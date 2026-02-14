Sobota, 14. 2. 2026, 23.26
1 ura, 10 minut
Angleški pokal FA, četrti krog
Liverpool izločil Šeškove krvnike, preobrat Newcastla in senzacija tretjeligaša
Angleške nogometne zelenice so ta vikend rezervirane za tekme četrtega kroga pokala FA. Benjamina Šeška in njegov Manchester United tako čakajo prosti dnevi, Jaka Bijol bo z Leedsom v nedeljo znova gostoval pri drugoligašu. Chelsea je v petek s 4:0 izločil Hull City, klub prvega moža Maribora Acuna Ilicalija, ki ga s klopi vodi nekdanji strateg vijoličastih Sergej Jakirović. Manchester City je dan pozneje brez Erlinga Haalanda na Etihadu ugnal četrtoligaša Salford United "zgolj" z 2:0, Newcastle je po preobratu na Villa Parku (3:1) izločil Aston Villo, tretjeligaš Mansfield Town je presenetil v gosteh Burnley, Liverpool pa je na Anfieldu izločil Brighton (3:0), ki je v prejšnjem krogu na Old Traffordu prekrižal načrte prav Šeškovem Unitedu. Končni rezultat je postavil Mohamed Salah.
Sobota, 14. februar:
Manchester City je težje od pričakovanega upravičili vlogo favorita proti četrtoligašu, za presenečenje dneva je poskrbel Mansfield United. Tretjeligaš je v gosteh na stadionu Turf Moor izločil prvokategornika Burnley (2:1) in se prvič po letu 1975 uvrstil v 5. krog pokala FA.
Erling Haaland zaradi lažjih zdravstvenih težav ni kandidiral za pokalno srečanje.
Alfie Dorrington je v 6. minuti dosegel avtogol za Salford United. Mreža gostov se je na Etihadu zatresla le še enkrat, 75 minut pozneje. Takrat je svoj strelski prvenec za City dosegel Marc Guehi.
Newcastle je na Villa Parku po prvem polčasu zaostajal z 0:1, nato pa smelo izkoristil prednost igralca več in po preobratu s 3:1 izločil Aston Villo.
Končni rezultat na Villa Parku, 3:1 v korist Newcastla, je postavil nemški napadalec Nick Woltemade.
Liverpool je na Anfieldu izločil Brighton & Hove Albion s 3:0, junak srečanja pa je postal Mohamed Salah. Prispeval je zadetek in podajo, mrežo galebov pa zastresel z bele točke, na katero je pokazal sodnik po prekršku nad njim.
Šeškov United ta konec tedna počiva
Na prvi februarski dan je v 94. minuti zadel za zmago nad Fulhamom, v torek pa je Benjamin Šeško po vstopu s klopi zadel v 96. minuti in tokrat Manchester Unitedu priigral točko. Angleška nogometna javnost se sprašuje, ali je storil dovolj, da ga bo Michael Carrick vrnil v začetno enajsterico rdečih vragov.
Na dokončni odgovor bo treba čakati še kar nekaj časa. Nogometaši Uniteda so namreč sredi 12-dnevnega premora, ki sta ga prinesla hiter izpad iz obeh pokalnih tekmovanj in dejstvo, da v tej sezoni na Old Traffordu ni evropskega nogometa. Rdeči del Manchestra bo lahko ta vikend le z razdalje spremljal dvoboje četrtega kroga angleškega pokala FA.
Leeds je na Stamford Bridgeu zaostajal že z 0:2, a je na koncu izvlekel remi.
Leeds v veliki večini gostuje
Jaka Bijol bo medtem po vsej verjetnosti v prvih bojnih linijah. Leeds je med tednom iztržil remi na Stamford Bridgeu, čeprav je Chelsea povedel z 2:0. Četa Daniela Farkeja se drži na varni razdalji od cone izpada, v pokalnem tekmovanju pa jih zdaj čaka nov obračun, na katerem bodo upravičevali vlogo favorita.
V prejšnjem krogu so bili boljši od Derbyja, Bijol je odigral celo tekmo in vknjižil asistenco, zdaj jih čaka še eno gostovanje pri drugoligašu, tokrat bo nasprotnik Birmingham.
Leeds v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu beleži precej nenavadno statistiko; zmagovalcem iz leta 1972 je žreb kar 37-krat dodelil vlogo gosta, le 10-krat pa vlogo gostitelja. V zadnjih 19 primerih se je Leeds na gostovanje odpravil kar 16-krat.
Na klopi Hull Cityja sedi nekdanji strateg Maribora Sergej Jakirović, ki pa se je s svojim klubom že poslovil od tekmovanja.
Slovo Jakirovića
Chelsea je že v petek s 4:0 izločil Hull City, pod hat trick se je podpisal Pedro Neto. Trener Londončanov Liam Rosenior se je vrnil v zelo poznano okolje, saj je dres tigrov nosil med letoma 2010 in 2015, kasneje pa je Hull vodil še kot trener (2022-2024). V sezoni 2013-14 se je Rosenior z nekdanjim klubom Roberta Korena uvrstil celo v finala pokala FA, kjer ga je ugnal Arsenal.
Topničarje v nedeljo čaka obračun z Wiganom, v ponedeljek pa bodo za konec četrtega kroga na delu še avtorji (doslej) največje senzacije v letošnji izvedbi tekmovanja. Macclesfield je šestoligaš, ki je v tretjem krogu z 2:1 šokiral branilca naslova Crystal Palace in si priigral še en spektakel pred domačimi navijači. Na stadion Moss Rose prihaja Brentford.
Angleški pokal FA, četrti krog:
Petek, 13. februar:
Sobota, 14. februar:
Nedelja, 15. februar:
Ponedeljek, 16. februar:
Zmagovalci pokala FA:
14 – Arsenal
12 – Manchester United
8 – Chelsea, Liverpool, Tottenham
7 – Aston Villa, Manchester City
6 – Blackburn, Newcastle
5 – Everton, Wanderers, WBA
4 – Bolton, Sheffield United, Wolverhamtpon
3 – Sheffield Wednesday, West Ham
2 – Bury, Nottingham Forest, Old Etonians, Portsmouth, Preston, Sunderland
1 – Barnsley, Blackburn Olympic, Blackpool, Bradford City, Burnley, Cardiff City, Charlton, Clapham Rovers, Coventry, Crystal Palace, Huddersfield, Ipswich, Leeds United, Leicester, Notts County, Old Carthusians, Oxford University, Royal Engineers, Southampton, Wigan, Wimbledon