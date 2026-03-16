Marija Šarapova na tekmi Lakersov podprla Dončića: zvezdnikov ne združuje le ta fotografija

Nekdanja profesionalna teniška igralka Marija Šarapova je po tekmi Los Angeles Lakersov in Denver Nuggetsov izkazala spoštovanje slovenskemu zvezdniku Luki Dončiću in mu namenila nekaj zelo sporočilnih besed. Da se nekdanja profesionalna športnica in Slovenec medsebojno zelo spoštujeta in sta prijatelja, ni skrivnost, znano je tudi, da je Dončić lani kmalu po selitvi v Los Angeles kupil hišo Marije Šarapove.

Na tekmi med ekipama Los Angeles Lakers in Denver Nuggets je bila tudi nekdanja profesionalna teniška igralka in petkratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam Marija Šarapova, ki je stiskala pesti za slovenskega zvezdnika in njegovo ekipo. Ta je slavila prav po odločilnem Dončićevem košu za dve točki, ko so LAL s težkim košem v podaljšku vendarle strli zelo zahtevnega nasprotnika. Ljubljančan se je podpisal pod trojni dvojček – 30 točk, 13 asistenc in 11 skokov – ter Los Angeles Lakersom pomagal do zmage s 127:125 proti trdoživemu Denverju.

Po koncu tekme se je s slovenskim košarkarskim zvezdnikom fotografirala tudi Marija Šarapova, ki ne skriva navdušenja nad Dončićevimi predstavami. "Odločilen. Fizična pripravljenost, disciplina, odzivanje pod pritiskom, ko te gleda ves svet. Nič ni boljšega kot ogled športne tekme v živo," je ob fotografiji z Dončićem po tekmi zapisala Šarapova in dodala, da si je po več letih izbrala odlično tekmo, ki si jo je ogledala ob robu igrišča.

Dončić je svojo nepremičnino v LA kupil od Šarapove

38-letne nekdanje ruske športnice in Dončića pa ne povezuje samo ljubezen in predanost do profesionalnega športa ter prijateljstvo, ampak tudi nepremičninski posel. Novi lastnik osupljive vile na prestižni lokaciji Manhattan Beach v Los Angelesu, za katero je po poročanju ameriških medijev odštel 25 milijonov dolarjev (21 milijonov evrov), je Dončić lani kupil prav od teniške šampionke Šarapove.

Los Angeles Lakers star, Luka Doncic, buys Maria Sharapova's Manhattan Beach house for $25M.



It's a three-story custom-built house with 5 bedrooms, a pool, and a two-lane bowling alley in the basement.



Nekdanji dom Šarapove in nova Dončićeva rezidenca se razprostira na 2.300 kvadratnih metrov velikem zemljišču in ponuja spektakularen pogled na ocean. Nepremičnino, ki je zgrajena v japonskem arhitekturnem slogu, je dala zgraditi Marija Šarapova, ko je leta 2012 kupila parcelo, gradnja vile po njenih željah pa je trajala tri leta. Vila ima pet spalnic, velike notranje in zunanje prostore, bazen in tudi stezo za bovling. Nepremičnina je zgrajena v minimalističnem, a elegantnem slogu, k videzu moderne estetike pa pomagajo tudi materiali, kot so beton, les in steklo.

Šarapova se je za prodajo nepremičnine odločila, ker si želi z družino in zaročencem, britanskim poslovnežem Alexandrom Gilkesom, s katerim imata sina Theodora, več časa preživeti na Floridi in v Evropi.

Dončić, ki se je po lanski šokantni menjavi iz ekipe Dallas Mavericks preselil k Los Angeles Lakersom, je okoli pol leta po prestopu kupil svoj novi dom v mestu angelov ter se dolgoročno zavezal tudi kalifornijski organizaciji. Po koncu lanske sezone NBA je z Lakersi podpisal donosno triletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 165 milijonov dolarjev (142,3 milijona evrov).