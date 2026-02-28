Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je bil izbran za igralca meseca februarja. Podporniki kluba Manchester United so Radečanu v spletni anketi namenili največ, kar 61 odstotkov glasov. Februarja sicer Šeško ni začel na nobenih od štirih tekem Rdečih vragov, se je pa na treh od teh vpisal med strelce.

"Naš igralec s številko 30 morda ni začel nobene od naših štirih tekem v Premier ligi, a je dosegel gol na treh od njih, zmagovalna proti Fulhamu in Evertonu ter izenačujočega v zadnjem trenutku na gostovanju proti West Ham Unitedu, ki mu je prinesel tudi nagrado za gol meseca februarja," so zapisali na spletni strani slovitega nogometnega kluba.

"Ustvarjen je za ta klub." Foto: Manchester United Šeško, ki ga trener Uniteda Michael Carrick v igro pošilja s klopi, je tako prejel prvo klubsko nagrado za igralca meseca, odkar je v Anglijo prestopil iz Leipziga. Za slovenskim napadalcem je odlično obdobje, v katerem je pokazal napredek, so še zapisali Šeškovi delodajalci, navijačem pa se je po številnih kritikah naposled le usedel v srce.

V anketi sta za igralca meseca kandidirala še Senne Lammens in Harry Maguire, prvi je prejel 33 odstotkov glasov, drugi šest.

Šeška in njegove soigralce naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo na tekmi 28. kroga premier lige na Old Traffordu gostili Crystal Palace. O Šešku je pred nedeljsko tekmo spregovoril tudi glavni trener Rdečih vragov Michael Carrick. "Nad Benom sem izjemno navdušen. Ni presenetljivo, vpliv, ki ga je imel, in razlika, ki jo je za nas naredil na toliko načinov, je zgolj njegova zasluga. Vsi lahko vidimo, kako ves čas raste in se izboljšuje, dela res dobre korake. Mislim, da je bila potrpežljivost pomembna z vseh strani, še posebej pri Benu, kar zadeva način treniranja, kako se nenehno izboljšuje, kako želi narediti naslednje korake. Razume, kje je in kje je ekipa. Igral bo veliko vlogo in mislim, da bo tukaj še kar nekaj časa, glede na to, kakšen igralec je, in kakšno osebnost ima. Ustvarjen je za ta klub."

