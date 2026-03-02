Šeškomanija v Manchestru je dosegla nov vrhunec. Mladi slovenski zvezdnik Benjamin Šeško se je po tekmi s Crystal Palaceom (2:1), na kateri je prispeval odločilni zadetek za zlata vredno zmago, naposlušal pohval. Trener Michael Carrick in kapetan Bruno Fernandes ga obožujeta, po srečanju pa ga je pred Old Traffordom pričakala množica mladih oboževalcev. Šeško je z nasmeškom na obrazu ugodil njihovim željam, podpise in fotografije je delil kar 45 minut. Veličastne prizore iz Anglije lahko preverite v videoposnetku.

Ko je Benjamin Šeško lani poleti podpisal pogodbo z enim najbolj priljubljenih klubov na svetu, je zagotovo hrepenel po takšnih trenutkih. Hrepenel je po tem, da bi odločil zmagovalca na nabito polnem Old Traffordu, rdeči vragi pa bi v zmagovitem nizu korakali proti vrhu lestvice. Takratne sanje so zdaj že nekaj časa resničnost. In velik privilegij, ko navijači navdušeno vzklikajo ime 22-letnega Posavca, ki je v rdečem dresu iz tedna v teden bolj prepričljiv in samozavesten.

Rdeči vragi so po novem že tretji na lestvici. Tako visoko s Šeškom niso bili še nikoli. Glede na vse, kar so preživeli pod neuspešno izpeljano taktično usmeritvijo trmastega Rubena Amorima, jim je uspel pravcati podvig. United je prejšnjo prvenstveno sezono končal na klavrnem 15. mestu, odkar ni več portugalskega stratega, pa so rdeči vragi prerojeni. Pod vodstvom Michaela Carricka so na sedmih tekmah osvojili 19 točk in so v tem obdobju najbolj vroči angleški klub.

Šeško utišal kritike na Otoku

Z zadetkom za 2:1 je obnorel Old Trafford. Foto: Guliverimage V nedeljo jim je uspel preobrat proti Crystal Palaceu (2:1). Francoz Maxence Lacroix se je v dresu Londončanov iz junaka prelevil v bedaka, pri rdečih vragih pa je blestel kapetan Bruno Fernandes. Prispeval je zadetek in podajo ter prejel nagrado za najboljšega igralca tekme, a se je znova ogromno govorilo tudi o Slovencu. Šeško nadaljuje imeniten strelski niz. Na zadnjih osmih nastopih je v dresu Manchester Uniteda dosegel sedem zadetkov in povsem utišal kritike, ki so imeli v jesenskem delu prvenstva na račun neprepričljivih predstav Slovenca marsikaj pripomniti.

Prvič, odkar ga vodi Carrick, si je izbojeval nastop od prve minute. Kronal ga je z zmagovitim zadetkom za 2:1, s katerim je sredi drugega polčasa obnorel Old Trafford. Gledališče sanj tako vse bolj spominja na prizorišče, kjer bi lahko že jeseni odmevala himna lige prvakov.

"Smo Manchester United, nikoli se ne bomo ustavili. Nadaljujmo vsi skupaj v tej smeri. Hvala za vašo podporo, Old Trafford," se je Šeško prek družbenega omrežja Instagram, na katerem ima že dva milijona sledilcev, zahvalil navijačem. Na Otoku je iz tedna v teden bolj priljubljen. Ni prvič, da je odločil tekmo v prid rdečih vragov, ni niti prvič, da je to storil s tako dovršeno nogometno mojstrovino. V Manchestru ga obožuje mlado in staro.

Šeško jim je z veseljem ustregel

O tem, kako priljubljen je 22-letni ponos slovenskega nogometa v Angliji, dokazujejo nori prizori, posneti pred Old Traffordom po srečanju. Mlajši ljubitelji nogometa so ga čakali, da bi pridobili njegov podpis ali pa s Šeškom posneli spominsko fotografijo. V njihovih rokah ni manjkalo dresov s številko 30, ki so čakali na to, da jih mladi slovenski junak podpiše. Benjamin jim je rade volje ustregel. Že v reprezentančnem dresu je na številnih tekmah v Stožicah vselej dokazal, da spoštuje vse zaljubljence v nogomet. Zaveda se, da se nogomet igra za navijače, ki jim je vedno z veseljem namenil svoj dragoceni čas. V tem močno spominja na Luko Dončića, s katerim sta se tudi spoznala in ju povezuje obojestransko spoštovanje.

Ker se je pred Old Traffordom v poznih popoldanskih urah zbralo ogromno oboževalcev Šeška, si je moral napadalec Uniteda vzeti veliko časa, da je ugodil vsem. Sladke obveznosti so se zavlekle, potreboval je kar 45 minut, a mu ni bilo prav nič težko. To si je štel v posebno čast in zadovoljstvo, spremljal ga je prešeren nasmešek – le kako ga ne bi, saj je Old Trafford v obdobju, ko tako njemu kot klubu uspevajo imenitne stvari, United pa se suvereno vrača na pota stare slave. Za nameček je prvič po skoraj dveh mesecih zaigral v udarni enajsterici. Kaj je o tem povedal njegov trener?

Carrick: Naučil se je, kaj pomeni igrati za United

"O tem ni bilo treba kaj veliko premlevati. Benjamin je v odlični formi. V zadnjih tednih ima ogromen vpliv na naše predstave," je trener pojasnil odločitev, da prvič ponudi priložnost Šešku od prve minute in ga postavi v konico napada, na desno stran pa namesto Amada Dialla preseli Bryana Mbeuma.

Bo Benjamin Šeško od prve minute zaigral tudi v sredo? Foto: Guliverimage

"Srečen sem za Benjamina, zelo je napredoval. Naučil se je, kaj pomeni igrati za ta klub. Močno si želi uspeti. V veliko veselje mi je sodelovati z njim. Proti Crystal Palaceu je dosegel fantastičen zadetek. Ekipi prinaša veliko, mi pa smo tukaj, da mu pomagamo," je javno pohvalil najdražjega slovenskega nogometaša, ki v letu 2026 v dresu Uniteda navdušuje navijače. Carrick je prepričan, da bo Šeško nadaljeval v podobnem ritmu.

Fernandes: Je mladenič, ki želi napredovati

Benjamin Šeško je ujel imenitno strelsko formo. Foto: Guliverimage Podobno razmišlja tudi kapetan Fernandes, ki ga je v 65. minuti zaposlil z imenitnim predložkom. Šeško je takrat navdušil z nebeškim skokom, ko je bil višji od Jaydeeja Canvota, nato pa z natančnim strelom z glavo premagal Deana Hendersona, nekdanjega čuvaja mreže Uniteda.

"Šeško je zelo dober igralec. Mora le najti samozavest in jo okrepiti. Prepričan sem, da bo takrat lahko pokazal še več," je izkušeni Portugalec napovedal, da bi se lahko Šeško na Otoku izkazal še z bolj razkošno statistiko, če bo kos pritisku in ne bo trpela njegova samozavest. "Je mladenič, ki želi napredovati. To, da doseže zadetek, ga ne zadovoljuje. Zaveda se, da mora za ta klub dosegati zadetke iz tedna v teden. To tudi počne. Vsi v klubu smo presrečni z njegovim napredkom," Fernandes vedno bolj uživa na zelenici, ko sodeluje s hitronogim Slovencem.

V letu 2026 jih je dal več le Thiago

Mladi Slovenec je v letu 2026 za United dosegel že sedem zadetkov. Kar šest v prvenstvu. Foto: Guliverimage Če je v uvodnih mesecih igranja za United trpel, rezultati pa so močno nihali, tako da se je naposlušal kritik na svoj račun, saj je klub zanj Leipzigu plačal kar 85 milijonov evrov, je leto 2026 postreglo s sanjskim scenarijem. Dosegel je že sedem zadetkov, od tega kar šest v prvenstvu, kjer meri v polno na vsakih 58 minut. To pa je dosežek, vreden vsega spoštovanja. Navijači se sprašujejo, kaj bi šele bilo, če bi pogosteje igral v začetni enajsterici. Carrick ga je proti Palaceu prvič postavil v začetno zasedbo. Od prve minute je zaigral prvič po 11. januarju, ko je dosegel zadetek proti Brightonu, a z rdečimi vragi izpadel iz pokala FA (1:2).

V koledarskem letu 2026 je v angleškem prvenstvu več zadetkov od vročega Radečana dosegel le Brazilec Igor Thiago. Južnoameričan z bolgarskim potnim listom je na devetih letošnjih tekmah za Brentford dosegel sedem zadetkov, a pri tem odigral bistveno več minut od Šeška. Tako dosega zadetek na vsakih 127 minut, kar je za več kot dvakrat slabše povprečje kot pri vročem Slovencu.

V sredo proti nekdanjemu snubcu

Na Old Traffordu je v 65. minuti matiral Deana Hendersona. Tri dni pozneje ga čaka obračun v Newcastlu. Foto: Guliverimage Šeška že kmalu čaka nov izziv. Zgoščen otoški urnik ne prinaša počitka. V sredo ga čaka gostovanje na St. James Parku, kjer se bo pomeril z Newcastlom. Srake so v krizi, doma so izgubile že trikrat zapored. Newcastle je v bistvu Šeškov nesojeni delodajalec. Lani se je goreče potegoval zanj, za napad je iskal okrepitev, ki bi mu prišla prav tudi v ligi prvakov. Slovenski as je bil blizu sklenitve dogovora, a se je na koncu vendarle odločil za Manchester United, Newcastle pa je po odhodu Alexandra Isaka moral krpati luknje v napadu z Nemcem Nickom Woltemadejem.

Newcastle je na skromnem 13. mestu, v tej sezoni je zbral kar 15 točk manj od Uniteda. Woltemade ni razočaral. Do zdaj je v prvenstvu dosegel sedem zadetkov, Šeško pa je še uspešnejši. Dosegel je še enega več, tako da si na lestvici najboljših strelcev Premier League deli že 12. mesto. Če pa bo obveljala napoved trenerja in bo nadaljeval v podobnem ritmu, ga bo lestvica lahko ponesla še višje. Z njegovimi zadetki bo dragocene točke osvajal tudi United, s tem pa bi se šeškomanija v Manchestru le še okrepila.