Gyökeres sta prispevala vse štiri zadetke za Arsenal. Foto: Guliverimage Tottenham je topničarje pričakal šele na 16. mestu prvenstvene lestvice, z natanko pol točk manj od Arsenala (29). Zdi se neverjetno, a jim grozi celo izpad iz lige. Na domačem prvenstvu so Spurs brez zmage zadnjih osem tekem, vse od konca decembra. Je pa res, da so vmes dobili obe tekmi lige prvakov, proti Eintrachtu in Dortmundu. V prvem delu sezone je Arsenal dvoboj s Tottenhamom dobil s 4:1. In sila podobno je bilo tudi tokrat.

Nogometaši Arsenala so v mestnem dvoboju v gosteh znova premagali sosede s 4:1. Londonska ekipa se je po zmagi utrdila na prvem mestu, pred drugouvrščenim Manchester Cityjem ima pet točk prednosti.

Topničarji ostajajo kralji severnega Londona. Za drugo zmago v tej sezoni v medsebojnem obračunu sta proti lokalnem tekmecu po dva gola dosegla Eberechi Eze (32., 61.) in Šved Viktor Gyökeres (47., 90.+4), medtem ko je edini zadetek za gostitelje prispeval Francoz Randal Kolo Muani (34.).

Angleško prvenstvo, 27. krog:

Sobota, 21. februar:

Nedelja, 22. februar:

Ponedeljek, 23. februar:

Lestvica