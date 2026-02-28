Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
28. 2. 2026,
14.56

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško

Sobota, 28. 2. 2026, 14.56

19 minut

Manchester United

Benjamin Šeško navdušil navijače Rdečih vragov

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Benjamin Šeško, nagrada, Manchester United | Benjamin Šeško je bil izbran za igralca meseca. | Foto Manchester United

Benjamin Šeško je bil izbran za igralca meseca.

Foto: Manchester United

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je bil izbran za igralca meseca februarja. Podporniki kluba Manchester United so Radečanu v spletni anketi namenili največ, kar 61 odstotkov glasov. Februarja sicer Šeško ni začel na nobenih od štirih tekem Rdečih vragov, se je pa na treh od teh vpisal med strelce.

Dominik Szoboszlai, Liverpool : Barnsley
Sportal V živo: Liverpool že na delu, Bijol zvečer izziva Haalanda

"Naš igralec s številko 30 morda ni začel nobene od naših štirih tekem v Premier ligi, a je dosegel gol na treh od njih, zmagovalna proti Fulhamu in Evertonu ter izenačujočega v zadnjem trenutku na gostovanju proti West Ham Unitedu, ki mu je prinesel tudi nagrado za gol meseca februarja," so zapisali na spletni strani slovitega nogometnega kluba.

"Ustvarjen je za ta klub." | Foto: Manchester United "Ustvarjen je za ta klub." Foto: Manchester United Šeško, ki ga trener Uniteda Michael Carrick v igro pošilja s klopi, je tako prejel prvo klubsko nagrado za igralca meseca, odkar je v Anglijo prestopil iz Leipziga. Za slovenskim napadalcem je odlično obdobje, v katerem je pokazal napredek, so še zapisali Šeškovi delodajalci, navijačem pa se je po številnih kritikah naposled le usedel v srce.

V anketi sta za igralca meseca kandidirala še Senne Lammens in Harry Maguire, prvi je prejel 33 odstotkov glasov, drugi šest.

Šeška in njegove soigralce naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo na tekmi 28. kroga premier lige na Old Traffordu gostili Crystal Palace. O Šešku je pred nedeljsko tekmo spregovoril tudi glavni trener Rdečih vragov Michael Carrick. "Nad Benom sem izjemno navdušen. Ni presenetljivo, vpliv, ki ga je imel, in razlika, ki jo je za nas naredil na toliko načinov, je zgolj njegova zasluga. Vsi lahko vidimo, kako ves čas raste in se izboljšuje, dela res dobre korake. Mislim, da je bila potrpežljivost pomembna z vseh strani, še posebej pri Benu, kar zadeva način treniranja, kako se nenehno izboljšuje, kako želi narediti naslednje korake. Razume, kje je in kje je ekipa. Igral bo veliko vlogo in mislim, da bo tukaj še kar nekaj časa, glede na to, kakšen igralec je, in kakšno osebnost ima. Ustvarjen je za ta klub."

Preberite še:

Benjamin Šeško
Sportal Šeškov delodajalec ukinil več sto delovnih mest in povečal poslovni dobiček
Benjamin Šeško
Sportal Šeško navdušil vse, tudi trenerja. Nogometni svet si postavlja le še eno vprašanje.
T - Benjamin Šeško, Everton - Man Utd
Sportal Benjamin Šeško spet rešil Rdeče vrage
Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.