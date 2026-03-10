"Nova stavba fakultete za strojništvo bo prostor vrhunskega znanja, raziskovanja in inovacij. Z njo bomo naši akademski skupnosti zagotovili pogoje, primerljive z najboljšimi univerzami v Evropi," je ob podpisu 160-milijonske pogodbe o financiranju dejal rektor ljubljanske univerze. Gradnja se bo začela letos in končala v treh letih. Spodaj si oglejte, kako je fakulteta videti danes in kakšna bo podoba nove fakultete. Letos se bosta končali še novogradnji medicinske in veterinarske fakultete.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič sta pred dnevi podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije izgradnje in vzpostavitve raziskovalne infrastrukture Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Skupna vrednost enega največjih infrastrukturnih in raziskovalnih projektov v zadnjih letih je 160 milijonov evrov, financiran pa bo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter iz sredstev ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Brdo, univerzitetno središče na področju tehnologije in tehnike

Fakulteta se bo tako iz središča Ljubljane (zdaj je v neposredni bližini filozofske fakultete) preselila v nove prostore na Brdu, kjer že domujejo fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, fakulteta za računalništvo in biotehniška fakulteta.

Foto: Google maps

Tako je fakulteta videti danes

Sedanja Fakulteta za strojništvo na Aškerčevi cesti je bila zgrajena leta 1972. Foto: arhiv fakultete

Foto: arhiv fakultete

Podoba prihodnje fakultete

Arhitekturno rešitev je pripravil biro SADAR+VUGA v okviru konzorcija, kjer je kot vodilni partner nastopila družba IBE, kot partner pa SADAR+VUGA. Stavba bo sestavljena iz štirih notranjih atrijev in s terasasto oblikovanimi in zasnovanimi etažami. Pridobitev uporabnega dovoljenja za novo stavbo je predvidena aprila 2029. Foto: arhiv fakultete

Novogradnja bo zagotovila primerljive pedagoške in znanstveno-raziskovalne (tudi visokotehnološke) laboratorijske prostore ter opremo, kot jih imajo podobne institucije v razvitem svetu, in tako bistveno izboljšala raziskovalno-razvojne kapacitete fakultete in omogočila uvajanje novi raziskovalnih programov in smeri, ki so ključni za vlogo nosilca zelene in digitalne preobrazbe. Foto: arhiv fakultete

Zgrajena bo energetsko visoko učinkovita stavba, ki bo ustrezala najvišjim standardom funkcionalnosti, trajnostne gradnje, vseh vidikov tehnične, biološke in kemijske varnosti ter gospodarnosti v izvedbi, obratovanju in vzdrževanju. Foto: arhiv fakultete

Sodobno zasnovan objekt je umeščen v okolje biotehniškega središča Brdo, ki spodbuja interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje med različnimi članicami Univerze v Ljubljani. Foto: arhiv fakultete

Foto: arhiv fakultete

Letos bosta dokončani novogradnji medicinske in veterinarske fakultete

"Poleg finančnih sredstev so infrastrukturni pogoji najpomembnejši za kakovostno visokošolsko izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. Univerza v Ljubljani bo to poletje dobila dve novi stavbi, saj se bosta zaključili novogradnji medicinske fakultete in veterinarske fakultete. Veseli me, da se bosta tema novogradnjama v prihodnjih letih pridružili še nova fakulteta za strojništvo in tudi fakulteta za farmacijo," je ob podpisu pogodbe dejal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.

Pogoji, primerljivi z najboljšimi univerzami v Evropi

Rektor Gregor Majdič je dodal, da "nova stavba fakultete za strojništvo ne bo zgolj arhitekturni mejnik, temveč predvsem prostor vrhunskega znanja, raziskovanja in inovacij. Z njo bomo naši akademski skupnosti zagotovili pogoje, primerljive z najboljšimi univerzami v Evropi, hkrati pa bomo okrepili našo vlogo nosilca zelene in digitalne preobrazbe."

Kmalu tudi 500 dodatnih postelj v novem študentskem domu

Minister Papič je z glavnim direktorjem Družbe za svetovanje in upravljanje Mitjo Križajem ter direktorjem omenjene družbe Alešem Resnikom podpisal tudi pismo o nameri za gradnjo novega študentskega doma v Ljubljani. Nov dom s približno 500 posteljami bo zrasel ob Dunajski cesti, v bližini fakultete za družbene vede, fakultete za upravo in ekonomske fakultete.

Dodatno pa že nekaj časa tečejo postopki tudi za nov študentski dom na Roški, kjer naj bi pridobili okrog 380 študentskih postelj. Zadnji nov študentski dom v Ljubljani je bil zgrajen leta 2006.