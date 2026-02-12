Šeško rešil Manchester, visoka zmaga Cityja, Arsenal samo do točke

Vodilni Arsenal je v 26. krogu angleškega prvenstva z Brentfordom igral neodločeno 1:1. Najbližja zasledovalca Manchester City in Aston Villa sta se mu z zmagama tako približala. City je zanesljivo odpravil Fulham (3:0). Aston Villa je odpor Brightona, pri katerem je veteran James Milner izenačil rekord lige, strl v 86. minuti. Branilec naslova Liverpool je v gosteh ugnal Sunderlandu. Jaka Bijol je v torek zaigral za Leeds prvič po 11. januarju in v Londonu remiziral s Chelseajem (2:2). Slovenski branilec je zakrivil enajstmetrovko za vodstvo domačih z 2:0. Manchester United je iskal pot do pete zaporedne zmage, na gostovanju pri West Hamu je bil Benjamin Šeško znova med rezervisti. Vstopil je v 69. minuti in v šesti minuti sodnikovega dodatka zadel za remi 1:1.

Manchester City je upravičil vlogo favorita proti Fulhamu. Na Etihadu se je veselil suverene zmage s 3:0, vse zadetke pa je dosegel že v prvem polčasu. Najprej je zadel v polno Antoine Semenyo, nato je isti igralec prispeval podajo za zadetek Nica O'Reillyja, v 39. minuti pa je končni rezultat postavil Erling Haaland. Norvežan je dosegel že 22. zadetek v tej sezoni.

Antoine Semenyo je popeljal City v vodstvo proti Fulhamu. Foto: Reuters

James Milner izenačil rekord

Štiridesetletni James Milner podira mejnike v angleškem klubskem nogometu. Foto: Reuters Na dvoboju Aston Ville z Brightonom je dišalo po remiju in srečanju brez doseženih zadetkov, nato pa je Tyrone Mings v 86. minuti po strelu z glavo le zatresel mrežo galebov. To je storil na jubilejnem 200. nastopu za klub iz Birminghama. Tudi gostje na Villa Parku niso bili brez priložnosti. Ferdi Kadioglu je tako zatresel prečko, vratarja Aston Ville Emiliana Martineza pa je rešila sreča. Aston Villa je četrtouvrščenemu Šeškovemu Unitedu pobegnila na +5, za vodilnim Arsenalom pa zaostaja šest točk.

Na tekmi je padel rekord lige. Veteran v vrstah Brightona James Milner je nastopil že 653. na tekmi angleškega prvenstva. S tem je 40-letni nogometaš, ki je v preteklosti proslavljal naslova prvaka z Liverpoolom in Manchester Cityjem, izenačil rekord Garetha Barryja. Milner je 435-krat nastopil od prve minute, 218-krat pa je vstopil v igro s klopi. Nov rekord lahko doseže že 21. februarja, ko se bo Brighton pomeril z Brentfordom.

Arsenal samo še na plus štiri

Šestindvajseti krog se je končal s tekmo med Brentfordom in vodilnim Arsenalom. Moštvi sta se razšli brez zmagovalca, tako da imajo Londončani le še štiri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Manchester Cityjem. Arsenal je povedel po uri igre preko Nonija Maduekeja, domači pa so izenačili in postavili izid tekme 1:1 deset minut kasneje, ko je zadel Keane Lewis-Potter.

Keane Lewis-Potter je poskrbel za izenačenje na 1:1 na obračunu Brentforda in Arsenala. Foto: Reuters

Bijol zakrivil enajstmetrovko, Leedsu točka

Jaka Bijol je tekmo Leedsa s Chelseajem začel v prvi enajsterici. Foto: Reuters Uvodni dan 26. kroga je postregel s štirimi tekmami, oba kluba, pri katerih se dokazujeta slovenska legionarja, sta gostovala v Londonu. Leeds United se je mudil pri vročem Chelseaju, ki je pod vodstvom Liama Roseniorja ujel zmagoviti ritem. Na zadnjih sedmih tekmah je modre popeljal do šestih zmag, spodrsnilo mu je le na povratni tekmi polfinala ligaškega pokala proti Arsenalu. Prvič po 11. januarju je zaigral Jaka Bijol. Poškodba stegenske mišice je preteklost.

Joao Pedro je sredi prvega polčasa zadel za vodstvo Chelseaja. Deset minut pozneje je Brazilec zatresel še okvir vrat. Cole Palmer, ki je bil podajalec pri prvem golu, je v 58. minuti podvojil prednost modrih z bele točke. Najstrožjo kazen je zakrivil prav Bijol.

Noah Okafor po zadetku za izenačenje na 2:2. Foto: Reuters

Je pa devet minut pozneje prekršek za enajstmetrovko storil tudi Chelseajev nogometaš Moises Caicedo. Lukas Nmecha je z neubranljivim strelom znižal na 1:2. V 73. minuti je bilo 2:2. Odbitek je v prazno mrežo poslal Noah Okafor. Do konca se rezultat ni več spremenil.

Šeško pod vodstvom Carricka še ni bil v prvi postavi

Čeh Tomaš Souček je zadel za vodstvo West Hama. Foto: Reuters Pri zadnjih uspehih Manchestra je sodeloval tudi Benjamin Šeško, a ne v tolikšni meri, kot bi si želel. Pod Carrickovo taktirko še nikdar ni zaigral od prve minute in tudi tokrat je bil med rezervisti. Prvi polčas ni navdušil, bližje golu so bili domači. Senne Lammens je v 13. minuti branil Crysenciu Summervillu, strel Aarona Wana-Bissake pa je blokiral eden od branilcev Manchestra.

Ko se je Jarrod Bowen v 50. minuti izkazal z odlično podajo, je za vodstvo West Hama zadel Tomaš Souček. Šele po prejetem golu je Manchester odločneje krenil proti nasprotnikovim vratom. Casemiro je v 63. minuti zadel, a je sodnik Simon Hooper takoj pokazal, da si bo akcijo ogledal s sistemom VAR. In zaradi prepovedanega položaja je bil gol res razveljavljen.

V 69. minuti je vendarle v igro vstopil Šeško in zamenjal Matheusa Cunho. Slovenski napadalec je tako v konici napada igral skupaj Bryanom Mbeumo. Manchester je bil na pragu poraza. V četrti minuti sodnikovega dodatka je eno redkih priložnosti zapravil Joshua Zirkzee. Nato pa je udaril Šeško! Žogo je dobil na robu kazenskega prostora, udaril iz prve in zadel. Tekla je že šesta minuta dodatka. To je bil Šeškov šesti gol v Angliji. Za končni izid 1:1.

