Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
11. 3. 2026,
12.25

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Latvija David Gaspar kvalifikacije za evropsko prvenstvo slovenska ženska košarkarska reprezentanca

Sreda, 11. 3. 2026, 12.25

56 minut

Košarka, kvalifikacije za EP 2027 (Ž), 4. krog

Slovenke čaka zahtevna preizkušnja

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska ženska košarkarska reprezentanca, Slovenija : Latvija | Slovenke se bodo danes pomerile z Latvijo. | Foto Filip Barbalić

Slovenke se bodo danes pomerile z Latvijo.

Foto: Filip Barbalić

Slovenijo danes čaka najtežja preizkušnja v kvalifikacijah za ženski eurobasket 2027. Ob 18. uri se bo v Rigi pomerila z Latvijo, ki jo je novembra v Ljubljani po hudem boju premagala s 77:66.

Slovenija, ki bo tudi tokrat igrala brez svoje najboljše posameznice, Američanke Jessice Shepard, se poteguje za eno od prvih dveh mest v skupini. Ti namreč vodita v drugi krog kvalifikacij, kjer bodo nastopile tudi najboljše evropske reprezentance, ki se trenutno merijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Glede na to, da se rezultati iz prvega dela v nadaljevanju kvalifikacij na bodo upoštevali in da je Slovenija novembra vpisala že dve zmagi, gostovanje v Rigi verjetno ne bo ključno, saj bodo izbranke madžarskega selektorja na slovenski klopi Davida Gasparja v soboto in torek na Kodeljevem gostile še Estonijo in Nizozemsko.

Nastop v drugem delu kvalifikacij si bodo zagotovile tudi tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz sedmih skupin.

"Zavedamo se, da je reprezentanca Latvije najtrši oreh v naši skupini in da se bomo morale zelo potruditi, če želimo v Rigi osvojiti obe točki," je pred tekmo povedala novinka v reprezentanci, 19-letna Maja Uranker.

Evropsko prvenstvo 2027 bo potekalo od 16. do 27. junija v Belgiji, Litvi, na Švedskem in Finskem. Slovenija se poteguje za šesti zaporedni nastop na EP.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca, Slovenija : Latvija, Jessica Shepard
Sportal Slaba novica za slovenske košarkarice

Kvalifikacije za EP 2027, 4. krog:

Sreda, 11. marec:

Lestvica skupine B: 

Vse lestvice:

Slovenija : Latvija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca
Sportal Slovenke zbrane v Ljubljani, cilj je jasen
Goršič
Sportal Teja Goršič o dogajanju v Izraelu: Prva dva dneva smo bili praktično ves čas v zaklonišču
Latvija David Gaspar kvalifikacije za evropsko prvenstvo slovenska ženska košarkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.