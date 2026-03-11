Slovenke čaka zahtevna preizkušnja

Slovenijo danes čaka najtežja preizkušnja v kvalifikacijah za ženski eurobasket 2027. Ob 18. uri se bo v Rigi pomerila z Latvijo, ki jo je novembra v Ljubljani po hudem boju premagala s 77:66.

Slovenija, ki bo tudi tokrat igrala brez svoje najboljše posameznice, Američanke Jessice Shepard, se poteguje za eno od prvih dveh mest v skupini. Ti namreč vodita v drugi krog kvalifikacij, kjer bodo nastopile tudi najboljše evropske reprezentance, ki se trenutno merijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Glede na to, da se rezultati iz prvega dela v nadaljevanju kvalifikacij na bodo upoštevali in da je Slovenija novembra vpisala že dve zmagi, gostovanje v Rigi verjetno ne bo ključno, saj bodo izbranke madžarskega selektorja na slovenski klopi Davida Gasparja v soboto in torek na Kodeljevem gostile še Estonijo in Nizozemsko.

Nastop v drugem delu kvalifikacij si bodo zagotovile tudi tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz sedmih skupin.

"Zavedamo se, da je reprezentanca Latvije najtrši oreh v naši skupini in da se bomo morale zelo potruditi, če želimo v Rigi osvojiti obe točki," je pred tekmo povedala novinka v reprezentanci, 19-letna Maja Uranker.

Evropsko prvenstvo 2027 bo potekalo od 16. do 27. junija v Belgiji, Litvi, na Švedskem in Finskem. Slovenija se poteguje za šesti zaporedni nastop na EP.

