Korak v nov dom: zanesljivo financiranje brez skritih stroškov

Selitev v nov dom prinaša navdihujoč občutek svobode. Od zasnove interjerja, barv sten, izbire pohištva do prvih skupnih zajtrkov v sončni kuhinji – vsak trenutek je poseben. Da bi bila ta izkušnja čim bolj prijetna in brezskrbna, je pomembno, da izberete zanesljivo financiranje, ki vas ne obremenjuje z nepričakovanimi dodatnimi stroški.

Pomembno pri izbiri stanovanjskega posojila

Nakup nepremičnine je verjetno ena največjih finančnih odločitev v življenju, enako pomembna pa je tudi odločitev o financiranju nakupa novega doma. A ob množici informacij in izračunov se zlahka zgodi, da spregledate tisto, kar se skriva med vrsticami.

Pri izbiri kredita ja zato ključnega pomena jasnost – ne le pri sami višini obroka, temveč tudi pri tem, kako se lahko ta čez leta spreminja. Mnogi se odločijo za fiksno obrestno mero, saj jim zagotavlja stabilnost in nespremenjen mesečni obrok.

Poleg obrestne mere pa je pri posojilu pomembno upoštevati druge stroške, ki se hitro seštejejo in vplivajo na končni znesek, ki ga plačate. Sem spadajo stroški odobritve posojila, stroški vodenja posojila, zavarovanja, cenitve nepremičnine in notarja.

Foto: OTP banka

Dvakrat 0 evrov – dvakrat več priložnosti!

V OTP banki vas do preklica čaka edinstvena ponudba: 0 evrov stroškov odobritve in 0 evrov stroškov vodenja posojila. Številna posojila na trgu vključujejo stroške odobritve in vodenja, ki lahko skupaj predstavljajo presenetljivo visok znesek. Pri OTP banki teh stroškov ni. To za vas pomeni prihranek, ki ga lahko takoj uporabite za uresničitev svojih idej, nakup novega kavča, opremo otroške sobe ali morda sanjsko teraso, na kateri boste uživali v sproščenih večerih.

Svoj informativni izračun lahko preprosto preverite v poslovalnicah ali na spletni strani OTP banke, kjer lahko tudi oddate spletno povpraševanje.

Urejanje novega doma ni samo finančni projekt, temveč zgodba, ki jo pišete s svojo družino. Naj bo vaš novi dom začetek nečesa lepega in prijetnega!

Naročnik oglasnega sporočila je OTP banka.